Agression de deux hommes sur les quais : "L'homophobie n'a pas sa place à Lyon !"

Soutien à Quentin C., son ami et ses proches. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement.

La Ville de #Lyon est à la disposition de la Préfecture et de la Justice afin de faire la toute lumière sur cette agression intolérable.

L'homophobie n'a pas sa place à Lyon ! https://t.co/X93LJcabUj