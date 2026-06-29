Colère et incompréhension à Lyon : le Matmut Stadium évacué lors de la Kermesse Festival à cause des orages

Fatal Bazooka, Tribal King, PZK, Nâdiya, O-Zone, Colonel Reyel… Ils devaient tous se produire sur la scène du Matmut Stadium de Gerland ce dimanche pour offrir à la gen Z la "plus grande boom de France".

Mais cet enchaînement de titres des années 2000 a été brutalement stoppé à cause du risque d'orages qui planait sur le 7e arrondissement de Lyon dimanche soir. Il est revenu à K.Maro, avant d'entamer son titre phare "Femme Like U", de l'annoncer à un public furieux. Plus de 30 000 personnes ont été obligées d'évacuer les lieux vers 22h alors que les grands noms attendus comme Michaël Youn n'étaient pas encore passés sur scène.

"C'est horrible parce que vous êtes tous là mais c'est annulé. C'est la faute de personne car c'est celle des intempéries. On est dégoutés évidemment. Putain, pour une fois que je faisais un stade…", a réagi Michaël Youn qui se faisait une joie de revenir à Gerland, cette fois dans la peau de Fatal Bazooka.