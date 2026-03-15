Politique

Municipales 2026 à Lyon et dans le Rhône : un taux de participation timide à 12h

Municipales 2026 à Lyon et dans le Rhône : un taux de participation timide à 12h

Le ministère de l'Intérieur a dévoilé le taux de participation provisoire des élections municipales à 12h. Dans le Rhône, s'il est plus élevé qu'en 2020, il n'est que de 17,62%.

Les Lyonnais voteront-ils massivement ce dimanche 15 mars pour le premier tour des élections municipales ? La préfecture du Rhône a dévoilé le taux de 17,62% de participation à 12h, il est logiquement en hausse par rapport à celui de 2020 en pleine crise sanitaire (16,60%). Mais il est moins bon que la moyenne française…

Au niveau national, le taux de participation à 12h est de 19,37%, contre 18,38%.

Un prochain point sur la participation sera effectué à 17h, avant la fermeture des bureaux de vote. Les premiers résultats tomberont ensuite dès 20h.

Tags :

municipales 2026 à Lyon

municipales 2026

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Obsdu9 le 15/03/2026 à 14:50

Dans le 9ème à 10H00, du monde dans mon bureau de vote, pas des foules, mais ça rentre et sort régulièrement, détail étonnant, j'ai trouvé les piles des candidats de gauche et ultra-gauche encore très épaisses, comparées à d'autres piles sur les tables... Est-ce à dire que LFI/EELV et consorts qui se croyaient déjà vainqueurs n'obtiennent pas forcément ce dont ils se sont trop vite persuadés dans un secteur où ils se croyaient en terrain conquis ? ^^ On verra bien.

Signaler Répondre
avatar
grosse déprime le 15/03/2026 à 14:27
Ex Précisions a écrit le 15/03/2026 à 12h38

Ce matin effectivement je n'ai pas été bousculé, j'étais seul dans ma file en milieu de matinée.
Pourtant il fait beau je pensais que ça allait venir avant d'aller se balader...

En même temps quand on regarde la médiocrité des postulants et l'indigence de la majorité des propositions, difficile de se motiver pour cette bouillabaisse.

J' y suis allé mais avec une certaine colère car ce n' est pas le futur que je souhaite, et je ne tiens absolument pas à avoir un bis repetita vert ou un retour vers le futur collombiste avec footix.....

Signaler Répondre
avatar
ideali69 le 15/03/2026 à 14:20

Cette participation n’augure rien de bon pour Aulas.
On va malheureusement revivre le scénario 2020….

Signaler Répondre
avatar
Moon88 le 15/03/2026 à 13:44

Dans mon bureau j'ai vu pas mal de Gauchos prendre des bulletins LFI ou Doucet, finalement ces gens sont pas si surprenant que ça, faut rien attendre de cette ville et des veaux qui la peuplent.

Signaler Répondre
avatar
zemmourvite le 15/03/2026 à 13:12

Tout ça à cause des sondages : Dupalais est pronostiqué à 5%, la majorité des Lyonnais ne voit donc pas l'intérêt de voter puisqu'il n'y aura pas de candidat patriote au second tour !

Signaler Répondre
avatar
vous nous faites trop rire le 15/03/2026 à 13:04

Des vrais comiques les Lyonnais! Des mois que vous bavez sur Doucet et a 12h la participation était de 17,62%. 🤣🤣🤣🤣🤣 Je me marre 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 15/03/2026 à 12:38

Ce matin effectivement je n'ai pas été bousculé, j'étais seul dans ma file en milieu de matinée.
Pourtant il fait beau je pensais que ça allait venir avant d'aller se balader...

Signaler Répondre
avatar
Samlion le 15/03/2026 à 12:29

La maxime les français sont des veaux est valable pour les lyonnaises et lyonnais.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.