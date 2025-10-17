Tram T6 entre Villeurbanne et Bron : les essais dynamiques lancés avant la mise en service en février 2026

Cette ultime phase, qui s’étendra jusqu’à mi-janvier 2026, marque la dernière étape avant la mise en service prévue entre les Hôpitaux-Est de Bron et le campus LyonTech-La Doua – INSA Lyon espérée pour le 14 février 2026.
Ces essais, réalisés en trois phases (ouverture de ligne, tests dynamiques, puis validation), permettront de vérifier la conformité des infrastructures et la sécurité du système de transport. D’ici là, 23 nouveaux conducteurs seront formés, aux côtés de 350 agents TCL, pour maîtriser les spécificités du tracé, notamment la circulation sur voie unique rue Billon et en zone piétonne dans le centre de Villeurbanne.
D’un coût total de 185 millions d’euros, le prolongement reliera quatre pôles urbains majeurs : les Hôpitaux-Est, Jules-Grandclément, les Gratte-Ciel et le campus de la Doua. Avec une fréquentation estimée à 55 000 voyages par jour, le T6 deviendra la première ligne interurbaine en rocade du réseau TCL, connectée aux lignes fortes existantes (métros A, B, D et tramways T1, T3, T4, Rhônexpress).
En parallèle, le SYTRAL déploie une campagne de prévention à destination des riverains et automobilistes, via des courriers, vidéos pédagogiques et médiateurs sur le terrain, pour favoriser la cohabitation entre tram, piétons et voitures avant l’ouverture au public.
Un tram qui tortille dans tous les sens, avec des dizaines d'arrêts et en avançant à la vitesse d'un escargot...
Le T6, dans son tracé actuel, est déjà un échec commercial. Les trams roulent à vide 80 pourcent du temps.
En réalité, le seul objectif de ce tram est de justifier l'emm..rdement maximal des automobilistes
Il est écrit espérée concernant la mise en service !
La fameuse densité de Tassin la demi lune selon monsieur l'expert de comptoir
ca sert à rien ce truc, personne n'en a besoin, personne n'a demandé quoi que ce soit. En plus c'est moche ces trucs blanchâtres. il faut détruire tout ça et remettre des routes de voitures
Les pistes cyclables seront-elles prêtes d'abord?
C'est raisonné à l'envers : la densité se crée ou s'amplifie en fonction d'un transport en commun de qualité.
Les petites villes se créent à toute vitesse à l'arrivée du chemin de fer.
Il faut surtout avoir un ruban à couper avant les élections municipales et metropolitaines.
"La densité urbaine existe entre Tassin/Presqu'ile/Part-Dieu/Hôpitaux est"
Le projet de l'opposition consistait à le faire partir non pas de Tassin (pas assez dense) mais de la gare St Paul, beaucoup plus logique et facile. Si Collomb avait pas mis le dawa avec son vieux projet ressorti en catastrophe d'un carton de l'agence d'urba, on parlerait même pas de TEOL.
Dans les 20 ans, par nécessité, avec ou sans les élus actuels, une ligne E transversale est/ouest sera construite pour compléter utilement le réseau métropolitain lyonnais. Un téléphérique, un tramway, un bus même BHNS n'auront jamais les capacités d'une ligne de métro. La densité urbaine existe entre Tassin/Presqu'ile/Part-Dieu/Hôpitaux est. Penserait-on remplacer la ligne D à gde capacité, confortable, efficace, automatique.. par un tramway ! Au-delà d'un million d'habitants seul le métro répond au besoin de transport d'une métropole:Paris/Lyon/Lille/Toulouse. Or Bordeaux (sans métro) a un réseau complet de tramways, déjà saturé. CQFD !