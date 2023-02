Sept morts lors d’une tempête à Lyon : le scénario catastrophe d’un vaste exercice européen 

Un exercice européen de sécurité civile regroupant environ 150 personnes d’Allemagne, d’Italie, de Roumanie et de France se tiendra dans l’agglomération lyonnaise entre le 28 février et le 3 mars.

Son nom : le Mécanisme de Protection Civile de l’Union européenne (MPCU). C’est un dispositif de solidarité qui renforce la coopération entre les Etats de l’UE dans le domaine de la protection civile, dans le but d’améliorer la prévention, la préparation et la réaction aux crises. Celui-ci aura pour thème les risques chimiques, radiologiques et biologiques.

Plusieurs sites seront concernés : la raffinerie Total, la gare de triage Badan, RhonaTrans, Solvay, VetAgro Sup, l’école départementale-métropolitaine des Sapeurs-Pompiers, le pont de Vernaison et une aire d’accueil des gens du voyage. En plus des 153 personnes venues des 4 pays qui coopèrent pour cette l’opération, 200 personnels du SDMIS seront présents pour encadrer l’évènement.

Le scénario retenu pour cet exercice est le suivant : "Samedi 25 février, une très forte tempête atteint le sud du département du Rhône et se dirige vers le nord-est en suivant le fleuve Rhône. Alors que de fortes averses et des vents puissants commencent à toucher les villes (150 à 170 km/h), la population se met à l'abri.

Des arbres tombent, des bâtiments et des maisons sont touchés, ainsi que de nombreux sites industriels : 10 sites classés Seveso sont endommagés et plus de 40 entreprises de la région ne peuvent plus fonctionner normalement.

Par ailleurs, 3 hôpitaux sont gravement touchés. Au cours du week-end, un bilan provisoire fait état de 7 morts et de plus de 250 blessés. Au Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, de nombreux appels affluent au 112. Le Service départemental et métropolitain d'incendie et de secours est débordé par les demandes de secours et d'assistance.

Des équipes de sapeurs-pompiers des départements voisins ainsi que les moyens nationaux de la sécurité civile sont envoyés pour renforcer les moyens locaux. Avec le SDMIS, ils vont intervenir sur le terrain pendant 72 heures et traiter les actions les plus urgentes. Malgré cette importante assistance, l'ampleur de la catastrophe compromet le retour imminent à une situation normale.

En raison du nombre de sites SEVESO touchés, la France demande une assistance auprès du Centre de coordination de la réaction d’urgence de Bruxelles pour obtenir des modules NRBC (nucléaire, radiologique, biologique, chimique) par le biais du mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU).

Trois pays européens proposent leur aide : l'Allemagne, l'Italie et la Roumanie. Un module français spécialisé dans les communications stratégiques opérationnelles (module FENICS) est également dépêché sur les lieux".

Ce dernier va permettre de "tester en conditions réelles les détachements internationaux sur leurs capacités à être autonomes sur un terrain étranger et à s’insérer dans un dispositif de secours international" est-il écrit dans un communiqué de la préfecture du Rhône.

A noter que le MPCU avait été déclenché l’été dernier durant les incendies ravageurs qui avaient touché la Gironde.