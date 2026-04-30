Panne Free à Lyon : internet perturbé dans le Rhône et l’Isère ce jeudi

Ce jeudi 30 avril, un incident technique perturbe le fonctionnement des services de l’opérateur Free à Lyon, ainsi que plus largement dans le Rhône et l’Isère.

Selon les informations communiquées, la panne concerne particulièrement les box internet, empêchant certains abonnés de profiter normalement de leurs services.

Plusieurs utilisateurs ont reçu un message d’information évoquant des "événements exceptionnels" dans leur secteur : "Les services liés à votre offre sont impactés par des événements exceptionnels dans votre quartier (tels que des intempéries, actes de malveillance, travaux de voirie, ...). Nos équipes sont actuellement mobilisées afin que vous puissiez profiter à nouveau de tous vos services dans les plus brefs délais."

Dans ce même message, il est précisé : "Nous vous informerons par email dès que vos services seront rétablis. En attendant, nous vous recommandons de laisser votre Freebox branchée."

D’autres abonnés ont reçu des précisions, confirmant une panne plus large : "L’incident est actuellement en cours de résolution. Je vous invite à redémarrer votre box d'ici à une petite heure. Une panne collective a impacté nos réseaux sur le 69 et le 38. Les services sont en cours de rétablissement."

À ce stade, aucune précision supplémentaire n’a été apportée sur l’origine exacte de l’incident ni sur le délai complet de retour à la normale. Les équipes techniques sont mobilisées pour rétablir progressivement les services.