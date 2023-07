Certification HAS : tous les voyants au vert aux Hospices Civils de Lyon

Tous ont obtenu la certification HAS à l’issue de cinq visites d’experts-visiteurs entre novembre 2022 et mars 2023. Cette certification est en fait une évaluation obligatoire tous les 4 ans concernant le niveau de qualité et de sécurité des soins dans les établissements de santé publics et privés.

"Au-delà des résultats très satisfaisants obtenus par l’ensemble des établissements HCL, les semaines d’investigation des experts-visiteurs de la HAS ont permis de mettre en valeur une forte dynamique managériale pendant la préparation et la semaine de visite, et surtout une homogénéité dans les résultats obtenus par les groupements hospitaliers", se félicitent ce mardi les Hospices Civils de Lyon qui parlent d’une "reconnaissance de la qualité et de la sécurité des soins opérées par les équipes, au sein du deuxième CHU de France".

A noter que quatre établissements des HCL (le Groupement Hospitalier Nord, le Groupement Hospitalier Sud, le Groupement Hospitalier Centre et le Groupement Hospitalier Est) ont obtenu la mention "Haute qualité des soins".

"Dans un objectif de poursuite de la dynamique d’amélioration continue, des pistes de perfectionnement ont également été relevées, en lien pour partie avec la traçabilité de pratiques, et pour d’autres avec des sujets d’actualité importants tels que l’accompagnement des patients en fin de vie ou l’évaluation de la culture sécurité aux HCL", précisent les Hospices Civils de Lyon.

"Nous pouvons être fiers collectivement", a également réagi le directeur général des HCL, Raymond Le Moign.