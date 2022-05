Lyon : un chef étoilé redonne le goût à Clara malgré sa maladie rare

Clara avait rédigé une lettre qu’elle adressait au chef étoilé lyonnais Christian Têtedoie. La petite fille subit une alimentation entérale, par sonde, qui la prive du moindre goût alimentaire.

"J’ai été très touché par le courrier de Clara. Elle me demandait de retrouver des sensations et des goûts, particulièrement celui du macaron. Le défi était conséquent car il fallait qu’elle puisse retrouver les arômes sans provoquer des renvois", explique Christian Têtedoie. Il s’investit immédiatement et promet de livrer un cadeau à la fillette pour Noël. "Je n’oublierai pas votre émotion lorsque vous avez reçu l’appel de Clara, vos lunettes vous ont bien servi", confie Abdel Aïssou, le président du Collectif.

Des sprays vecteurs d’un "tsunami de saveurs"

C’est le 24 décembre que tout devient concret pour Clara et sa famille. La promesse est tenue, le Meilleur Ouvrier de France 1996 a réussi à concevoir des sprays aromatisés qui permettent de recréer, grâce à de fines gouttes qui se déposent sur la langue, le goût du macaron, de la fraise et du cacao, sans que cela n’expose la fillette à un risque de régurgitation ou de fausse route. "Nous ne nous attendions pas à un tel cadeau. Cela a été un tsunami de saveurs dans nos bouches. Cet instant a illuminé notre réveillon de Noël", explique avec émotions Nora, la tante de Clara.

"Vous dire d’où me sort cette idée, je ne sais absolument pas, c’était très spontané, je voulais l’aider au plus vite alors j’ai rapidement réfléchi", explique le chef étoilé. "Je crois d’ailleurs qu’elle a beaucoup apprécié, on en avait fait pour trois semaines, elle a tout consommé en une semaine", dit-il en riant. Le chef projette de créer des sprays avec des saveurs salées comme la pizza ou le gratin de macaronis. "Il y a une dimension de génie dans l’esprit culinaire français", assure Adbel Aïssou.

"Le Macaron de Clara"…mais aussi pour les autres enfants malades

"J’aimerais que ça profite à d’autres enfants", confesse Clara, assise au milieu du comité réuni pour l’avancée du projet. En effet, l’objectif de cette initiative est de permettre à d’autres enfants malades d’avoir accès au dispositif. En janvier, les HCL, l’association Le Collectif et le chef Christian Têtedoie ont signé une convention tripartite et officialisé un partenariat en lançant un comité de projet de soin baptisé "Le macaron de Clara."

Intégrée dans le comité de projet, Clara est l’une des membres les plus actifs. A sa demande, elle participe à toutes les réunions et n’hésite pas à donner son avis. "Ce qui l’enchante, c’est que ça puisse servir à d’autres enfants. Elle ne pense pas à son cas. Ce qui compte pour elle, c’est de pouvoir offrir ce moment de confort aux autres", exprime Nora.

"C’est toujours particulier, ces moments où l’on se rassemble autour d’une idée pour un enfant", confie Raymond Domenech, vice-président de l’association Le Collectif et ambassadeur du projet. "L’idée est en place, elle va marcher. On veut ouvrir le projet à tous les enfants et c’est très important", poursuit l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France de football avant de souligner l’investissement sans faille de Christian Têtedoie et des soignants. "Vous vous êtes tous investis directement avec l’unique but d’aider, alors merci", conclut-il.

A.B.