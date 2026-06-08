Politique

Saint-Fons : Les Écologistes soutiennent le projet de reprise porté par les salariés de Polytechnyl

Saint-Fons : Les Écologistes soutiennent le projet de reprise porté par les salariés de Polytechnyl

Les Écologistes d’Auvergne-Rhône-Alpes apportent leur soutien aux salariés de Polytechnyl, dont le site de Saint-Fons est menacé. Alors qu’une délégation devait être reçue ce lundi à Bercy, le parti appelle l’État à accompagner un projet de reprise élaboré par des anciens cadres et l’intersyndicale.

Le dossier Polytechnyl continue de mobiliser dans la métropole lyonnaise.

Dans un communiqué publié ce lundi 8 juin, Les Écologistes affichent leur soutien aux salariés de Polytechnyl, entreprise de chimie implantée notamment à Saint-Fons, dans le Rhône, et à Valence, dans la Drôme.

Le 3 juin, l’intersyndicale de Polytechnyl avait présenté un projet de création d’entreprise destiné à sauver l’usine, lors d’une conférence de presse exceptionnelle.

Selon le communiqué, des anciens cadres de l’entreprise portent un projet jugé "concret et viable" pour permettre un rachat de l’activité tout en maintenant les sites de production de Saint-Fons et Valence.

Ce lundi 8 juin, des représentants des salariés doivent rencontrer le gouvernement à Bercy afin de défendre cette alternative industrielle.

Plus de 600 emplois menacés

Filiale française du groupe DOMO Chemicals, spécialisée dans la chimie, Polytechnyl est confrontée à un projet de reprise par Lone Star, un fonds d’investissement américain. Une perspective dénoncée par Les Écologistes, qui estiment que plus de 600 emplois seraient menacés, avec un risque de perte de savoir-faire industriels stratégiques et d’affaiblissement de l’écosystème local.

Dans leur communiqué, les élus écologistes reprochent à l’État, à l’Union européenne et à la Région Auvergne-Rhône-Alpes de ne pas avoir, selon eux, suffisamment agi jusqu’à présent.

La conseillère régionale Fabienne Grébert appelle les responsables politiques à "prendre enfin les décisions nécessaires pour protéger nos industries, nos emplois et notre souveraineté économique", estimant que cela doit passer par un soutien au projet porté par les salariés de Polytechnyl.

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Polytechnyl

5 commentaires
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Mdr le 08/06/2026 à 17:35

Les escrologistes qui défendent des .... pollueurs. C'est une blague a doucet

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Agnès Panier-Runàchier le 08/06/2026 à 17:03

Je soutiens les salariés de Tchernobyl !

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Retour sur Terre le 08/06/2026 à 15:44

Comment se prétendre écologiste et défendre un projet lié à l'industrie pétrochimique ?
Bon, cette question n'aura plus de sens dans quelques décennies (voire une seule) au train où se meurent les entreprises françaises.
On aura un pays propre, quoique ça dépend de ce que l'on entend par là, mais économiquement mort.
Une sorte de point final à la déconstruction prônée par EELV et LFI.

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Ex Précisions le 08/06/2026 à 14:37

On en est à un point en France où les salariés sont obligés de reprendre eux-mêmes leur entreprise, après que les anciens dirigeant aient vidé les caisses et empoché les aides de l'état avant de vouloir fermer.
Mais ça ne fonctionne pas toujours comme avec Duralex...

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ancien caviste le 08/06/2026 à 13:10

Que nos amis écologistes appellent à un financement participatif !
50.5% des lyonnais ayant voté pour eux , cela fait une bonne base pour souscrire...

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