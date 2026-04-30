Et aussi à Lyon

Panne Free à Lyon : internet perturbé dans le Rhône et l’Isère ce jeudi

Panne Free à Lyon : internet perturbé dans le Rhône et l’Isère ce jeudi

Internet au ralenti pour de nombreux utilisateurs ce jeudi.

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22 commentaires
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Nodevmomo le 02/05/2026 à 15:49
bien d'accord a écrit le 01/05/2026 à 22h56

avec la métropole et la ville aux mains des escrolocs, ça devait arriver !
ils gèrent internet comme ils gèrent le métro !

On a un champion:
La métropole n'est plus dirigé par les verts.
Quel est le rapport entre les fournisseurs d'accès et le métropole ou la ville de Lyon?

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La coupable le 02/05/2026 à 14:17

c'est la madame de chez REEF ( la presque sosie de Tartine Tondelier) 😂😂

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bien d'accord le 01/05/2026 à 22:56

avec la métropole et la ville aux mains des escrolocs, ça devait arriver !
ils gèrent internet comme ils gèrent le métro !

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Jacques20 le 01/05/2026 à 21:53
GLOUGLOU 1er a écrit le 01/05/2026 à 13h50

Idem chez free . service client mauvais.

Peut-être mais pas de vol délibéré.

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Amande le 01/05/2026 à 17:34

Ça remarche 👍👍👍

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jb19 le 01/05/2026 à 16:52
Non a écrit le 01/05/2026 à 15h12

Assistance injoignable? Bizarre , je les ai eu 2 fois, et réponse rapide. Info, de 15h00, prenez votre mal en patience.... 👍

Je me demande comment vous pouvez avoir quelqu’un en ligne sachant qu’au 3244 tout est automatisé et que ça demande de laisser un message ecrit ou vocale sans donner la possibilité de parler a quelqu’un. Je veux bien votre procédure miracle permettant de parler a quelqu’un.

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Non le 01/05/2026 à 15:12
jb19 a écrit le 01/05/2026 à 11h58

Mail reçu de l’assistante à 10h02 comme quoi le problème était résolu, sauf que pas du tout.
Et assistance injoignable car 1er mai.

Assistance injoignable? Bizarre , je les ai eu 2 fois, et réponse rapide. Info, de 15h00, prenez votre mal en patience.... 👍

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Lol le 01/05/2026 à 15:10
Jacques20 a écrit le 01/05/2026 à 13h21

Y'en a marre, j'habite Lyon 8, je paie comme tout le monde et je n'ai pas eu droit à la panne !!! Ca marche nickel chez moi, comme toujours.
Quant à Glouglou 1er, si j'ai compris, j'en ai testé d'autres, j'ai vu, comme SFR qui vous facture un non retour du matériel alors qu'ils ont reconnu l'avoir reçu et qui ne veulent pas rembourser. Obligation de passer par le tribunal pour récupérer ses billes.

Va chez lfibox, ça devrait mieux fonctionner.. 🤣🤣🤣

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GLOUGLOU 1er le 01/05/2026 à 13:50
Jacques20 a écrit le 01/05/2026 à 13h21

Y'en a marre, j'habite Lyon 8, je paie comme tout le monde et je n'ai pas eu droit à la panne !!! Ca marche nickel chez moi, comme toujours.
Quant à Glouglou 1er, si j'ai compris, j'en ai testé d'autres, j'ai vu, comme SFR qui vous facture un non retour du matériel alors qu'ils ont reconnu l'avoir reçu et qui ne veulent pas rembourser. Obligation de passer par le tribunal pour récupérer ses billes.

Idem chez free . service client mauvais.

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Jacques20 le 01/05/2026 à 13:21

Y'en a marre, j'habite Lyon 8, je paie comme tout le monde et je n'ai pas eu droit à la panne !!! Ca marche nickel chez moi, comme toujours.
Quant à Glouglou 1er, si j'ai compris, j'en ai testé d'autres, j'ai vu, comme SFR qui vous facture un non retour du matériel alors qu'ils ont reconnu l'avoir reçu et qui ne veulent pas rembourser. Obligation de passer par le tribunal pour récupérer ses billes.

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jb19 le 01/05/2026 à 11:58
Amande a écrit le 01/05/2026 à 10h52

Quelqu’un a des informations sur cette panne ? L’assistance free est injoignable par tel ou messagerie. Pas d’info non plus dans les actualités.

Mail reçu de l’assistante à 10h02 comme quoi le problème était résolu, sauf que pas du tout.
Et assistance injoignable car 1er mai.

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Amande le 01/05/2026 à 10:52

Quelqu’un a des informations sur cette panne ? L’assistance free est injoignable par tel ou messagerie. Pas d’info non plus dans les actualités.

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GLOUGLOU 1er le 01/05/2026 à 10:28

Vous avez pris FREE vous n'avez rien compris ?

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In utilisateur free planté lui aussi le 01/05/2026 à 10:05
Dommage a écrit le 01/05/2026 à 09h05

Et du coup, vous avez pris du retard dans le suivi de vos cours d'orthographe en ligne. C'est ballot.

C est pas bien de se moquer peut être que cet interlocuteur ne metrise pas notre langue à bon entendeur salut et bon 1er mai

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Dommage le 01/05/2026 à 09:05
johnny a écrit le 30/04/2026 à 23h41

Dans mon immeuble c'était tout les opérateurs qui été en panne y ont du tous refaire de dehors a dedans ça a pris 3 semaines de bataille

Et du coup, vous avez pris du retard dans le suivi de vos cours d'orthographe en ligne. C'est ballot.

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jb19 le 01/05/2026 à 08:31
daz a écrit le 01/05/2026 à 08h05

Ce matin toujours en panne dans la règion lyonnaise, des nouvelles ?

Effectivement, toujours en panne ce matin.
Je doute qu’un 1er mai il se passe grand chose malheureusement.

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daz le 01/05/2026 à 08:05

Ce matin toujours en panne dans la règion lyonnaise, des nouvelles ?

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Reef le 01/05/2026 à 01:49
warmred a écrit le 30/04/2026 à 19h34

Ils sont trop forts chez Free : ils informent que la box refonctionne en envoyant un mail.

"Ils sont trop forts chez Free : ils informent que la box refonctionne
en envoyant un mail."

C'est encore plus fun de se voir proposer par leur serveur vocal de
contacter l'assistance depuis son espace client après un sommaire
télédiagnostic algorithmique identifiant une box hors ligne...

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johnny le 30/04/2026 à 23:41

Dans mon immeuble c'était tout les opérateurs qui été en panne y ont du tous refaire de dehors a dedans ça a pris 3 semaines de bataille

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warmred le 30/04/2026 à 19:34

Ils sont trop forts chez Free : ils informent que la box refonctionne en envoyant un mail.

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Dust le 30/04/2026 à 19:34

Jsp, mais ça sent le week end déconnecter ça, aucune autre nouvelle ?

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arrachage de fibres? le 30/04/2026 à 18:50

Bientôt le 1er mai, ils ont tout attaché?

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