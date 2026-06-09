Lyon : il pensait avoir rendez-vous pour une réparation, trois hommes armés l'attendaient

Les faits se sont déroulés lundi 8 juin aux alentours de 20h30, à proximité d'un gymnase situé rue du Professeur-Paul-Sisley. Selon les premiers éléments, la victime s'était déplacée pour effectuer une réparation après avoir échangé avec un interlocuteur sur le réseau social Instagram.

Une fois arrivée sur place, elle aurait été confrontée à trois individus cagoulés, rapporte le Progrès. Les suspects étaient armés de deux couteaux ainsi que d'une arme de poing de type revolver.

Sous la menace, l'homme s'est fait remettre plusieurs effets personnels. Les malfaiteurs sont repartis avec deux téléphones portables, une montre connectée ainsi que deux cartes bancaires.

Malgré la violence de la scène, la victime n'aurait pas été blessée physiquement lors de l'agression.