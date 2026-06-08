Rhône : le SNUDI-FO dénonce un "massacre" des classes et appelle à la mobilisation

La carte scolaire continue de faire grincer des dents dans le Rhône.

Dans un communiqué diffusé avant le comité social d’administration spécial départemental (CSASD) du 15 juin, le syndicat SNUDI-FO du Rhône dénonce la poursuite, selon lui, du "démantèlement de l’École publique".

Le syndicat rappelle qu’à l’issue d’un premier CSASD organisé le 31 mars, l’inspection académique aurait décidé de supprimer 160 classes dans le département, avec 242 fermetures pour seulement 82 ouvertures.

Selon SNUDI-FO, les mesures d’ajustement qui doivent être examinées le 15 juin ne changeraient pas fondamentalement la tendance. Le syndicat évoque 51 nouvelles mesures négatives, comprenant 40 fermetures de classes et 11 annulations de créations, contre 53 mesures positives, avec 24 créations et 29 annulations de fermetures.

Le syndicat critique également le maintien de 32 postes de pôles d’appui à la scolarité (PAS), un dispositif destiné à accompagner les élèves à besoins particuliers.

SNUDI-FO estime que ces pôles risquent de conduire à une réduction des notifications de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et affirme que le dispositif aurait été rejeté à l’Assemblée nationale.

Le syndicat indique avoir demandé, avec la FSU-SNUipp, la CGT et SUD, que ces postes soient réaffectés à des ouvertures de classes.

Appel à la grève et aux mobilisations locales

Tout en saluant "quelques reculs" de l’inspection académique, notamment concernant l’école Paul-Émile Victor, le SNUDI-FO appelle les parents et personnels à se mobiliser "sous toutes les formes", évoquant rassemblements, manifestations ou blocages d’école.

Le syndicat propose également aux autres organisations syndicales une journée de grève le mardi 15 juin, accompagnée d’un rassemblement devant la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) pendant la tenue du CSASD.