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Lyon : plus de 10 000 personnes ont marché contre le fascisme et le racisme samedi

Lyon : plus de 10 000 personnes ont marché contre le fascisme et le racisme samedi
LyonMag

Une importante mobilisation s’est tenue ce samedi 14 mars dans le centre de Lyon. Selon les organisateurs, près de 12 000 personnes ont participé à une marche contre le racisme et le fascisme, organisée à l’appel de plus de 50 organisations, parmi lesquelles des associations, collectifs citoyens, syndicats et organisations militantes.

Le cortège s’est élancé en début d’après-midi samedi depuis la place Bellecour, rassemblant des habitants de Lyon et de la région venus affirmer leur opposition aux discours de haine et aux idéologies d’extrême droite.

Entre 10 000 et 12 000 personnes ont été recensées dans les rues, à la veille du premier tour des municipales.

À l’ouverture de la manifestation, Djamel Attalah, participant de la marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983, a pris la parole devant les participants. Il a évoqué l’histoire de la ville et l’héritage des luttes contre les discriminations. "Par votre présence, vous êtes la résistance. Vous faites vivre la mémoire de cette ville et l’honneur de son histoire", a-t-il déclaré.

Un moment particulièrement symbolique s’est déroulé devant le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, situé dans les anciens locaux de la Gestapo à Lyon.

Les manifestants y ont observé une minute de silence en hommage aux victimes du racisme et du fascisme, mais aussi à celles et ceux touchés par les violences et les injustices visant les populations les plus vulnérables.

Plusieurs prises de parole ont ponctué la manifestation. Karima, co-porte-parole du collectif PACTE Lyon Respirable, a notamment appelé à maintenir la mobilisation face à la montée des discours de haine.

"Ce qui est radical, ce n’est pas l’antifascisme. Ce qui est radical, ce n’est pas l’antiracisme. Ce qui est radical, ce n’est pas de défendre la dignité humaine. Ce qui est radical, c’est que le fascisme pense pouvoir revenir", a-t-elle déclaré.

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Vivement ce soir le 15/03/2026 à 11:03

LFI va prendre une belle fessée électorale. J’ai hâte d’entendre hurler son gourou sur les chaîne tv … numériques. Vivement 2027, qu’il se casse définitivement.

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NopasaranpendantmesRTT le 15/03/2026 à 10:58
1789 a écrit le 15/03/2026 à 09h57

Rassurant de constater le nombre de manifestants non racistes, qui souhaitent donc le vivre ensemble en Palestine, et ailleurs quelle que soit l'origine.

Le vivre ensemble serait aussi bienvenu en Presqu'île, dont sont originaires nos héros ! Manque de bol, leurs parents bourgeois n'apprécient pas outre mesure le concept... Bien vu pour les keffiehs, on évite là le fashion faux pas ! Papa Vichy, bébé Hamas.

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Et tu pleures depuis 80 ans ? le 15/03/2026 à 10:51
Sparadrap a écrit le 15/03/2026 à 09h21

Le gauchisme est une maladie chronique en France depuis 80 ans, dont on arrive jamais à se débarrasser.
Soyons vigilants, il cherche constamment à étendre son influence par tous moyens (Manipulations, intimidations, violences) à travers les syndicats, universités, partis politiques, médias, associations...
Protégeons notre démocratie et ses valeurs.
Première action ce dimanche: voter en masse.

"Depuis 80 ans" tu essaies de nous dire que la France souffre d'une "maladie gauchiste" depuis que les nazis ont perdu la guerre?
(parcequ'ils ont perdu la guerre il y a un peu plus de 80 ans)
Pas très subtiles, tes allusions historiques, le droitard..
et dire que certains a LR, autrefois un parti Gaulliste, voudraient s'allier avec des gens comme toi pour gratter des sièges..
Les Français n'aiment pas les nazis, et aucune minute de silence de l'assemblée ou aucune panique morale artificielle ne forceront les Français a vivre ensemble avec des groupuscules nazis violents (et encore moins a tendre l'autre joue)
Faut te faire une raison...

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Rhooo!!! le 15/03/2026 à 10:47
quentinD a écrit le 14/03/2026 à 17h30

petit nazi qui ne sait pas se battre? alors qu’il va chercher la bagarre

Tu parles encore de Clément ?

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mais c'est quoi ça le 15/03/2026 à 10:13

Si tu n'es pas de gauche , tu es fachiste ? ? ? ? ? ? ? ? ?

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Bellota le 15/03/2026 à 10:10
semantique a écrit le 15/03/2026 à 08h33

j'aime bien l'escalade verbale des gauchos concernant ceux qui ne pensent pas comme eux; on a commencé par conservateur, puis réac, ensuite facho et maintenant nazi et après il y a quoi
stalinien ou maoiste ?

N’oubliez pas identitaire
Très en vogue en ce moment

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Peace le 15/03/2026 à 10:08
zemmourvite a écrit le 15/03/2026 à 09h54

C'est une honte !
Pour Quentin, et avec le renfort des patriotes italiens, allemands, belges et suisses, nous étions moins de 4000 et les islamogauchistes réunissent presque trois fois plus de monde juste parce que des vitres de locaux syndicaux ont été cassées et parce que des menaces de bombes ont été envoyées !
C'est décidé, si Dupalais ne passe pas le 1er tour, je quitte la ville !

Hey bien tire-toi !

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1789 le 15/03/2026 à 09:57

Rassurant de constater le nombre de manifestants non racistes, qui souhaitent donc le vivre ensemble en Palestine, et ailleurs quelle que soit l'origine.

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zemmourvite le 15/03/2026 à 09:54

C'est une honte !
Pour Quentin, et avec le renfort des patriotes italiens, allemands, belges et suisses, nous étions moins de 4000 et les islamogauchistes réunissent presque trois fois plus de monde juste parce que des vitres de locaux syndicaux ont été cassées et parce que des menaces de bombes ont été envoyées !
C'est décidé, si Dupalais ne passe pas le 1er tour, je quitte la ville !

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phil 6 le 15/03/2026 à 09:34

bientôt ces personnes d extrême gauche vont nous accompagner dans l isoloir et nous obliger de voter comme eux pour ces extrémistes c est ça la démocratie

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Sparadrap le 15/03/2026 à 09:21

Le gauchisme est une maladie chronique en France depuis 80 ans, dont on arrive jamais à se débarrasser.
Soyons vigilants, il cherche constamment à étendre son influence par tous moyens (Manipulations, intimidations, violences) à travers les syndicats, universités, partis politiques, médias, associations...
Protégeons notre démocratie et ses valeurs.
Première action ce dimanche: voter en masse.

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Se battre à un contre cinq voire 6 le 15/03/2026 à 09:16
quentinD a écrit le 14/03/2026 à 17h30

petit nazi qui ne sait pas se battre? alors qu’il va chercher la bagarre

Pauvre tâche

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Casqués ,masqués le courage de ces mecs le 15/03/2026 à 09:15
Looool a écrit le 14/03/2026 à 21h06

Petit progressiste qui applaudit quand ceux pour qui ils votent tabassent en mettant des coups de pieds dans la tête et tuent

Le grand soir se rapproche

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Raccourci le 15/03/2026 à 09:06

Le raccourci des gauchistes pour aller au nazisme est de plus en plus rapide.
En résumé: si vous défendez, ou aimez, un tantinet les valeurs de la France, vous êtes un nazi.
Comme il n'y a rien eu d'aussi atroce que le nazisme (Peut-être le stalinisme et le maoïsme), au moins ils ne peuvent pas aller plus loin.

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semantique le 15/03/2026 à 08:33

j'aime bien l'escalade verbale des gauchos concernant ceux qui ne pensent pas comme eux; on a commencé par conservateur, puis réac, ensuite facho et maintenant nazi et après il y a quoi
stalinien ou maoiste ?

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La Meute le 15/03/2026 à 08:23

Au moins, maintenant on connait exactement le nombre de fachos à Lyon : 10000.

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comique le 15/03/2026 à 08:04

Je remarque comme toujours qu'on tolère des actions la veille d'élections sûrement pour faire pression sur les électeurs.....

Comme toujours on a du matraquage (voir les dernières campagnes européenne et législatives)... une saturation de l'espace public par toutes les sphères bien pensantes: médias, cultures, fac etc etc etc qui claironne à chaque fois la menace du fascisme et des vestes brunes.

On est tous assommé par cette pression qui normalement devrait être régulée car cela n'est pas spécialement légal en période électorale ... mais bizarrement on laisse faire, étonnant non ? j'ai parfois l'impression qu'il y a une alliance objective entre différents acteurs publics pour favoriser ses pressions car chacun y voit son profit.

Est on encore en Démocratie ? clairement pas.

Cela devient une routine pour moi d'essayer de faire comprendre qu'il y a un gros souci dans le concept de la Démocratie car même si on ne veut pas voir et qu'on veut penser à autre chose on sent bien et on constate tous les jours que le modèle démocratique a été perverti et détourné.

On veut continuer à vivre dans une illusion car on se sent mieux mais cela reste un mensonge qu'on se fait à soi même pour apaiser son âme... nous ne sommes que les gueux et la populasse (voir les moutons pour E.Macron) au service de castes supérieures... mais servitude consentie au final car on les reconduit constamment, drogués que nous sommes aux belles promesses (et parfois aux petits acquis sociaux à crédit).

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Looool le 14/03/2026 à 21:06
quentinD a écrit le 14/03/2026 à 17h30

petit nazi qui ne sait pas se battre? alors qu’il va chercher la bagarre

Petit progressiste qui applaudit quand ceux pour qui ils votent tabassent en mettant des coups de pieds dans la tête et tuent

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Corsica3333 le 14/03/2026 à 18:37
Camanquedereflexiontoutca a écrit le 14/03/2026 à 12h43

Ouah ! L insulte comme argumentaire....c est a cela que l on reconnaît les gauchistes Melenchonistes...,attention, les mots précédent les actes....
Repose en paix Quentin🙏, Lyon ne t oubliera jamais

Ne pas répondre aux neocollabos decerebres....cocaines

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Au fait le 14/03/2026 à 18:34

Quelqu un à t'il des Infos sur le nombre de manifestants ?

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Rhooo!!! le 14/03/2026 à 18:18
quentinD a écrit le 14/03/2026 à 17h30

petit nazi qui ne sait pas se battre? alors qu’il va chercher la bagarre

Tu parles de Clément ?

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adolfe quentin le 14/03/2026 à 17:32

cool je vais aller leur rendre un guet appens ! je vais leur en mettre plein la tronche sous ma cagoule.

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quentinD le 14/03/2026 à 17:30
Marche politique illégale a écrit le 14/03/2026 à 14h56

L'extrême gauche n'a pas honte de faire cette marche politique la veille du scrutin et après l'assassinat du jeune Quentin.

petit nazi qui ne sait pas se battre? alors qu’il va chercher la bagarre

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Justice divine le 14/03/2026 à 16:31
Peur sur la ville a écrit le 14/03/2026 à 11h46

L'extrême gauche a peur des résultats qui confirmeront que la droite est de retour. Marche stupide, interdite et contre productive.

Même Dieu les a puni avec ce temps pourri. L'extrême gauche est démasquée.

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1789 le 14/03/2026 à 15:07
bassta a écrit le 14/03/2026 à 11h40

je rentre de Milan :pas de fascistes mais beaucoup de manifestants écologistes à vélo avec des cris et des drapeaux qui rappellent les heures noires de notre histoire.

Des drapeaux verts?

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Tout à fait le 14/03/2026 à 15:00
OQTH a écrit le 14/03/2026 à 10h56

Vu que ce genre de manifestation se termine systématiquement par des violences, des dégradations et des commerces pillés, je pense que l'extrême droite peut d'avance remercier les organisateurs pour le petit coup de pouce pour demain.

Les urnes vont parler. Merci aux outrances d'extrême gauche, du PS et de la jeune garde.

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les assassins défilent le 14/03/2026 à 14:58
Lina12 a écrit le 14/03/2026 à 14h23

Un appel à manifester ou… à casser, à frapper, à tuer ?

La honte dans toute son ignominie. La gauche ne recule devant aucune monstruosité, même illégale.

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Marche politique illégale le 14/03/2026 à 14:56
Lina12 a écrit le 14/03/2026 à 14h23

Un appel à manifester ou… à casser, à frapper, à tuer ?

L'extrême gauche n'a pas honte de faire cette marche politique la veille du scrutin et après l'assassinat du jeune Quentin.

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Lina12 le 14/03/2026 à 14:23

Un appel à manifester ou… à casser, à frapper, à tuer ?

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Du pain béni le 14/03/2026 à 14:02

Cette manifestation va dégénérer comme toujours avec les milices d’extrême gauche proche du pouvoir municipal. Il y aura des dégradations de biens publics, affrontements avec la police! Comme d’habitude, Doucet et ses copains vont jouer sur la naïveté et sur la culture de l’excuse et sur la bonne cause défendue! La majorité silencieuse des lyonnais en ont marre de ces défilés de milices violentes dont la majorité municipale tolère dans notre ville! Lyon réveille toi

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CerisedeLyon le 14/03/2026 à 13:50
NopasaranpendantmesRTT a écrit le 14/03/2026 à 08h36

Des bourgeois bien blancs qui manifestent en soutien à des minorités qui les méprisent puisque toujours indésirables dans leurs enclaves de la Presqu'île. Pas seulement des traîtres, des imbéciles aussi. Les sciences sociales ont fait des ravages.

Indésirables sauf pour se faire livrer de la junk food 😁 C'est tout le paradoxe !

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Fazialacouture le 14/03/2026 à 13:48

Racistes, fascistes, antisémites, islmophomobes, vous n'auriez à faire à Lyon, dégager....

Quand le mensonge prend l'ascenseur...la vérité prend l'escalier

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Forêt-Noire le 14/03/2026 à 13:36
Couyons a écrit le 14/03/2026 à 11h44

Tu ferai mieux de te scandaliser dans le monde ultra libéral et capitaliste que ton RN, parti complotiste xénophobe, raciste, fraudeurs, voleurs, antisemites , voyage acquiesce et accentue et pour ça ils agitent la sécurité et les flux migratoires

Tu t’intéresse à l’Italie sur ce qu’il se passe ?

Toi tu vote comme ça car tu es sans doute un vieux, gros moche c célibataire, sans réels amis et que le poste Tv chez toi , tu le considère comme une encyclopédie

Toi = sans cerveau si c’est plus simple comme ça

Le RN "ultra libéral" avec son programme économique socialiste ? Sans parler de toutes vos autres foutaises en guise d'arguments : c'est risible....et ça parle de cerveau, c'est plus que risible.

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Linette le 14/03/2026 à 13:27

Réponse à Antiaf, un meurtre reste un meurtre.
L Ultra gauche est un mouvement qui ne supporte aucune contradiction, Raphaël Arnaud est fiché S. C est un mouvement qui rappelle les années sombres. Français vous manquez de courage pour dire ce que vous pensez, si l état ne fais rien ce sera la guerre civile.

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Bellota le 14/03/2026 à 13:14
oui-oui a écrit le 14/03/2026 à 09h44

Il faut préciser que c' est la Chambre du Front Populaire qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain et non le Front Populaire lui-même. En effet le Front Populaire avait été dissous avant 1940.
L' Angleterre ne voulait pas aider la République espagnole pour un problème de rapport de force militaire et parceque beaucoup d' Anglais estimaient que les communistes prendraient le pouvoir.

Merci pour ces précisions
Il n’empêche que la France s’est « débiné »
J’ai envie de dire comme d’habitude n’est-ce pas ?

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Jacques3 le 14/03/2026 à 13:07
Antiaf a écrit le 14/03/2026 à 09h09

Maintenant qu’on en sait un peu plus sur Quentin, il est temps que les politiques fassent leur mea-culpa comme l’assemblée nationale et sa minute de silence !

Et vous, sur ce meurtre.

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Et... le 14/03/2026 à 13:06
Dupon a écrit le 14/03/2026 à 12h12

Et toi si tu pouvais la fermer 5 minutes ça ferait des vacances à tout le monde

Ouah ! L'insulte comme argumentaire....c'est à cela que l'on reconnaît les Dupon(t) la joie.

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Ma Nif le 14/03/2026 à 13:03

Serait ce l'échec de la politique culturelle de la ville de Lyon, malgré des subventions faramineuses à certaines associations ?
Ne trouvant pas leur voie, ces pauvres gens en sont réduits à se tourner vers des manifs diverses et variées ( Palestine, Hamas, syndicats, antifascisme...)

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Camanquedereflexiontoutca le 14/03/2026 à 12:43
Couyons a écrit le 14/03/2026 à 11h44

Tu ferai mieux de te scandaliser dans le monde ultra libéral et capitaliste que ton RN, parti complotiste xénophobe, raciste, fraudeurs, voleurs, antisemites , voyage acquiesce et accentue et pour ça ils agitent la sécurité et les flux migratoires

Tu t’intéresse à l’Italie sur ce qu’il se passe ?

Toi tu vote comme ça car tu es sans doute un vieux, gros moche c célibataire, sans réels amis et que le poste Tv chez toi , tu le considère comme une encyclopédie

Toi = sans cerveau si c’est plus simple comme ça

Ouah ! L insulte comme argumentaire....c est a cela que l on reconnaît les gauchistes Melenchonistes...,attention, les mots précédent les actes....
Repose en paix Quentin🙏, Lyon ne t oubliera jamais

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hollywood le 14/03/2026 à 12:37

a quand une manif anti con.

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Dupon le 14/03/2026 à 12:12
Antiaf a écrit le 14/03/2026 à 09h09

Maintenant qu’on en sait un peu plus sur Quentin, il est temps que les politiques fassent leur mea-culpa comme l’assemblée nationale et sa minute de silence !

Et toi si tu pouvais la fermer 5 minutes ça ferait des vacances à tout le monde

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la perte le 14/03/2026 à 11:57
zemmourvite a écrit le 14/03/2026 à 10h50

Ils peuvent bien défiler, ils ont du sang sur les mains !
Maintenant qu'on en sait un peu plus sur Quentin, on sait que c'était un vrai Natio aux positions bien arrêtées, même si elles sont illégales pour le moment !

Aimer la France c'est un délit? Je crois pas que l'ultra gauche aime la France !!!!!!!

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Peur sur la ville le 14/03/2026 à 11:46

L'extrême gauche a peur des résultats qui confirmeront que la droite est de retour. Marche stupide, interdite et contre productive.

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Lyonintramuros le 14/03/2026 à 11:44
bob45 a écrit le 14/03/2026 à 09h55

Parfait, comment faire peur de voter LFI

Le meurtre de Quentin a fini de nous persuader de la dangerosité de cette secte totalitaire!!

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Couyons le 14/03/2026 à 11:44
pasquoil a écrit le 14/03/2026 à 10h36

je suis FACHO ! je vote RN RAS-LE-BOL DE TOUS CES SANS-PAPIERS ET TOUS CES INSÉCURITÉ LLLE RN VITE !❤️❤️

Tu ferai mieux de te scandaliser dans le monde ultra libéral et capitaliste que ton RN, parti complotiste xénophobe, raciste, fraudeurs, voleurs, antisemites , voyage acquiesce et accentue et pour ça ils agitent la sécurité et les flux migratoires

Tu t’intéresse à l’Italie sur ce qu’il se passe ?

Toi tu vote comme ça car tu es sans doute un vieux, gros moche c célibataire, sans réels amis et que le poste Tv chez toi , tu le considère comme une encyclopédie

Toi = sans cerveau si c’est plus simple comme ça

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bassta le 14/03/2026 à 11:40
1789 a écrit le 14/03/2026 à 10h19

Ils se réfèrent peut être à l'Italie, depuis l'élection de Giorgia Meloni !

je rentre de Milan :pas de fascistes mais beaucoup de manifestants écologistes à vélo avec des cris et des drapeaux qui rappellent les heures noires de notre histoire.

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marco lyon le 14/03/2026 à 11:37

2 conseils à suivre : Essayez de ne tuer personne. Et surtout, ne cassez pas trop, ça ferait des votes anti gauche

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Joubs le 14/03/2026 à 11:12

À la veille d’une élection
La gauche aux mains violentes et sanguinolente défilé.
Le bruit des bottes rouges.

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OQTH le 14/03/2026 à 10:56

Vu que ce genre de manifestation se termine systématiquement par des violences, des dégradations et des commerces pillés, je pense que l'extrême droite peut d'avance remercier les organisateurs pour le petit coup de pouce pour demain.

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maville le 14/03/2026 à 10:50
bob45 a écrit le 14/03/2026 à 09h55

Parfait, comment faire peur de voter LFI

je pense plutot comment ne pas avoir peur en votant LFI .
La violence des extrémistes de gauche n'a pas d''équivalent à droite, Parlez en à ceux qui ont vécu dans les pays de l'est je parle de ceux de cette gauche radicale, derriere le mur de fer qui ressemblent étrangement à LFI.
Si les sympatisants LFI avaient connu cette période ... ils n'auraient pas trop envie d'y retourner mais comme LFI est constitué par des jeunes qui n'ont rien connu faut pas s'étonner.

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