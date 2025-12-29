Les miracles de Noël existent. Nous sommes le mercredi 24 décembre dans un TER venant de partir de la gare de Lyon Part-Dieu, et qui doit rejoindre Avignon. Julien, un voyageur, s’apprête à descendre à l’arrêt de Tain-l’Hermitage quand il se rend compte que sa voisine a oublié un sac de cadeaux de Noël. Seulement la jeune femme n’est plus là et a quitté le train en gare de Saint-Vallier dans la Drôme.

Julien décide alors de tenter de retrouver la propriétaire du sac en question. Un appel à témoins est lancé par Matthieu, le copain de Julien, sur le réseau social Bluesky qui va finir par attirer l’attention de plusieurs médias, notamment Le Parisien ou encore TF1 qui décident de consacrer des reportages au sujet.

La propriétaire du sac finit par se manifester après avoir vu ses cadeaux à la télévision. Colombe, c’est son prénom, aura eu droit à son miracle de Noël. Après des vérifications, son identité est bien confirmée. L’appel à témoins a en effet attiré de faux comptes souhaitant récupérer les cadeaux. Colombe, Julien et Matthieu se retrouveront au mois de janvier. Le rendez-vous est pris entre les trois personnes pour la restitution du fameux sac. Une histoire digne d’un film de Noël…