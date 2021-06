Où manger les meilleures tartes aux pralines de Lyon ?

Vous vous demandez où manger la meilleure tarte aux pralines à Lyon ? Praline et Rosette a mené pour nous l'enquête autour de ce dessert emblématique de Lyon.

• Sève

C’est la meilleure, ni trop sucrée ni trop crémeuse : un parfait équilibre. Composée d’amandes entières, cette tarte est un dessert à la fois fondant et croquant. Artisan chocolatier-pâtissier lyonnais, Sève fait partie du groupe très restreint des chocolatiers français qui torréfient eux-mêmes leurs fèves de cacao.

Le petit plus : une pâte… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Boulangerie Jocteur

La maison Jocteur, connue comme le boulanger de l'île Barbe (et fournisseur officiel de Paul Bocuse), a elle aussi sa version de la tarte aux pralines.

Le petit plus : son… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Sébastien Bouillet

Sébastien Bouillet est un pâtissier-chocolatier basé à la Croix-Rousse. Lyonnais d'origine et passionné de voyage et de découverte, il s'est notamment épris du Japon : une inspiration au quotidien qui guide ses créations. On retrouve notamment dans sa tarte aux pralines cette touche d'exotisme.

Le petit plus : Bouillet a complètement revisité la tarte aux pralines pour en faire un dessert… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• A la marquise

Véritable institution dans le Vieux-Lyon, A la Marquise est une pâtisserie authentique qui propose des recettes traditionnelles ; sa tarte aux pralines n'échappe pas à cette tradition, la recette restant inchangée depuis toujours. A la Marquise est considérée comme le temple de la praline à Lyon : le petit bonbon rose y est… (Lire la suite sur Praline et Rosette)

• Mention spéciale : la praluline de Pralus

On sait ce que vous allez dire, la praluline n’est pas une tarte à la praline mais on ne pouvait pas évoquer notre délicieuse spécialité sans évoquer la célèbre praluline, brioche aux pralines du maître chocolatier Pralus. Sa brioche, à la fois croquante et fondante, a su… (Lire la suite sur Praline et Rosette)