Lyon : son manège discret attire l’attention des policiers qui découvrent un éventail impressionnant de stupéfiants

Vendredi 16 janvier 2026, peu avant 20 heures, des policiers de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône repèrent un véhicule au comportement jugé suspect dans le secteur Foch, à Lyon 6e. La conductrice vient de prendre un passager, avant de le redéposer une centaine de mètres plus loin.

Face à cette scène, les fonctionnaires décident de procéder à un contrôle. Dès l’approche du véhicule, une forte odeur de cannabis se dégage de l’habitacle. La conductrice remet alors spontanément aux policiers un sac contenant des produits stupéfiants. Elle est immédiatement interpellée et placée en garde à vue.

Cette manière de procéder, consistant à faire monter brièvement les clients à bord du véhicule avant de les redéposer quelques mètres plus loin, lui permettait ainsi d'éviter les échanges visibles de produits et d’argent sur la voie publique.