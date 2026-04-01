Métropole de Lyon : un réseau de blanchiment d’argent lié au narcotrafic démantelé, 2 millions d’euros saisis

Après plusieurs mois d’investigations, les policiers sont parvenus à démanteler une structure organisée dédiée au blanchiment d’argent provenant du trafic de stupéfiants.

L’enquête débute à l’automne 2025, pilotée par les enquêteurs de l’antenne OFAST de Lyon et la brigade de la criminalité financière de la DCOS 69 (ex-PJ), sous l’autorité du parquet de Lyon. À partir de novembre, les investigations sont confiées à deux magistrats instructeurs de la JIRS de Lyon.

Au fil des mois, les policiers identifient un réseau structuré. Les suspects étaient chargés "de collecter et stocker des espèces, et de transformer en profits licites plusieurs millions d’euros provenant du narcotrafic", précise la DIPN.

Interpellations dans plusieurs communes de la métropole

Le lundi 23 mars 2026 au matin, une opération coordonnée est déclenchée. Cinq personnes sont interpellées à Villeurbanne, Écully et Oullins. Parmi elles, trois collecteurs d’argent et deux chefs d’entreprise impliqués à différents niveaux dans ces circuits financiers illégaux.

Les perquisitions et gardes à vue permettent aux enquêteurs de mettre la main sur des sommes considérables. Au total, plus de 2 millions d’euros d’avoirs sont saisis, dont près de 700 000 euros en espèces retrouvés au domicile de l’un des collecteurs.

À l’issue de 96 heures de garde à vue, les cinq suspects ont été présentés au tribunal judiciaire de Lyon. Ils ont été mis en examen, et deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire.