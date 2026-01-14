Politique

"Les écolos mettent des enfants à la rue" : tensions et malaise au conseil du 7e arrondissement de Lyon

"Les écolos mettent des enfants à la rue" : tensions et malaise au conseil d’arrondissement de Lyon 7e - DR

La majorité écologiste rattrapée par une contestation radicale sur son propre fer de lance : la politique sociale.

Le conseil d’arrondissement du 7e arrondissement de Lyon, réuni ce mardi 13 janvier 2026 à la mairie, a été perturbé en début de séance par un groupe de militants.. 

Présidée par la maire d’arrondissement écologiste Fanny Dubot, également directrice de campagne du maire de Lyon sortant Grégory Doucet, la séance a dû être temporairement suspendue. Face aux élus, les militants ont dénoncé, armé d'un mégaphone, ce qu’ils considèrent comme des manquements de la majorité écologiste en matière de politique sociale, notamment concernant les "enfants à la rue."

"Nous en tant que collectif pour le droit au logement, nous sommes ici pour dénoncer les pratiques de la mairie du 7e et des écologistes depuis juin 2022", ont-ils déclaré. Selon eux, cette mobilisation fait suite à plusieurs situations récentes, dont la fermeture d’un foyer pour mineurs isolés ou selon-eux : "Une vingtaine de jeunes aurait été remis à la rue."

La maire du 7e arrondissement a ainsi suspendu la séance. Les militants évoquent aussi un contexte plus large. "Cet incident n’est pas isolé, de plus en plus de squat, d’occupation et de campement ont en effet été expulsés ces dernières semaines (sic)", ont-ils ajouté devant les élus, restés silencieux durant les prises de parole.

L’ensemble des élus présents, notamment Mohamed Chihi, adjoint à la sécurité du maire de Lyon, au premier rang face à eux, sont restés sans réaction face aux déclarations.

La maire d’arrondissement a alors décidé de reprendre la main. "Je vous propose de vous recevoir pour parler de ces sujets […] Là, nous sommes dans un conseil d’arrondissement, il y a des règles, j’ai suspendu la séance pour vous laisser vous exprimer et je vais vous demander de nous laisser reprendre le conseil d’arrondissement", a déclaré Fanny Dubot.

Les activiste ont toutefois maintenu la pression, réclamant des engagements rapides. "Nous on veut des actions avant la fin de votre mandat et c’est la moindre des choses", a lancé l’un d’eux en réclamant la réquisition de bâtiments libres. Un autre a ajouté : "Vous ne pouvez pas faire semblant d’être un barrage à l’extrême droite lorsque vous prenez des politiques anti-sociales et racistes."

Lorsque la maire a indiqué vouloir reprendre la séance, les militants ont quitté la salle en scandant : "Les écolos mettent des enfants à la rue, des solutions, réquisitions". La séance du conseil d’arrondissement a ensuite pu reprendre.

avatar
ben le 14/01/2026 à 14:56
Castor a écrit le 14/01/2026 à 14h38

Tiens donc tous ces gauchistes commencent à s’étriper entre eux quel spectacle réjouissant, j’ai une solution qu’ils accueillent tous ces miséreux dans leurs doux foyers pour montrer l’exemple

pas vraiment , car ces miséreux de part le monde sont de l'ordre du milliard (soit 18 a 20 fois la population francaise ...)

Signaler Répondre
avatar
Oldbike le 14/01/2026 à 14:44
Chris6969699 a écrit le 14/01/2026 à 14h04

"Des grandes bouches qui capitalisent sur la misère des autres"

En un mot des : gauchistes...

Et Oui !!

Signaler Répondre
avatar
Castor le 14/01/2026 à 14:38

Tiens donc tous ces gauchistes commencent à s’étriper entre eux quel spectacle réjouissant, j’ai une solution qu’ils accueillent tous ces miséreux dans leurs doux foyers pour montrer l’exemple

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 14/01/2026 à 14:27

Qui sème le vent récolte la tempête ;-)

Signaler Répondre
avatar
Gipsy king le 14/01/2026 à 14:19

Quand je vous dis qu'on vis bien dans le campement de Gerland, juste ces derniers jours qui ont été un peu frisquets, mais c'est normal nous sommes hiver.

Signaler Répondre
avatar
Cyrielle69 le 14/01/2026 à 14:13

La révolution dévore toujours ses enfants......

Signaler Répondre
avatar
A la base le 14/01/2026 à 14:11

Les raisons de vivre des écolos sont la défense de la faune et la flore , ils n’ont jamais revendiqué la défense des enfants , faut pas tout confondre , non mais !!!!

Signaler Répondre
avatar
On récolte ce que l'on sème... le 14/01/2026 à 14:11

Ces problèmes ne sont pas étonnants, la France est devenue un aspirateur...
On ne peut pas accueillir toute la misère du monde (Michel Rocard).

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 14/01/2026 à 14:04
Oldbike a écrit le 14/01/2026 à 13h41

Après 6 ans sous le pont ferroviaire , la mairie Bourgeois Bourricot a fait du nettoyage avant les élections ; Des grandes bouches qui capitalisent sur la misère des autres

"Des grandes bouches qui capitalisent sur la misère des autres"

En un mot des : gauchistes...

Signaler Répondre
avatar
ben alors le 14/01/2026 à 13:47

Il fallait appeler la police pour les évacuer !

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 14/01/2026 à 13:45

Eux aussi ils n'accueillent personne chez eux ?

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 14/01/2026 à 13:45

Une politique raciste, carrément ?

Signaler Répondre
avatar
Oldbike le 14/01/2026 à 13:41

Après 6 ans sous le pont ferroviaire , la mairie Bourgeois Bourricot a fait du nettoyage avant les élections ; Des grandes bouches qui capitalisent sur la misère des autres

Signaler Répondre
avatar
De plus en plus évident le 14/01/2026 à 13:28

Lfi doit prendre le pouvoir a la mairie de Lyon : comme cela ,les Lfistes n'emmerderont plus personne.
Le militant peut réclamer tout et n importe quoi ,n importe comment. Une fois élu il devient exécutant et il ferme sa bouche .

Signaler Répondre
avatar
Watt le 14/01/2026 à 13:15

L'intervention qui sent la 8.6 et le tabac à rouler.

Signaler Répondre

