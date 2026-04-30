Panne Free à Lyon : internet perturbé dans le Rhône et l’Isère ce jeudi

Ce jeudi 30 avril, un incident technique perturbe le fonctionnement des services de l’opérateur Free à Lyon, ainsi que plus largement dans le Rhône et l’Isère.
Selon les informations communiquées, la panne concerne particulièrement les box internet, empêchant certains abonnés de profiter normalement de leurs services.
Plusieurs utilisateurs ont reçu un message d’information évoquant des "événements exceptionnels" dans leur secteur : "Les services liés à votre offre sont impactés par des événements exceptionnels dans votre quartier (tels que des intempéries, actes de malveillance, travaux de voirie, ...). Nos équipes sont actuellement mobilisées afin que vous puissiez profiter à nouveau de tous vos services dans les plus brefs délais."
Dans ce même message, il est précisé : "Nous vous informerons par email dès que vos services seront rétablis. En attendant, nous vous recommandons de laisser votre Freebox branchée."
D’autres abonnés ont reçu des précisions, confirmant une panne plus large : "L’incident est actuellement en cours de résolution. Je vous invite à redémarrer votre box d'ici à une petite heure. Une panne collective a impacté nos réseaux sur le 69 et le 38. Les services sont en cours de rétablissement."
À ce stade, aucune précision supplémentaire n’a été apportée sur l’origine exacte de l’incident ni sur le délai complet de retour à la normale. Les équipes techniques sont mobilisées pour rétablir progressivement les services.
On a un champion:Signaler Répondre
La métropole n'est plus dirigé par les verts.
Quel est le rapport entre les fournisseurs d'accès et le métropole ou la ville de Lyon?
c'est la madame de chez REEF ( la presque sosie de Tartine Tondelier) 😂😂Signaler Répondre
avec la métropole et la ville aux mains des escrolocs, ça devait arriver !Signaler Répondre
ils gèrent internet comme ils gèrent le métro !
Peut-être mais pas de vol délibéré.Signaler Répondre
Ça remarche 👍👍👍Signaler Répondre
Je me demande comment vous pouvez avoir quelqu’un en ligne sachant qu’au 3244 tout est automatisé et que ça demande de laisser un message ecrit ou vocale sans donner la possibilité de parler a quelqu’un. Je veux bien votre procédure miracle permettant de parler a quelqu’un.Signaler Répondre
Assistance injoignable? Bizarre , je les ai eu 2 fois, et réponse rapide. Info, de 15h00, prenez votre mal en patience.... 👍Signaler Répondre
Va chez lfibox, ça devrait mieux fonctionner.. 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Idem chez free . service client mauvais.Signaler Répondre
Y'en a marre, j'habite Lyon 8, je paie comme tout le monde et je n'ai pas eu droit à la panne !!! Ca marche nickel chez moi, comme toujours.Signaler Répondre
Quant à Glouglou 1er, si j'ai compris, j'en ai testé d'autres, j'ai vu, comme SFR qui vous facture un non retour du matériel alors qu'ils ont reconnu l'avoir reçu et qui ne veulent pas rembourser. Obligation de passer par le tribunal pour récupérer ses billes.
Mail reçu de l’assistante à 10h02 comme quoi le problème était résolu, sauf que pas du tout.Signaler Répondre
Et assistance injoignable car 1er mai.
Quelqu’un a des informations sur cette panne ? L’assistance free est injoignable par tel ou messagerie. Pas d’info non plus dans les actualités.Signaler Répondre
Vous avez pris FREE vous n'avez rien compris ?Signaler Répondre
C est pas bien de se moquer peut être que cet interlocuteur ne metrise pas notre langue à bon entendeur salut et bon 1er maiSignaler Répondre
Et du coup, vous avez pris du retard dans le suivi de vos cours d'orthographe en ligne. C'est ballot.Signaler Répondre
Effectivement, toujours en panne ce matin.Signaler Répondre
Je doute qu’un 1er mai il se passe grand chose malheureusement.
Ce matin toujours en panne dans la règion lyonnaise, des nouvelles ?Signaler Répondre
"Ils sont trop forts chez Free : ils informent que la box refonctionneSignaler Répondre
en envoyant un mail."
C'est encore plus fun de se voir proposer par leur serveur vocal de
contacter l'assistance depuis son espace client après un sommaire
télédiagnostic algorithmique identifiant une box hors ligne...
Dans mon immeuble c'était tout les opérateurs qui été en panne y ont du tous refaire de dehors a dedans ça a pris 3 semaines de batailleSignaler Répondre
Ils sont trop forts chez Free : ils informent que la box refonctionne en envoyant un mail.Signaler Répondre
Jsp, mais ça sent le week end déconnecter ça, aucune autre nouvelle ?Signaler Répondre
Bientôt le 1er mai, ils ont tout attaché?Signaler Répondre