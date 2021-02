Près de Lyon : piégés sur un site de rencontre, ils sont victimes d'une agression homophobe

Les deux victimes avaient été repérées sur un site de rencontres gays. Le rendez-vous avait alors dégénéré. Ces dernières avaient été menacées par les deux suspects, armés d'un couteau et d'un cutter, et qui demandaient de l'argent. L'une d'elles avait été conduite à un distributeur pour retirer 400 euros, et s'était fait voler sa carte bancaire.

"Pendant ce temps, le premier suspect filmait la première victime avec son propre téléphone et lui donnait des gifles tout en le forçant à tenir des propos homophobes", précise la DDSP du Rhône.

Les deux hommes avaient ensuite été libérés. L'enquête a permis d'identifier les deux agresseurs, formellement reconnus par leurs victimes. Arrêtés mercredi, les deux individus doivent être jugés ce jeudi en comparution immédiate, notamment pour extorsion avec arme, vol avec arme et enregistrement d'images de violences. SOS Homophobie s'est porté partie civile dans cette affaire.