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Métropole de Lyon : un réseau de blanchiment d’argent lié au narcotrafic démantelé, 2 millions d’euros saisis

Métropole de Lyon : un réseau de blanchiment d’argent lié au narcotrafic démantelé, 2 millions d’euros saisis
Métropole de Lyon : un réseau de blanchiment du narcotrafic démantelé, 2 millions d’euros saisis - LyonMag

C’est un coup de filet d’ampleur dans la lutte contre le narcotrafic en région lyonnaise.

Après plusieurs mois d’investigations, les policiers sont parvenus à démanteler une structure organisée dédiée au blanchiment d’argent provenant du trafic de stupéfiants.

L’enquête débute à l’automne 2025, pilotée par les enquêteurs de l’antenne OFAST de Lyon et la brigade de la criminalité financière de la DCOS 69 (ex-PJ), sous l’autorité du parquet de Lyon. À partir de novembre, les investigations sont confiées à deux magistrats instructeurs de la JIRS de Lyon.

Au fil des mois, les policiers identifient un réseau structuré. Les suspects étaient chargés "de collecter et stocker des espèces, et de transformer en profits licites plusieurs millions d’euros provenant du narcotrafic", précise la DIPN.

Interpellations dans plusieurs communes de la métropole

Le lundi 23 mars 2026 au matin, une opération coordonnée est déclenchée. Cinq personnes sont interpellées à Villeurbanne, Écully et Oullins. Parmi elles, trois collecteurs d’argent et deux chefs d’entreprise impliqués à différents niveaux dans ces circuits financiers illégaux.

Les perquisitions et gardes à vue permettent aux enquêteurs de mettre la main sur des sommes considérables. Au total, plus de 2 millions d’euros d’avoirs sont saisis, dont près de 700 000 euros en espèces retrouvés au domicile de l’un des collecteurs.

À l’issue de 96 heures de garde à vue, les cinq suspects ont été présentés au tribunal judiciaire de Lyon. Ils ont été mis en examen, et deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire.

Tags :

blanchiment d'argent

trafic de stupéfiants

15 commentaires
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Pov khmer ! le 01/04/2026 à 19:37
Vélotaf a écrit le 01/04/2026 à 07h30

La belle vie a Ecully, petite commune de droite où règne la sécurité…
Les pires escrocs se la cool douce dans ces fameuses bourgades tranquilles des mont-d’or dans leurs villas de luxe mais là ça dérange pas la droite de Aulas!

véloraf ton khmern'a qu'1/2 conseil municipale, le reste c'est l'opposition; De plus aec son petit budget, le quart de celui de l amétropole il va quemander pendanst 6 ans.

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PETIT ENVIEUX HYPOCRYTE ! le 01/04/2026 à 10:39
Gabin69 a écrit le 01/04/2026 à 09h16

Je vois pas ce que Aulas a à voir là dedans, et les tueurs à gages colombiens c'est aussi sa faute ou celle de doucet peut-être..?

tout est dans le titre !

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ou bien le 01/04/2026 à 10:36
Obsdu9 a écrit le 01/04/2026 à 07h45

Tiens, tiens, le néo-stalinien en vélo électrique à 5000 balles est de retour ! :-D

il sort de cure ...

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Courage le 01/04/2026 à 10:14

C'est bien ça, maintenant faites la même chose pour les réseaux de pe*ocriminels.... Ah mince , c'est pas très bénéfique financièrement parlant

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appelez le le 01/04/2026 à 10:12
Jolie Môme a écrit le 01/04/2026 à 09h40

Velotaf : étroitesse d'esprit !
Jalousie , rancune ?
Difficile à dire ? Peut-être que vous aimerez mieux que l'ensemble de l'agglomération Lyonnaise ressemble au quartier de la Guillotière, là ou vous sentez bien . C'est pas beau la jalousie ! J.M

velo-baffes!

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Hildegonde le 01/04/2026 à 09:46
Vélotaf a écrit le 01/04/2026 à 07h30

La belle vie a Ecully, petite commune de droite où règne la sécurité…
Les pires escrocs se la cool douce dans ces fameuses bourgades tranquilles des mont-d’or dans leurs villas de luxe mais là ça dérange pas la droite de Aulas!

A Ecully il y a entre autres tout le quartier des Sources et de la Sauvegarde qui est bien loin d'être " bourgeois " ...
Récemment la rue des Cerisiers avait été à l'honneur . Attention votre bile gauchiste va vous empoisonner .

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Jolie Môme le 01/04/2026 à 09:40
Vélotaf a écrit le 01/04/2026 à 07h30

La belle vie a Ecully, petite commune de droite où règne la sécurité…
Les pires escrocs se la cool douce dans ces fameuses bourgades tranquilles des mont-d’or dans leurs villas de luxe mais là ça dérange pas la droite de Aulas!

Velotaf : étroitesse d'esprit !
Jalousie , rancune ?
Difficile à dire ? Peut-être que vous aimerez mieux que l'ensemble de l'agglomération Lyonnaise ressemble au quartier de la Guillotière, là ou vous sentez bien . C'est pas beau la jalousie ! J.M

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Ex Précisions le 01/04/2026 à 09:35

Ce Gims alors toujours dans les bons coups ;-)

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Gabin69 le 01/04/2026 à 09:16
Vélotaf a écrit le 01/04/2026 à 07h30

La belle vie a Ecully, petite commune de droite où règne la sécurité…
Les pires escrocs se la cool douce dans ces fameuses bourgades tranquilles des mont-d’or dans leurs villas de luxe mais là ça dérange pas la droite de Aulas!

Je vois pas ce que Aulas a à voir là dedans, et les tueurs à gages colombiens c'est aussi sa faute ou celle de doucet peut-être..?

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ecolopipo le 01/04/2026 à 08:57
Vélotaf a écrit le 01/04/2026 à 07h30

La belle vie a Ecully, petite commune de droite où règne la sécurité…
Les pires escrocs se la cool douce dans ces fameuses bourgades tranquilles des mont-d’or dans leurs villas de luxe mais là ça dérange pas la droite de Aulas!

Au contraire, il n y a jamais eu autant de démantèlement de trafic de drogue avant que la métropole passe dans les mains du camp Aulas.
Ça va rager à la mairie centrale et chez les électeurs de gauche, il va falloir envisager une hausse du prix du chichon, ils vont pouvoir toutefois se rabattre sur leur 8.6 de prédilection

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Pas forcément d'accord le 01/04/2026 à 08:48
Solidarité 69 a écrit le 01/04/2026 à 07h49

Collecteurs et entreprises de blanchiment, encore des petites mains arrêtées.
Les dirigeants des trafics dorment tranquille.

Avec de telles actions les tarifs des collecteurs et entreprises de blanchiment augmentent...
Il est dur d etre dirigeant ...

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Solidarité 69 le 01/04/2026 à 07:49

Collecteurs et entreprises de blanchiment, encore des petites mains arrêtées.
Les dirigeants des trafics dorment tranquille.

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Obsdu9 le 01/04/2026 à 07:45

Tiens, tiens, le néo-stalinien en vélo électrique à 5000 balles est de retour ! :-D

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J6 le 01/04/2026 à 07:43

Dehors manu militari...la valise ou le cercueil (avec sourire berbère)

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Vélotaf le 01/04/2026 à 07:30

La belle vie a Ecully, petite commune de droite où règne la sécurité…
Les pires escrocs se la cool douce dans ces fameuses bourgades tranquilles des mont-d’or dans leurs villas de luxe mais là ça dérange pas la droite de Aulas!

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