Près de Lyon : un immeuble évacué après le retranchement d’une personne suicidaire

Selon le Progrès, une personne présentant un comportement suicidaire s’était retranchée dans son logement, les volets et la porte étant fermés. Face à la situation, les secours ont décidé d’évacuer par précaution l’ensemble des occupants de l’immeuble.

Dans le même temps, l’alimentation en gaz du bâtiment a été coupée afin d’écarter tout risque. Au cours de l’intervention, les équipes de secours ont perdu le contact avec l’occupant concerné, ce qui a conduit à une intervention plus poussée.

Les pompiers ont finalement forcé la porte du logement. À l’intérieur, la personne a été retrouvée inconsciente, mais son état n’inspirait pas d’inquiétude majeure.

La victime a été prise en charge par les secours. Selon les premiers éléments, le malaise ne serait pas lié à une intoxication au gaz, hypothèse initialement redoutée lors de l’intervention. Après la levée de doute, les habitants de l’immeuble ont pu regagner leurs appartements.