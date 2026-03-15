Municipales 2026 à Lyon et dans le Rhône : un taux de participation timide à 12h

Les Lyonnais voteront-ils massivement ce dimanche 15 mars pour le premier tour des élections municipales ? La préfecture du Rhône a dévoilé le taux de 17,62% de participation à 12h, il est logiquement en hausse par rapport à celui de 2020 en pleine crise sanitaire (16,60%). Mais il est moins bon que la moyenne française…

Au niveau national, le taux de participation à 12h est de 19,37%, contre 18,38%.

Un prochain point sur la participation sera effectué à 17h, avant la fermeture des bureaux de vote. Les premiers résultats tomberont ensuite dès 20h.