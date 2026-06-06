Blattes, souris, produits périmés : un restaurant fermé en urgence à Lyon

Nouveau restaurant contraint de baisser le rideau dans l’agglomération lyonnaise.

Le préfet du Rhône a pris un arrêté de fermeture administrative visant le restaurant Le Pamukkale, installé 10 quai Arloing dans le 9e arrondissement de Lyon, à la suite d’un contrôle sanitaire réalisé vendredi 5 juin.

L’établissement, exploité par la société TESHKILAT, restera fermé jusqu’à la mise en conformité complète des lieux et à une nouvelle inspection des services de l’État.

Selon le rapport ayant motivé la décision préfectorale, les agents mandatés ont relevé des manquements graves aux règles d’hygiène alimentaire.

Le contrôle a notamment mis en évidence la présence de blattes et de traces de nuisibles, notamment des déjections de souris, dans les locaux de manipulation alimentaire, un défaut caractérisé de nettoyage et de maintenance des locaux et équipements, l’absence de maîtrise des risques sanitaires et de références aux procédures HACCP, des mauvaises conditions de stockage et de conservation des denrées, la présence de produits périmés et un approvisionnement en viande hachée de bœuf auprès d’un établissement non agréé pour la revente à des professionnels.

Une longue liste de mesures correctives imposées

Pour espérer rouvrir, le restaurant devra engager d’importants travaux et corrections sanitaires.

L’arrêté impose notamment le renforcement de la lutte contre les nuisibles, le nettoyage approfondi des locaux et équipements, la remise en état ou le remplacement du matériel dégradé, la mise en sécurité des installations électriques, mais aussi une meilleure gestion de la chaîne du froid, des allergènes et de la traçabilité alimentaire.

Le personnel devra également suivre une formation à l’hygiène alimentaire, tandis qu’un contrôle officiel devra confirmer l’application effective de toutes les mesures avant toute réouverture.

Comme le prévoit la procédure, l’arrêté préfectoral devra rester affiché à l’entrée du restaurant de manière visible depuis l’extérieur jusqu’à la levée de la fermeture.