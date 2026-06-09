Faits Divers

Lyon : il pensait avoir rendez-vous pour une réparation, trois hommes armés l'attendaient

Lyon : il pensait avoir rendez-vous pour une réparation, trois hommes armés l'attendaient
Lyon : il pensait avoir rendez-vous pour une réparation, trois hommes armés l'attendaient - LyonMag

La soirée a viré au piège pour un homme qui pensait se rendre à un simple rendez-vous dans le 8e arrondissement de Lyon.

Tags :

extorsion

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.