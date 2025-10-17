Tram T6 entre Villeurbanne et Bron : les essais dynamiques lancés avant la mise en service en février 2026

Cette ultime phase, qui s’étendra jusqu’à mi-janvier 2026, marque la dernière étape avant la mise en service prévue entre les Hôpitaux-Est de Bron et le campus LyonTech-La Doua – INSA Lyon espérée pour le 14 février 2026.

Ces essais, réalisés en trois phases (ouverture de ligne, tests dynamiques, puis validation), permettront de vérifier la conformité des infrastructures et la sécurité du système de transport. D’ici là, 23 nouveaux conducteurs seront formés, aux côtés de 350 agents TCL, pour maîtriser les spécificités du tracé, notamment la circulation sur voie unique rue Billon et en zone piétonne dans le centre de Villeurbanne.

D’un coût total de 185 millions d’euros, le prolongement reliera quatre pôles urbains majeurs : les Hôpitaux-Est, Jules-Grandclément, les Gratte-Ciel et le campus de la Doua. Avec une fréquentation estimée à 55 000 voyages par jour, le T6 deviendra la première ligne interurbaine en rocade du réseau TCL, connectée aux lignes fortes existantes (métros A, B, D et tramways T1, T3, T4, Rhônexpress).

En parallèle, le SYTRAL déploie une campagne de prévention à destination des riverains et automobilistes, via des courriers, vidéos pédagogiques et médiateurs sur le terrain, pour favoriser la cohabitation entre tram, piétons et voitures avant l’ouverture au public.