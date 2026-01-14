Locaux insalubres et absence d’hygiène : une épicerie fermée en urgence à Lyon

L’épicerie "Saveurs d’Ailleurs", installée au 32 rue de la Claire dans le 9e arrondissement de Lyon, a fait l’objet d’une fermeture administrative par arrêté préfectoral en date du 13 janvier 2026. La mesure fait suite à un contrôle réalisé le même jour par deux agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Rhône.

Selon l’arrêté, le rapport établi à l’issue de cette inspection met en évidence "des manquements graves aux règles d’hygiène". Les agents relèvent notamment "l’absence de sas de séparation entre les sanitaires et le local dans lequel est manipulé des denrées, un défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux et des équipements ainsi que la manipulation de denrées dans des locaux inadaptés à l’activité et insalubres."

Le document préfectoral mentionne également "l’absence de contrôle à réception des marchandises, la détention de denrées non conformes, la détention de denrées alimentaires à une température supérieure à la température réglementaire, ainsi que les mauvaises conditions de stockage et de conservation des denrées alimentaires." Les services de l’État pointent encore "l’absence de traçabilité des denrées, l’absence de dispositifs hygiéniques pour le lavage des mains" dans les zones de manipulation et les sanitaires, ainsi que "l’absence de formation à l’hygiène du personnel."

Pour la préfecture, "la poursuite de l’activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations (microbiologique, chimique, physique) et des risques d’intoxication qui en résultent."

En conséquence, la fermeture administrative est prononcée "à compter de la notification du présent arrêté" à l’encontre de l’établissement exploité par la SAS Eco Saveurs.

La réouverture du commerce ne pourra intervenir qu’après la mise en œuvre de l’ensemble des mesures correctives imposées par la préfecture et "à la suite d’une vérification d’un agent de la Direction départementale de la protection des populations, qui aura constaté l’effectivité de l’intégralité des mesures correctives précitées." Cette visite devra être sollicitée par l’exploitant.