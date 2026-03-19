Politique

Municipales à Lyon : Place Publique fustige l'appel du pied de Jean-Michel Aulas

Municipales à Lyon : Place Publique fustige l'appel du pied de Jean-Michel Aulas

Ce mercredi 18 mars, Jean-Michel Aulas a lancé un appel aux électeurs de Raphaël Glucksmann suite à l'accord entre Grégory Doucet et LFI. Place Publique a rejeté cette main tendue.

"Jean-Michel Aulas a-t-il définitivement perdu sa boussole ?" La réponse de Place Publique ne s'est pas faite attendre. Suite à l'appel du candidat à la mairie de Lyon aux électeurs de Raphaël Glucksmann à voter pour lui plutôt que pour l'union entre Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI), le parti a rejeté cette main tendue, évoquant une "manoeuvre grossière" de la part de l'ancien président de l'OL.

"Le candidat de droite maitrise manifestement mieux les diversions démagogiques que son programme, dont il refuse de débattre. Ne soyons pas dupes des manœuvres de Jean-Michel Aulas qui tout en appelant les électeurs du RN à voter pour lui se fait passer pour un homme de gauche et fait appel aux électeurs de Place publique", critique le référent local Frédéric Vermeulin.

Si Place Publique a effectivement suspendu ses membres restés sur les listes de Grégory Doucet malgré les ordres donnés par Raphaël Glucksmann de ne pas frayer avec les insoumis, le parti ne fera pas barrage pour autant à Grégory Doucet : "Notre ligne est claire nous ne voulons pas d’alliance avec LFI mais nous n’appellerons jamais à voter pour la droite locale sans scrupule qui compose son équipe. Lyon mérite mieux que cela".

A la recherche des voix de gauche et des abstentionnistes qui pourraient lui permettre de passer devant le maire écologiste sortant, Jean-Michel Aulas n'a plus beaucoup d'options, ni de temps. Il doit d'ailleurs lancer un nouvel appel, cette fois à tous les Lyonnais, ce jeudi à 18h depuis la place des Terreaux.

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Jean-Michel Aulas

municipales 2026 à Lyon

1 commentaire
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Dupon le 19/03/2026 à 08:35

Quelle bande de guignols.
S'ils trouvent que ça c'est clair :
"Notre ligne est claire nous ne voulons pas d’alliance avec LFI mais nous n’appellerons jamais à voter pour la droite locale".

Au final on fait quoi ? Il faudrait m'expliquer.

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Mais le ps a rejoint jmA? le 19/03/2026 à 08:28

Franc levy
S Peillon
G Peizerat etc
Tous des socio démocrates avec Collomb et queyranne qui ont rejoint jmA !
Je n’y comprends plus rien
Je vais demander à chat gpt

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