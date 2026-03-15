Près de Lyon : la remorque d’un camion se déporte, une conductrice blessée dans la collision

Un accident s’est produit vers 5h ce samedi 14 mars, rue des Corbèges à Corbas, dans le sud-est de la métropole de Lyon.

Selon les premiers éléments, le chauffeur d’un ensemble routier a perdu le contrôle de son camion en freinant. La remorque du poids lourd s’est alors déportée sur la voie opposée.

Au même moment, une voiture arrivant en sens inverse a percuté la remorque. La conductrice du véhicule a été coincée dans l’habitacle. Les secours ont dû procéder à sa désincarcération avant de la prendre en charge, précise Le Progrès.

Blessée, elle a été transportée à l’hôpital Lyon Sud, situé à Oullins-Pierre-Bénite.

Le chauffeur du poids lourd, de son côté, n’était ni sous l’emprise de l’alcool ni sous celle de stupéfiants.