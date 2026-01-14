"Les écolos mettent des enfants à la rue" : tensions et malaise au conseil du 7e arrondissement de Lyon

Le conseil d’arrondissement du 7e arrondissement de Lyon, réuni ce mardi 13 janvier 2026 à la mairie, a été perturbé en début de séance par un groupe de militants..
Présidée par la maire d’arrondissement écologiste Fanny Dubot, également directrice de campagne du maire de Lyon sortant Grégory Doucet, la séance a dû être temporairement suspendue. Face aux élus, les militants ont dénoncé, armé d'un mégaphone, ce qu’ils considèrent comme des manquements de la majorité écologiste en matière de politique sociale, notamment concernant les "enfants à la rue."
"Nous en tant que collectif pour le droit au logement, nous sommes ici pour dénoncer les pratiques de la mairie du 7e et des écologistes depuis juin 2022", ont-ils déclaré. Selon eux, cette mobilisation fait suite à plusieurs situations récentes, dont la fermeture d’un foyer pour mineurs isolés ou selon-eux : "Une vingtaine de jeunes aurait été remis à la rue."
La maire du 7e arrondissement a ainsi suspendu la séance. Les militants évoquent aussi un contexte plus large. "Cet incident n’est pas isolé, de plus en plus de squat, d’occupation et de campement ont en effet été expulsés ces dernières semaines (sic)", ont-ils ajouté devant les élus, restés silencieux durant les prises de parole.
L’ensemble des élus présents, notamment Mohamed Chihi, adjoint à la sécurité du maire de Lyon, au premier rang face à eux, sont restés sans réaction face aux déclarations.
La maire d’arrondissement a alors décidé de reprendre la main. "Je vous propose de vous recevoir pour parler de ces sujets […] Là, nous sommes dans un conseil d’arrondissement, il y a des règles, j’ai suspendu la séance pour vous laisser vous exprimer et je vais vous demander de nous laisser reprendre le conseil d’arrondissement", a déclaré Fanny Dubot.
Les activiste ont toutefois maintenu la pression, réclamant des engagements rapides. "Nous on veut des actions avant la fin de votre mandat et c’est la moindre des choses", a lancé l’un d’eux en réclamant la réquisition de bâtiments libres. Un autre a ajouté : "Vous ne pouvez pas faire semblant d’être un barrage à l’extrême droite lorsque vous prenez des politiques anti-sociales et racistes."
Lorsque la maire a indiqué vouloir reprendre la séance, les militants ont quitté la salle en scandant : "Les écolos mettent des enfants à la rue, des solutions, réquisitions". La séance du conseil d’arrondissement a ensuite pu reprendre.
