Rhône : hécatombe sur les routes en 2025, la préfète tire la sonnette d’alarme

La préfecture du Rhône souligne que "l’année 2024 a été marquée par une évolution globalement positive en matière de sécurité routière", avec une baisse de 8,8 % des décès (52 morts contre 57 en 2023) et une diminution de 15,3 % des accidents corporels.

Mais la tendance s’est brutalement inversée. "La sécurité sur les routes du département se détériore fortement depuis le début de l’année 2025 : 29 personnes ont perdu la vie, contre 13 sur la même période en 2024, soit une hausse de 123 %", alerte les services de l'État.

Le détail est glaçant : 10 automobilistes, 8 motards, 7 piétons, 3 utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisés et 1 cycliste sont décédés. Des victimes majoritairement masculines, issues des tranches d’âge 18-34 ans et plus de 75 ans.

"une intensification des contrôles routiers"

Trois comportements à risque sont pointés du doigt par les services de l’État : "La vitesse excessive ou inadaptée, pour 32 % des morts, la consommation d’alcool dans 26 % des cas et la consommation de stupéfiants pour 22 % des décès."

Face à cette situation, Fabienne Buccio, préfète du Rhône, annonce "une intensification des contrôles routiers". Entre janvier et avril 2025, plus de 37 000 contrôles ont été réalisés dans le département. Ainsi, "près de 900 permis de conduire ont été suspendus par la préfecture".

La stratégie repose aussi sur la prévention. "Plus de 180 actions de sensibilisation ont été organisées par les services de l’État et leurs partenaires", auprès de jeunes, d’étudiants ou de salariés.

"Le nombre de morts depuis le début de l’année est inacceptable. Je me dois de sonner la mobilisation générale", déclarait Antoine Guérin, préfet délégué à la sécurité, en déplacement lors d’un contrôle routier le 14 juin.

Enfin, la préfecture appelle à la responsabilité collective : "Dans 9 cas sur 10, la mortalité routière est liée à une faute de comportement." Et de rappeler que "la route est un espace partagé. Il est impératif d’adapter sa conduite à tous les usagers pour protéger sa vie et celle des autres."