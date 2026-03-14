Lyon : plus de 10 000 personnes ont marché contre le fascisme et le racisme samedi

Le cortège s’est élancé en début d’après-midi samedi depuis la place Bellecour, rassemblant des habitants de Lyon et de la région venus affirmer leur opposition aux discours de haine et aux idéologies d’extrême droite.
Entre 10 000 et 12 000 personnes ont été recensées dans les rues, à la veille du premier tour des municipales.
À l’ouverture de la manifestation, Djamel Attalah, participant de la marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983, a pris la parole devant les participants. Il a évoqué l’histoire de la ville et l’héritage des luttes contre les discriminations. "Par votre présence, vous êtes la résistance. Vous faites vivre la mémoire de cette ville et l’honneur de son histoire", a-t-il déclaré.
Un moment particulièrement symbolique s’est déroulé devant le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, situé dans les anciens locaux de la Gestapo à Lyon.
Les manifestants y ont observé une minute de silence en hommage aux victimes du racisme et du fascisme, mais aussi à celles et ceux touchés par les violences et les injustices visant les populations les plus vulnérables.
Plusieurs prises de parole ont ponctué la manifestation. Karima, co-porte-parole du collectif PACTE Lyon Respirable, a notamment appelé à maintenir la mobilisation face à la montée des discours de haine.
"Ce qui est radical, ce n’est pas l’antifascisme. Ce qui est radical, ce n’est pas l’antiracisme. Ce qui est radical, ce n’est pas de défendre la dignité humaine. Ce qui est radical, c’est que le fascisme pense pouvoir revenir", a-t-elle déclaré.
LFI va prendre une belle fessée électorale. J’ai hâte d’entendre hurler son gourou sur les chaîne tv … numériques. Vivement 2027, qu’il se casse définitivement.Signaler Répondre
Le vivre ensemble serait aussi bienvenu en Presqu'île, dont sont originaires nos héros ! Manque de bol, leurs parents bourgeois n'apprécient pas outre mesure le concept... Bien vu pour les keffiehs, on évite là le fashion faux pas ! Papa Vichy, bébé Hamas.Signaler Répondre
"Depuis 80 ans" tu essaies de nous dire que la France souffre d'une "maladie gauchiste" depuis que les nazis ont perdu la guerre?Signaler Répondre
(parcequ'ils ont perdu la guerre il y a un peu plus de 80 ans)
Pas très subtiles, tes allusions historiques, le droitard..
et dire que certains a LR, autrefois un parti Gaulliste, voudraient s'allier avec des gens comme toi pour gratter des sièges..
Les Français n'aiment pas les nazis, et aucune minute de silence de l'assemblée ou aucune panique morale artificielle ne forceront les Français a vivre ensemble avec des groupuscules nazis violents (et encore moins a tendre l'autre joue)
Faut te faire une raison...
Tu parles encore de Clément ?Signaler Répondre
Si tu n'es pas de gauche , tu es fachiste ? ? ? ? ? ? ? ? ?Signaler Répondre
N’oubliez pas identitaireSignaler Répondre
Très en vogue en ce moment
Hey bien tire-toi !Signaler Répondre
Rassurant de constater le nombre de manifestants non racistes, qui souhaitent donc le vivre ensemble en Palestine, et ailleurs quelle que soit l'origine.Signaler Répondre
C'est une honte !Signaler Répondre
Pour Quentin, et avec le renfort des patriotes italiens, allemands, belges et suisses, nous étions moins de 4000 et les islamogauchistes réunissent presque trois fois plus de monde juste parce que des vitres de locaux syndicaux ont été cassées et parce que des menaces de bombes ont été envoyées !
C'est décidé, si Dupalais ne passe pas le 1er tour, je quitte la ville !
bientôt ces personnes d extrême gauche vont nous accompagner dans l isoloir et nous obliger de voter comme eux pour ces extrémistes c est ça la démocratieSignaler Répondre
Le gauchisme est une maladie chronique en France depuis 80 ans, dont on arrive jamais à se débarrasser.Signaler Répondre
Soyons vigilants, il cherche constamment à étendre son influence par tous moyens (Manipulations, intimidations, violences) à travers les syndicats, universités, partis politiques, médias, associations...
Protégeons notre démocratie et ses valeurs.
Première action ce dimanche: voter en masse.
Pauvre tâcheSignaler Répondre
Le grand soir se rapprocheSignaler Répondre
Le raccourci des gauchistes pour aller au nazisme est de plus en plus rapide.Signaler Répondre
En résumé: si vous défendez, ou aimez, un tantinet les valeurs de la France, vous êtes un nazi.
Comme il n'y a rien eu d'aussi atroce que le nazisme (Peut-être le stalinisme et le maoïsme), au moins ils ne peuvent pas aller plus loin.
j'aime bien l'escalade verbale des gauchos concernant ceux qui ne pensent pas comme eux; on a commencé par conservateur, puis réac, ensuite facho et maintenant nazi et après il y a quoiSignaler Répondre
stalinien ou maoiste ?
Au moins, maintenant on connait exactement le nombre de fachos à Lyon : 10000.Signaler Répondre
Je remarque comme toujours qu'on tolère des actions la veille d'élections sûrement pour faire pression sur les électeurs.....Signaler Répondre
Comme toujours on a du matraquage (voir les dernières campagnes européenne et législatives)... une saturation de l'espace public par toutes les sphères bien pensantes: médias, cultures, fac etc etc etc qui claironne à chaque fois la menace du fascisme et des vestes brunes.
On est tous assommé par cette pression qui normalement devrait être régulée car cela n'est pas spécialement légal en période électorale ... mais bizarrement on laisse faire, étonnant non ? j'ai parfois l'impression qu'il y a une alliance objective entre différents acteurs publics pour favoriser ses pressions car chacun y voit son profit.
Est on encore en Démocratie ? clairement pas.
Cela devient une routine pour moi d'essayer de faire comprendre qu'il y a un gros souci dans le concept de la Démocratie car même si on ne veut pas voir et qu'on veut penser à autre chose on sent bien et on constate tous les jours que le modèle démocratique a été perverti et détourné.
On veut continuer à vivre dans une illusion car on se sent mieux mais cela reste un mensonge qu'on se fait à soi même pour apaiser son âme... nous ne sommes que les gueux et la populasse (voir les moutons pour E.Macron) au service de castes supérieures... mais servitude consentie au final car on les reconduit constamment, drogués que nous sommes aux belles promesses (et parfois aux petits acquis sociaux à crédit).
Petit progressiste qui applaudit quand ceux pour qui ils votent tabassent en mettant des coups de pieds dans la tête et tuentSignaler Répondre
Ne pas répondre aux neocollabos decerebres....cocainesSignaler Répondre
Quelqu un à t'il des Infos sur le nombre de manifestants ?Signaler Répondre
Tu parles de Clément ?Signaler Répondre
cool je vais aller leur rendre un guet appens ! je vais leur en mettre plein la tronche sous ma cagoule.Signaler Répondre
petit nazi qui ne sait pas se battre? alors qu’il va chercher la bagarreSignaler Répondre
Même Dieu les a puni avec ce temps pourri. L'extrême gauche est démasquée.Signaler Répondre
Des drapeaux verts?Signaler Répondre
Les urnes vont parler. Merci aux outrances d'extrême gauche, du PS et de la jeune garde.Signaler Répondre
La honte dans toute son ignominie. La gauche ne recule devant aucune monstruosité, même illégale.Signaler Répondre
L'extrême gauche n'a pas honte de faire cette marche politique la veille du scrutin et après l'assassinat du jeune Quentin.Signaler Répondre
Un appel à manifester ou… à casser, à frapper, à tuer ?Signaler Répondre
Cette manifestation va dégénérer comme toujours avec les milices d’extrême gauche proche du pouvoir municipal. Il y aura des dégradations de biens publics, affrontements avec la police! Comme d’habitude, Doucet et ses copains vont jouer sur la naïveté et sur la culture de l’excuse et sur la bonne cause défendue! La majorité silencieuse des lyonnais en ont marre de ces défilés de milices violentes dont la majorité municipale tolère dans notre ville! Lyon réveille toiSignaler Répondre
Indésirables sauf pour se faire livrer de la junk food 😁 C'est tout le paradoxe !Signaler Répondre
Racistes, fascistes, antisémites, islmophomobes, vous n'auriez à faire à Lyon, dégager....Signaler Répondre
Quand le mensonge prend l'ascenseur...la vérité prend l'escalier
Le RN "ultra libéral" avec son programme économique socialiste ? Sans parler de toutes vos autres foutaises en guise d'arguments : c'est risible....et ça parle de cerveau, c'est plus que risible.Signaler Répondre
Réponse à Antiaf, un meurtre reste un meurtre.Signaler Répondre
L Ultra gauche est un mouvement qui ne supporte aucune contradiction, Raphaël Arnaud est fiché S. C est un mouvement qui rappelle les années sombres. Français vous manquez de courage pour dire ce que vous pensez, si l état ne fais rien ce sera la guerre civile.
Merci pour ces précisionsSignaler Répondre
Il n’empêche que la France s’est « débiné »
J’ai envie de dire comme d’habitude n’est-ce pas ?
Et vous, sur ce meurtre.Signaler Répondre
Ouah ! L'insulte comme argumentaire....c'est à cela que l'on reconnaît les Dupon(t) la joie.Signaler Répondre
Serait ce l'échec de la politique culturelle de la ville de Lyon, malgré des subventions faramineuses à certaines associations ?Signaler Répondre
Ne trouvant pas leur voie, ces pauvres gens en sont réduits à se tourner vers des manifs diverses et variées ( Palestine, Hamas, syndicats, antifascisme...)
Ouah ! L insulte comme argumentaire....c est a cela que l on reconnaît les gauchistes Melenchonistes...,attention, les mots précédent les actes....Signaler Répondre
Repose en paix Quentin🙏, Lyon ne t oubliera jamais
a quand une manif anti con.Signaler Répondre
Et toi si tu pouvais la fermer 5 minutes ça ferait des vacances à tout le mondeSignaler Répondre
Aimer la France c'est un délit? Je crois pas que l'ultra gauche aime la France !!!!!!!Signaler Répondre
L'extrême gauche a peur des résultats qui confirmeront que la droite est de retour. Marche stupide, interdite et contre productive.Signaler Répondre
Le meurtre de Quentin a fini de nous persuader de la dangerosité de cette secte totalitaire!!Signaler Répondre
Tu ferai mieux de te scandaliser dans le monde ultra libéral et capitaliste que ton RN, parti complotiste xénophobe, raciste, fraudeurs, voleurs, antisemites , voyage acquiesce et accentue et pour ça ils agitent la sécurité et les flux migratoiresSignaler Répondre
Tu t’intéresse à l’Italie sur ce qu’il se passe ?
Toi tu vote comme ça car tu es sans doute un vieux, gros moche c célibataire, sans réels amis et que le poste Tv chez toi , tu le considère comme une encyclopédie
Toi = sans cerveau si c’est plus simple comme ça
je rentre de Milan :pas de fascistes mais beaucoup de manifestants écologistes à vélo avec des cris et des drapeaux qui rappellent les heures noires de notre histoire.Signaler Répondre
2 conseils à suivre : Essayez de ne tuer personne. Et surtout, ne cassez pas trop, ça ferait des votes anti gaucheSignaler Répondre
À la veille d’une électionSignaler Répondre
La gauche aux mains violentes et sanguinolente défilé.
Le bruit des bottes rouges.
Vu que ce genre de manifestation se termine systématiquement par des violences, des dégradations et des commerces pillés, je pense que l'extrême droite peut d'avance remercier les organisateurs pour le petit coup de pouce pour demain.Signaler Répondre
je pense plutot comment ne pas avoir peur en votant LFI .Signaler Répondre
La violence des extrémistes de gauche n'a pas d''équivalent à droite, Parlez en à ceux qui ont vécu dans les pays de l'est je parle de ceux de cette gauche radicale, derriere le mur de fer qui ressemblent étrangement à LFI.
Si les sympatisants LFI avaient connu cette période ... ils n'auraient pas trop envie d'y retourner mais comme LFI est constitué par des jeunes qui n'ont rien connu faut pas s'étonner.