Elle oublie ses cadeaux de Noël dans un train entre Lyon et Avignon : son voisin parvient à la retrouver

Elle oublie ses cadeaux de Noël dans un train entre Lyon et Avignon : son voisin parvient à le retrouver - Photo d'illustration/LyonMag

C’est une histoire qui se termine bien.

Les miracles de Noël existent. Nous sommes le mercredi 24 décembre dans un TER venant de partir de la gare de Lyon Part-Dieu, et qui doit rejoindre Avignon. Julien, un voyageur, s’apprête à descendre à l’arrêt de Tain-l’Hermitage quand il se rend compte que sa voisine a oublié un sac de cadeaux de Noël. Seulement la jeune femme n’est plus là et a quitté le train en gare de Saint-Vallier dans la Drôme.

Julien décide alors de tenter de retrouver la propriétaire du sac en question. Un appel à témoins est lancé par Matthieu, le copain de Julien, sur le réseau social Bluesky qui va finir par attirer l’attention de plusieurs médias, notamment Le Parisien ou encore TF1 qui décident de consacrer des reportages au sujet.

La propriétaire du sac finit par se manifester après avoir vu ses cadeaux à la télévision. Colombe, c’est son prénom, aura eu droit à son miracle de Noël. Après des vérifications, son identité est bien confirmée. L’appel à témoins a en effet attiré de faux comptes souhaitant récupérer les cadeaux. Colombe, Julien et Matthieu se retrouveront au mois de janvier. Le rendez-vous est pris entre les trois personnes pour la restitution du fameux sac. Une histoire digne d’un film de Noël…

Gabrielle Marie le 29/12/2025 à 11:08

Cela fait du bien de constater qu'il y a des gens honnêtes et respectueux du bien d'autrui , on a tellement l'habitude actuellement de voir des malfrats que l'on oublie les gens éduqués ayant le sens du bien d'autrui , bravo à Julien et son ami.
Très belle année à eux 3.

No comment ! le 29/12/2025 à 10:49

Il s’appelle Julien...

Jésus ! le 29/12/2025 à 10:39

Le père Noël existe encore !

Mily le 29/12/2025 à 10:29

Ça fait plaisir de constater qu’il existe des gens honnêtes et serviables. L’épisode ne me concerne pas mais un grand merci à cette personne 🙏

bravo monsieur le 29/12/2025 à 10:13

Prenez en de la graine, ceux qui volent les resto du cœur et autres!

Catalan le 29/12/2025 à 10:11

Colombe est désormais en paix.

La morale le 29/12/2025 à 09:55

Quand l'honnêteté au lieu de la norme est devenue l’exception ...
Espérons que la police va enquêter et mettre en examen pour usurpation d'identité et tentative d'escroquerie les créateurs des faux compte.
Bref le miracle de Noël à la française.

Bravo le 29/12/2025 à 09:37

Bravo Julien et Matthieu ! Colombe, svp, rendez service dès que vous en aurez l’occasion et vous contribuerez à améliorer un peu cette société.
Car, de nos jours, la norme est plutôt à la rapacerie.

