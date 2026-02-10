Près de Lyon : un enfant victime d’un arrêt cardiaque, les animateurs d’un centre de loisirs lui sauvent la vie

Alors qu’il se trouve sur une aire de jeux de Vaulx-en-Velin, un enfant de 6 ans est victime d’un arrêt cardio-respiratoire ce lundi après-midi. Selon le Progrès, les cris des personnes se trouvant avec lui ont alerté l’équipe d’un centre de loisirs situé juste à côté dans le quartier de la Thibaude.

Les animateurs n’ont pas hésité une seule seconde à sauver l’enfant à l’aide d’un défibrillateur. Ils ont également prodigué un massage cardiaque ce qui a permis à la petite victime de retrouver une activité cardiaque.

L’enfant a finalement été transporté à l’hôpital sous escorte policière, explique le quotidien régional. Il s’y trouvait toujours ce mardi.