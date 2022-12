Dans le Rhône : six pompiers blessés après une sortie de route 

Ils sont partis en intervention vers 19 heures entre Magny et Saint-Bonnet-le-Troncy. D’après Le Progrès, le camion de pompier a voulu éviter un véhicule qui s’est déporté et a fait une sortie de route pour terminer sa course dans un champ.

Les secours sont arrivés sur place et ont pris en charge les pompiers qui ont été emmenés vers un centre hospitalier. Sur les six soldats du feu, l’un d’eux a été gravement blessé et a été héliporté. Son pronostic vital n’est pour autant pas engagé.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.