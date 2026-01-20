Lyon : son manège discret attire l’attention des policiers qui découvrent un éventail impressionnant de stupéfiants

Vendredi 16 janvier 2026, peu avant 20 heures, des policiers de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône repèrent un véhicule au comportement jugé suspect dans le secteur Foch, à Lyon 6e. La conductrice vient de prendre un passager, avant de le redéposer une centaine de mètres plus loin.
Face à cette scène, les fonctionnaires décident de procéder à un contrôle. Dès l’approche du véhicule, une forte odeur de cannabis se dégage de l’habitacle. La conductrice remet alors spontanément aux policiers un sac contenant des produits stupéfiants. Elle est immédiatement interpellée et placée en garde à vue.
Cette manière de procéder, consistant à faire monter brièvement les clients à bord du véhicule avant de les redéposer quelques mètres plus loin, lui permettait ainsi d'éviter les échanges visibles de produits et d’argent sur la voie publique.
À l’intérieur du sac, les enquêteurs découvrent une quantité conséquente de drogues. Les saisies portent sur 128g de résine de cannabis, 63g d’herbe de cannabis, 110g de kétamine, 49g de cocaïne, 81g de 3MMC, un buvard de LSD ainsi que 99 cachets d’ecstasy. Une sacoche contenant 440 euros en numéraire est également retrouvée.
Entendue par les policiers, la conductrice, âgée de 32 ans et de nationalité suisse, reconnaît les faits de vente de stupéfiants. Son véhicule est saisi et placé en vue de sa destruction.
La mise en cause devra désormais répondre de ses actes devant le tribunal judiciaire.
