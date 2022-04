Lyon : un appel de l’ultragauche à se rassembler après les résultats de la présidentielle, de la casse en vue ?

Et puis il y a aussi ceux qui promettent de ne pas laisser abattre.

Un appel lancé par l’ultragauche lyonnaise promet un rassemblement sous forme de "premier tour de chauffe" à 21h15 sur l’esplanade de la Croix-Rousse en haut de la montée de la Grande-Côte "contre ce vieux monde et ses mascarades".

"Quel que soit votre choix, votre stratégie, il est l’heure de s’organiser et de passer à l’offensive. En ce dimanche 10 avril, ne restons pas chez nous à nous morfondre sur des résultats grotesques. Descendons dans la rue, reprenons en main notre vécu", est-il écrit sur les habituels canaux de diffusion.

Faut-il craindre de la casse ?

En 2017, le jeudi qui avait suivi le premier tour, 500 anarchistes et antifascistes avaient défilé dans le 1er arrondissement, entre la place des Terreaux et les Pentes de la Croix-Rousse pour dénoncer le choix du second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les forces de l’ordre avaient fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les cortèges sauvages.

En 2022, alors que l'on ne sait pas encore qui accédera au tour suivant de la présidentielle, le contexte est d'autant plus tendu à Lyon que la récente dissolution de la GALE (Groupuscule Antifasciste Lyon et Environs) par le gouvernement a creusé le fossé entre l'Etat et l'ultragauche.