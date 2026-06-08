Saint-Fons : Les Écologistes soutiennent le projet de reprise porté par les salariés de Polytechnyl

Le dossier Polytechnyl continue de mobiliser dans la métropole lyonnaise.

Dans un communiqué publié ce lundi 8 juin, Les Écologistes affichent leur soutien aux salariés de Polytechnyl, entreprise de chimie implantée notamment à Saint-Fons, dans le Rhône, et à Valence, dans la Drôme.

Le 3 juin, l’intersyndicale de Polytechnyl avait présenté un projet de création d’entreprise destiné à sauver l’usine, lors d’une conférence de presse exceptionnelle.

Selon le communiqué, des anciens cadres de l’entreprise portent un projet jugé "concret et viable" pour permettre un rachat de l’activité tout en maintenant les sites de production de Saint-Fons et Valence.

Ce lundi 8 juin, des représentants des salariés doivent rencontrer le gouvernement à Bercy afin de défendre cette alternative industrielle.

Plus de 600 emplois menacés

Filiale française du groupe DOMO Chemicals, spécialisée dans la chimie, Polytechnyl est confrontée à un projet de reprise par Lone Star, un fonds d’investissement américain. Une perspective dénoncée par Les Écologistes, qui estiment que plus de 600 emplois seraient menacés, avec un risque de perte de savoir-faire industriels stratégiques et d’affaiblissement de l’écosystème local.

Dans leur communiqué, les élus écologistes reprochent à l’État, à l’Union européenne et à la Région Auvergne-Rhône-Alpes de ne pas avoir, selon eux, suffisamment agi jusqu’à présent.

La conseillère régionale Fabienne Grébert appelle les responsables politiques à "prendre enfin les décisions nécessaires pour protéger nos industries, nos emplois et notre souveraineté économique", estimant que cela doit passer par un soutien au projet porté par les salariés de Polytechnyl.