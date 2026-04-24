"Une réouverture rapide et sécurisée" : le pont de Fontaines-sur-Saône rouvre à la circulation

Retour à la normale au-dessus de la Saône. Entre Fontaines-sur-Saône et Collonges-au-Mont-d’Or, le pont du Général Leclerc rouvre à la circulation ce vendredi 24 avril dès 15 heures.

L’ouvrage avait été fermé le 4 avril après la détection d’une fissure sur une poutre centrale, lors d’une inspection de routine. La Métropole de Lyon avait alors pris la décision d’interdire immédiatement la circulation des véhicules motorisés.

En quelques jours, des capteurs ont été installés pour suivre l’évolution de la fissure, avant le lancement de travaux de consolidation. La solution retenue consiste à renforcer la poutre fragilisée à l’aide de pièces métalliques fixées de part et d’autre de la structure, afin de stabiliser l’ouvrage et réduire la fissure.

Une fois les travaux réalisés, des tests de charge ont permis de confirmer la solidité du pont. Les contrôles étant jugés satisfaisants, la circulation a pu reprendre pour l’ensemble des usagers, y compris les poids lourds.

"Cette réouverture était nécessaire […] pour les habitants, les familles et les entreprises du val de Saône", souligne Gilles Gascon.

Le pont reste néanmoins sous surveillance continue grâce aux capteurs installés.