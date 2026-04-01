Métropole de Lyon : un réseau de blanchiment d’argent lié au narcotrafic démantelé, 2 millions d’euros saisis

Après plusieurs mois d’investigations, les policiers sont parvenus à démanteler une structure organisée dédiée au blanchiment d’argent provenant du trafic de stupéfiants.
L’enquête débute à l’automne 2025, pilotée par les enquêteurs de l’antenne OFAST de Lyon et la brigade de la criminalité financière de la DCOS 69 (ex-PJ), sous l’autorité du parquet de Lyon. À partir de novembre, les investigations sont confiées à deux magistrats instructeurs de la JIRS de Lyon.
Au fil des mois, les policiers identifient un réseau structuré. Les suspects étaient chargés "de collecter et stocker des espèces, et de transformer en profits licites plusieurs millions d’euros provenant du narcotrafic", précise la DIPN.
Interpellations dans plusieurs communes de la métropole
Le lundi 23 mars 2026 au matin, une opération coordonnée est déclenchée. Cinq personnes sont interpellées à Villeurbanne, Écully et Oullins. Parmi elles, trois collecteurs d’argent et deux chefs d’entreprise impliqués à différents niveaux dans ces circuits financiers illégaux.
Les perquisitions et gardes à vue permettent aux enquêteurs de mettre la main sur des sommes considérables. Au total, plus de 2 millions d’euros d’avoirs sont saisis, dont près de 700 000 euros en espèces retrouvés au domicile de l’un des collecteurs.
À l’issue de 96 heures de garde à vue, les cinq suspects ont été présentés au tribunal judiciaire de Lyon. Ils ont été mis en examen, et deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire.
#ContreLeNarcotrafic l Le 23/03 après plusieurs mois d'enquête, les #policiers du Rhône ont démantelé une importante structure de blanchiment d'argent issue du narcotrafic.— Police Nationale 69 (@PoliceNat69) March 31, 2026
🔴 Plus de 2 000 000€ d'avoirs criminels saisis
⚖️ 5 personnes présentées à la justice et mises en examen. pic.twitter.com/zBiZrm9Z4N
véloraf ton khmern'a qu'1/2 conseil municipale, le reste c'est l'opposition; De plus aec son petit budget, le quart de celui de l amétropole il va quemander pendanst 6 ans.Signaler Répondre
tout est dans le titre !Signaler Répondre
il sort de cure ...Signaler Répondre
C'est bien ça, maintenant faites la même chose pour les réseaux de pe*ocriminels.... Ah mince , c'est pas très bénéfique financièrement parlantSignaler Répondre
velo-baffes!Signaler Répondre
A Ecully il y a entre autres tout le quartier des Sources et de la Sauvegarde qui est bien loin d'être " bourgeois " ...Signaler Répondre
Récemment la rue des Cerisiers avait été à l'honneur . Attention votre bile gauchiste va vous empoisonner .
Velotaf : étroitesse d'esprit !Signaler Répondre
Jalousie , rancune ?
Difficile à dire ? Peut-être que vous aimerez mieux que l'ensemble de l'agglomération Lyonnaise ressemble au quartier de la Guillotière, là ou vous sentez bien . C'est pas beau la jalousie ! J.M
Ce Gims alors toujours dans les bons coups ;-)Signaler Répondre
Je vois pas ce que Aulas a à voir là dedans, et les tueurs à gages colombiens c'est aussi sa faute ou celle de doucet peut-être..?Signaler Répondre
Au contraire, il n y a jamais eu autant de démantèlement de trafic de drogue avant que la métropole passe dans les mains du camp Aulas.Signaler Répondre
Ça va rager à la mairie centrale et chez les électeurs de gauche, il va falloir envisager une hausse du prix du chichon, ils vont pouvoir toutefois se rabattre sur leur 8.6 de prédilection
Avec de telles actions les tarifs des collecteurs et entreprises de blanchiment augmentent...Signaler Répondre
Il est dur d etre dirigeant ...
Collecteurs et entreprises de blanchiment, encore des petites mains arrêtées.Signaler Répondre
Les dirigeants des trafics dorment tranquille.
Tiens, tiens, le néo-stalinien en vélo électrique à 5000 balles est de retour ! :-DSignaler Répondre
Dehors manu militari...la valise ou le cercueil (avec sourire berbère)Signaler Répondre
La belle vie a Ecully, petite commune de droite où règne la sécurité…Signaler Répondre
Les pires escrocs se la cool douce dans ces fameuses bourgades tranquilles des mont-d’or dans leurs villas de luxe mais là ça dérange pas la droite de Aulas!