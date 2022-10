Élèves à la rue : une école de Lyon occupée ce lundi soir

Ces enfants "dormiront donc enfin au chaud cette semaine" affirme Jamais sans toit, le collectif à l’origine de cette action.

Deux fillettes et un bébé

Dès ce lundi soir, l’école Joannès Masset, dans le 9ème arrondissement de Lyon, sera occupée pour mettre à l’abri une famille d’élèves avec trois enfants, dont deux fillettes et un bébé de deux ans.

Le but de cette mobilisation et d’ "alerter les pouvoirs publics et les forcer à respecter la loi". Le collectif prévient : cet hébergement se poursuivra jusqu’à ce qu’une solution de logement pérenne soit trouvée par les pouvoirs publics.