Colère et incompréhension à Lyon : le Matmut Stadium évacué lors de la Kermesse Festival à cause des orages

Fatal Bazooka, Tribal King, PZK, Nâdiya, O-Zone, Colonel Reyel… Ils devaient tous se produire sur la scène du Matmut Stadium de Gerland ce dimanche pour offrir à la gen Z la "plus grande boom de France".
Mais cet enchaînement de titres des années 2000 a été brutalement stoppé à cause du risque d'orages qui planait sur le 7e arrondissement de Lyon dimanche soir. Il est revenu à K.Maro, avant d'entamer son titre phare "Femme Like U", de l'annoncer à un public furieux. Plus de 30 000 personnes ont été obligées d'évacuer les lieux vers 22h alors que les grands noms attendus comme Michaël Youn n'étaient pas encore passés sur scène.
"C'est horrible parce que vous êtes tous là mais c'est annulé. C'est la faute de personne car c'est celle des intempéries. On est dégoutés évidemment. Putain, pour une fois que je faisais un stade…", a réagi Michaël Youn qui se faisait une joie de revenir à Gerland, cette fois dans la peau de Fatal Bazooka.
@michaelyounreal #festival #annulation #kermesse #fatalbazooka #lyon ♬ son original - Michael Youn
Pas une grande perte de ne pas entendre les has been balourds.Signaler Répondre
« Putain, pour une fois que je faisais un stade…", a réagi Michaël Youn » 😂
Le ridicule ne tue pas.
En attendant vous avez le choix entre l'extrême gauche, l'extrême droite et l'extrême centre...Signaler Répondre
Et vous continuez de voter sans vous dire que ca serait bien qu'en 2026 on aient droit à un nouveau système?
Problème de taille les gens sont tellement englué dans leur case politique qu'ils sont incapables de se mobiliser..
Le systeme à gagner haut la main ...
Le systeme 5-0 le peuple.
Ce n'est que le début... Cela s'appelle "ouvrir le parapluie". Au lieu d'informer, de décrire le risque de rester, nos pseudos "élites", qui nous ruinent mais qui ne veulent être responsables de rien, préfèrent vous traiter comme des gosses et vous remettre à la rue :-)Signaler Répondre
Attendez-vous aussi à de nombreuses "pauses fraicheur" tout au long des concerts, afin de mieux vous plumer et de vous instruire avec des publicités systématiquement mensongères.
Nous avons les politiques que nous méritons...
Et il y a eu un orage ?Signaler Répondre
Ils n'annonçaient qu'éventuellement quelques gouttes...
A mon avis dans le 7è c'était plutôt le risque de débordements de racailles qu'ils craignaient ;-)
a l inverse, c est le paradis en Corée du nord, au Venezuela, a Cuba, comme ça la été ,au Cambodge, au Vietnam, en Russie, en Allemagne de l'est,,,,, curieusement tous les anciens pays communistes de sont révoltés. Comme disait Coluche,le capitalisme c est l exploitation de l homme par l homme, le communisme c est le contraire.Signaler Répondre
Michaël Youn : un grand NON, merciSignaler Répondre
qui se moque de la charité !Signaler Répondre
En effet l'expérience de vichy et les expériences actuellement en cours aux Etats unis, en Argentine et Italie de l'extrême droite au pouvoir donne bien le résultat attendu... Dette, insécurité, accaparement des richesses par l'élite, réduction des libertés et de la séparation des pouvoirs, tout ça dans un état catastrophiqueSignaler Répondre
C'est un commentaire digne d'un foudroyé en pleine canicule. Les plombs ont pétés et fondus .Signaler Répondre
Quand il s 'agit de faire la guerre ou de renflouer les banques comme en 2008 , la dette , a pus , mais si c'est pour des choses utiles à la collectivité elle revient !Signaler Répondre
Certains riches se sont enrichis , au delà de toute raison , avec leur président élu dans les conditions que l 'on connait et après , ils nous expliquent que l 'état est en faillite . Pour sur il préfèrent acheter de la dette , plutôt que payer leur juste part !
La France a toujours été gouvernée par la droite ? Vous avez loupé quelque chose. La France existait déjà avant vous et elle a été gouvernée par la gauche aussi et jamais par la droite de la droite (l'extrême droite) sous la 5ème République.Signaler Répondre
Votre semaine commence bien.Signaler Répondre
C'est sur que quand on voit des raisonnement de ce niveau il y a du chemin à faire.
La gauche à fait un bon lavage de cerveau
Coupe du monde foot USA , risque d orage ,stade 80000 personnes evaquees , tout le monde la ferme, France tout le monde râle . Pour Mickaël Youn , un grand nom , on rigole ,,,,,,un pitre déjanté ok mais pas un grand nom.Signaler Répondre
Bizarrement la sa gueule mais a la coupe du monde 70 milles personne évacuer deux fois personne a gueulé la pour voir des gugusses chantéSignaler Répondre
tu perds la boussoleSignaler Répondre
tient selon les commentateurs de Lyonmag c’est à cause de LFI ou la nouvelle France by LFI ou la faute à Doucet et à la gauche j’ai oublié 2 autres mots magique et j’ai terminé le dictionnaire des commentaires dans Lyonmag les artistes qui devait passer sur scène m’a fait penser à l’époque de Chirac et Sarkozy la France gouverner par la droite il faut rappeler à Cnews que la France a été toujours gouverné par la droite et la droite de la droiteSignaler Répondre
c est ça,le principe de précaution dont se vante la France . On devient prudent sur tout. sur la clim, la meteo les règlements debiles . Si un seul point où le principe de précaution n est pas appliqué : la DETTE.Signaler Répondre
Mickael Youn , un grand nom! 😂😂😂Signaler Répondre
Meilleure blague de Lyon Mac
C’est scandaleux, mettre en danger les gens avec la canicule ça ne les dérangeait pas. Vraiment de l’amateurisme ne parlons même pas des 3h pour sortir du parking. Vraiment scandaleux cette soirée.Signaler Répondre
" les grands noms attendus comme Michaël Youn n'étaient pas encore passés sur scène. "Fatal Bazooka "Signaler Répondre
30 000 personnes pour voir cette star? 🤣🤣🤣
La décadence de la France!