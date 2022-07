Policiers lynchés à la Guillotière : une information judiciaire ouverte "pour favoriser l'interpellation de tous les agresseurs"

Deux enquêtes distinctes ont été ouvertes et confiées à la sureté départementale de la DDSP du Rhône. La première concerne les faits de vol avec violences et de rébellion commis par un jeune de 18 ans, auteur d'un vol de collier, à l'origine de l'intervention des policiers en civils. Ce suspect "déjà condamné pour vols" est actuellement en fuite. "Il est activement recherché dans le cadre d'un mandat de recherches délivré par le parquet", apprend-on ce lundi soir.

La seconde enquête concerne les faits de violences commis à l'encontre des trois policiers, dont deux ont présentés des ITT de deux et sept jours. Il existe à l'encontre du suspect de 26 ans interpellé dimanche soir "des indices graves et concordants de participation aux faits", assure le parquet, après l'interpellation d'un premier individu finalement mis hors de cause.

Une information judiciaire a donc été ouverte et confiée à un juge d'instruction aux fins de mise en examen et placement en détention du suspect, et "pour favoriser l’identification, la localisation et l’interpellation de tous les auteurs de ces faits".



Le parquet de Lyon entend "mettre tout en œuvre pour identifier et interpeller les auteurs de ces violences inacceptables et y apporter la réponse judiciaire la plus ferme".