Faits Divers

Près de Lyon : un enfant victime d’un arrêt cardiaque, les animateurs d’un centre de loisirs lui sauvent la vie

Près de Lyon : un enfant victime d’un arrêt cardiaque, les animateurs d’un centre de loisirs lui sauvent la vie
Photo d'illustration - LyonMag

Les faits remontent à lundi après-midi.

Alors qu’il se trouve sur une aire de jeux de Vaulx-en-Velin, un enfant de 6 ans est victime d’un arrêt cardio-respiratoire ce lundi après-midi. Selon le Progrès, les cris des personnes se trouvant avec lui ont alerté l’équipe d’un centre de loisirs situé juste à côté dans le quartier de la Thibaude. 

Les animateurs n’ont pas hésité une seule seconde à sauver l’enfant à l’aide d’un défibrillateur. Ils ont également prodigué un massage cardiaque ce qui a permis à la petite victime de retrouver une activité cardiaque.

L’enfant a finalement été transporté à l’hôpital sous escorte policière, explique le quotidien régional. Il s’y trouvait toujours ce mardi.

Tags :

secours

enfant

arrêt cardiaque

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
bravo a vous Les animateurs le 10/02/2026 à 19:09

courage petit longue vie a toi

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.