Beaujolais : une enquête ouverte après la découverte d'affiches d'ultra-droite près d'un collège

Car lundi, des affiches collées près du collège Emile-Zola de Belleville-en-Beaujolais ont été découvertes. Toutes représentent un personnage blanc et blond, avec l'inscription Columna, ce groupuscule d'ultra-droite monté à Villefranche-sur-Saône, qualifié d'antenne caladoise de Lyon Populaire, dissous l'été dernier.

Un collage qui a également eu lieu en centre-ville de la commune rhodanienne.

Si l'affiche ne comporte aucun message raciste ou condamnable, les autorités locales s'inquiètent de cette opération menée hors de ses bases par Columna, qui compterait seulement une dizaine de membres assez peu actifs sur le terrain.