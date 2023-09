Présidentielle 2027 : Laurent Wauquiez 5e candidat de la droite selon un sondage

Le Parisien, grâce à un sondage Opinion Way, annonce que le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n'est aujourd'hui pas le favori de la droite pour le futur scrutin, et que son propre camp attend davantage de lui pour lui confier la possibilité d'être candidat.

A la question de savoir quelle personnalité est la plus à même de rassembler la droite et le centre pour 2027, 42% des Français misent davantage sur l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. Il devance largement l'actuel ministre Bruno Le Maire (27%), puis Gérald Darmanin et Xavier Bertrand (22%).

Quid de Laurent Wauquiez ? L'ancien maire du Puy-en-Velay n'est que cinquième, avec 17% de Français qui le voient comme étant le mieux placé pour prendre la suite d'Emmanuel Macron.

La donnée qui est encore plus problématique pour Laurent Wauquiez, c'est que les sympathisants des Républicains et de l'UDI ne lui offrent pas non plus le premier rôle de rassembleur. Ni le second, ou le troisième. L'élu auvergnat ne serait que le quatrième choix de ces derniers, damant le pion à Gérald Darmanin mais doublé par Edouard Philippe, Xavier Bertrand et Bruno Le Maire.

Enfin, Laurent Wauquiez serait le 8e homme de l'élection présidentielle 2027. C'est en tout cas son classement si le scrutin avait lieu aujourd'hui. Si les Français n'ont pas encore d'appétence pour son profil, les partisans de droite voteraient plus facilement pour lui. Il serait même leur deuxième choix, derrière Edouard Philippe.