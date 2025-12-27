Faits Divers

Beaujolais : une enquête ouverte après la découverte d'affiches d'ultra-droite près d'un collège

DR

Une enquête de gendarmerie est en cours.

Car lundi, des affiches collées près du collège Emile-Zola de Belleville-en-Beaujolais ont été découvertes. Toutes représentent un personnage blanc et blond, avec l'inscription Columna, ce groupuscule d'ultra-droite monté à Villefranche-sur-Saône, qualifié d'antenne caladoise de Lyon Populaire, dissous l'été dernier.

Un collage qui a également eu lieu en centre-ville de la commune rhodanienne.

Si l'affiche ne comporte aucun message raciste ou condamnable, les autorités locales s'inquiètent de cette opération menée hors de ses bases par Columna, qui compterait seulement une dizaine de membres assez peu actifs sur le terrain.

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
HCL de Lyon le 27/12/2025 à 15:12
encore un coup a écrit le 27/12/2025 à 11h40

de l extreme gauche de lyon II

Attention, propos incohérents? changement de personnalité ? ce sont les signes d'un possible AVC.
Allez consulter

Signaler Répondre
avatar
touyoutou le 27/12/2025 à 14:54
Ex Précisions a écrit le 27/12/2025 à 12h51

Et oui le beaujolpif peut faire adhérer à LFI ou au RN, ou le jour de la sortie du nouveau à une vache rose qui disait "je me présente à la présidentielle" ;-)

La politique de micron te plait? continu de voter toujours pour les mêmes! la France est tellement belle! le chaos n'est pas loin!
Enfin toi avec ta bouteille de cote du Rhône par jour, tu risques rien!

Signaler Répondre
avatar
BBR le 27/12/2025 à 14:03

Le nationalisme a provoque la 1er GM. Le fascisme a provoque la 2eme GM.
Consequence l’Europe a perdu son rang et son honneur

Signaler Répondre
avatar
reflet le 27/12/2025 à 13:23
LFI 69 a écrit le 27/12/2025 à 12h05

No pasaran.
Il faut pourchasser les fascistes de partout.

casse pas ton miroir !

Signaler Répondre
avatar
Castor le 27/12/2025 à 13:17

voilà un sujet prioritaire pour nos autorités, bien plus que les OQTF qui violent et poignardent au coin de nos rues.

Signaler Répondre
avatar
lolotoooôooo le 27/12/2025 à 12:53

Il y a des ACAB a tous les coins de rue et aucune réaction ......

Qui a dit que les médias n'étaient pas d'extrême gauche ?

LOL

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 27/12/2025 à 12:51

Et oui le beaujolpif peut faire adhérer à LFI ou au RN, ou le jour de la sortie du nouveau à une vache rose qui disait "je me présente à la présidentielle" ;-)

Signaler Répondre
avatar
Jacques3 le 27/12/2025 à 12:48
LFI 69 a écrit le 27/12/2025 à 12h05

No pasaran.
Il faut pourchasser les fascistes de partout.

« ¡No pasarán! » On est en France, ici.
Quant au fait de pourchasser tous les fascistes de France, il va pas rester grand monde à gauche.

Signaler Répondre
avatar
Pauvre France ! le 27/12/2025 à 12:38

Tout un article pour une jolie affiche.
Nos dirigeants s'amusent à se faire peur avec rien.

Et pendant ce temps là, l'islamisation, la haine, le halal, le ramadan, les frères musulmans, la charia, les intégristes, la violence, l'islamisme... progressent.

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 27/12/2025 à 12:36

C'est sur à gauche comme à droite comme ca pas de jaloux !

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 27/12/2025 à 12:05

No pasaran.
Il faut pourchasser les fascistes de partout.

Signaler Répondre
avatar
Toutçapourça le 27/12/2025 à 11:52

Une enquête pour ça, car le bonhomme est un peu trop blond?

Est-ce que la justice enquête sur les multiples affiches injurieuses de LFI, ou les diverses tag pro Hamas ?

Il faut seulement être de gauche pour faire de la propagande nauséabonde sur la voie publique ?

Signaler Répondre
avatar
Titeuf le 27/12/2025 à 11:46

"Près " d'un collège.

On peu rire un peu.

L'extrême inverse à gauche toute est par contre très souvent "à l'intérieur " des établissements et pas "à côté ".

Quelqu'un veut faire des enquêtes ? Mince j'oubliais que celle concernant les universités a été stoppée par le ministre...

Signaler Répondre
avatar
encore un coup le 27/12/2025 à 11:40

de l extreme gauche de lyon II

Signaler Répondre

