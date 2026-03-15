Près de Lyon : la remorque d’un camion se déporte, une conductrice blessée dans la collision

Un accident s’est produit vers 5h ce samedi 14 mars, rue des Corbèges à Corbas, dans le sud-est de la métropole de Lyon.
Selon les premiers éléments, le chauffeur d’un ensemble routier a perdu le contrôle de son camion en freinant. La remorque du poids lourd s’est alors déportée sur la voie opposée.
Au même moment, une voiture arrivant en sens inverse a percuté la remorque. La conductrice du véhicule a été coincée dans l’habitacle. Les secours ont dû procéder à sa désincarcération avant de la prendre en charge, précise Le Progrès.
Blessée, elle a été transportée à l’hôpital Lyon Sud, situé à Oullins-Pierre-Bénite.
Le chauffeur du poids lourd, de son côté, n’était ni sous l’emprise de l’alcool ni sous celle de stupéfiants.
Espérons que cette dame d'en remette vite.Signaler Répondre
Que faisait ce poids lourd avec remorque un dimanche matin ? Peut-être pour les affaires de Bernard dès ce soir ?