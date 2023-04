Présidentielle 2027 : entre 3% et 10% d'intentions de vote pour Laurent Wauquiez dans un sondage

C'est ce qui ressort d'un sondage Ifop-Fiducial pour le Figaro Magazine et Sud Radio.

Plusieurs scénarios ont été proposés aux sondés français. Et tous laissent des miettes au président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, tandis que Marine Le Pen arrive toujours en tête.

Si Edouard Philippe était le candidat de la majorité présidentielle en 2027, Laurent Wauquiez et son étiquette LR n'arriverait qu'en cinquième position, à égalité avec Fabien Roussel (PCF) avec 5% des voix au premier tour. Marine Le Pen (RN), Edouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon (LFI) serait le trio de tête, suivi par Eric Zemmour (Reconquête!).

Ce score de 5% passerait à 3% dans l'optique où Jean-Luc Mélenchon rassemblerait toute la gauche dès le premier tour de la présidentielle 2027...

Il y a des scénarios où Laurent Wauquiez ferait mieux. Si Bruno Le Maire était choisi comme candidat de la majorité présidentielle, le candidat des Républicains grimperait à 6%, toujours à égalité avec Fabien Roussel. Et Laurent Wauquiez atteindrait même les 10% d'intentions de vote si François Bayrou était choisi pour défendre les couleurs de la majorité présidentielle. Le patron du MoDem ferait même 9%, permettant au Républicain de grimper sur la troisième marche du podium en se détachant de Fabien Roussel et en doublant Eric Zemmour.

Enfin, dernier scénario testé par l'IFOP : une candidature de Gérald Darmanin. Dans cette optique, Laurent Wauquiez n'a pas été testé.

Autant dire que le chemin est encore long pour l'élu régional qui s'est lancé il y a quelques mois dans la conquête timide du pays.

Sondage Ifop-Fiducial pour le Figaro magazine et Sud Radio mené du 30 au 31 mars 2023, selon la mathode des quotas, auprès d'un échantillon de 1105 personnes inscrites sur les listes électorales, interrogées en ligne, auprès de la population française âgée de 18 ans et plus.