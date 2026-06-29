Culture

Colère et incompréhension à Lyon : le Matmut Stadium évacué lors de la Kermesse Festival à cause des orages

Colère et incompréhension à Lyon : le Matmut Stadium évacué lors de la Kermesse Festival à cause des orages

La Kermesse Festival n'est pas allée à son terme ce dimanche soir à Lyon. La série de concerts au Matmut Stadium de Gerland a été stoppée à cause du risque d'orages et les spectateurs ont dû évacuer.

Fatal Bazooka, Tribal King, PZK, Nâdiya, O-Zone, Colonel Reyel… Ils devaient tous se produire sur la scène du Matmut Stadium de Gerland ce dimanche pour offrir à la gen Z la "plus grande boom de France".

Mais cet enchaînement de titres des années 2000 a été brutalement stoppé à cause du risque d'orages qui planait sur le 7e arrondissement de Lyon dimanche soir. Il est revenu à K.Maro, avant d'entamer son titre phare "Femme Like U", de l'annoncer à un public furieux. Plus de 30 000 personnes ont été obligées d'évacuer les lieux vers 22h alors que les grands noms attendus comme Michaël Youn n'étaient pas encore passés sur scène.

"C'est horrible parce que vous êtes tous là mais c'est annulé. C'est la faute de personne car c'est celle des intempéries. On est dégoutés évidemment. Putain, pour une fois que je faisais un stade…", a réagi Michaël Youn qui se faisait une joie de revenir à Gerland, cette fois dans la peau de Fatal Bazooka.

@michaelyounreal #festival #annulation #kermesse #fatalbazooka #lyon ♬ son original - Michael Youn

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La Kermesse Festival

Matmut Stadium de Gerland

20 commentaires
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Ha ha ha le 29/06/2026 à 09:20

Pas une grande perte de ne pas entendre les has been ​balourds.
« Putain, pour une fois que je faisais un stade…", a réagi Michaël Youn » 😂
Le ridicule ne tue pas.

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C'est moi le 29/06/2026 à 09:19
Catalan a écrit le 29/06/2026 à 08h43

a l inverse, c est le paradis en Corée du nord, au Venezuela, a Cuba, comme ça la été ,au Cambodge, au Vietnam, en Russie, en Allemagne de l'est,,,,, curieusement tous les anciens pays communistes de sont révoltés. Comme disait Coluche,le capitalisme c est l exploitation de l homme par l homme, le communisme c est le contraire.

En attendant vous avez le choix entre l'extrême gauche, l'extrême droite et l'extrême centre...

Et vous continuez de voter sans vous dire que ca serait bien qu'en 2026 on aient droit à un nouveau système?

Problème de taille les gens sont tellement englué dans leur case politique qu'ils sont incapables de se mobiliser..
Le systeme à gagner haut la main ...

Le systeme 5-0 le peuple.

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Alak le 29/06/2026 à 08:53

Ce n'est que le début... Cela s'appelle "ouvrir le parapluie". Au lieu d'informer, de décrire le risque de rester, nos pseudos "élites", qui nous ruinent mais qui ne veulent être responsables de rien, préfèrent vous traiter comme des gosses et vous remettre à la rue :-)
Attendez-vous aussi à de nombreuses "pauses fraicheur" tout au long des concerts, afin de mieux vous plumer et de vous instruire avec des publicités systématiquement mensongères.
Nous avons les politiques que nous méritons...

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Ex Précisions le 29/06/2026 à 08:47

Et il y a eu un orage ?
Ils n'annonçaient qu'éventuellement quelques gouttes...
A mon avis dans le 7è c'était plutôt le risque de débordements de racailles qu'ils craignaient ;-)

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Catalan le 29/06/2026 à 08:43
vichy a écrit le 29/06/2026 à 08h28

En effet l'expérience de vichy et les expériences actuellement en cours aux Etats unis, en Argentine et Italie de l'extrême droite au pouvoir donne bien le résultat attendu... Dette, insécurité, accaparement des richesses par l'élite, réduction des libertés et de la séparation des pouvoirs, tout ça dans un état catastrophique

a l inverse, c est le paradis en Corée du nord, au Venezuela, a Cuba, comme ça la été ,au Cambodge, au Vietnam, en Russie, en Allemagne de l'est,,,,, curieusement tous les anciens pays communistes de sont révoltés. Comme disait Coluche,le capitalisme c est l exploitation de l homme par l homme, le communisme c est le contraire.

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Hibiscus 1er le 29/06/2026 à 08:30

Michaël Youn : un grand NON, merci

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l 'hopital le 29/06/2026 à 08:30
GLOUGLOU 1er a écrit le 29/06/2026 à 08h21

C'est un commentaire digne d'un foudroyé en pleine canicule. Les plombs ont pétés et fondus .

qui se moque de la charité !

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vichy le 29/06/2026 à 08:28
Jacques20 a écrit le 29/06/2026 à 08h19

La France a toujours été gouvernée par la droite ? Vous avez loupé quelque chose. La France existait déjà avant vous et elle a été gouvernée par la gauche aussi et jamais par la droite de la droite (l'extrême droite) sous la 5ème République.

En effet l'expérience de vichy et les expériences actuellement en cours aux Etats unis, en Argentine et Italie de l'extrême droite au pouvoir donne bien le résultat attendu... Dette, insécurité, accaparement des richesses par l'élite, réduction des libertés et de la séparation des pouvoirs, tout ça dans un état catastrophique

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GLOUGLOU 1er le 29/06/2026 à 08:21
la faute a qui a écrit le 29/06/2026 à 07h14

tient selon les commentateurs de Lyonmag c’est à cause de LFI ou la nouvelle France by LFI ou la faute à Doucet et à la gauche j’ai oublié 2 autres mots magique et j’ai terminé le dictionnaire des commentaires dans Lyonmag les artistes qui devait passer sur scène m’a fait penser à l’époque de Chirac et Sarkozy la France gouverner par la droite il faut rappeler à Cnews que la France a été toujours gouverné par la droite et la droite de la droite

C'est un commentaire digne d'un foudroyé en pleine canicule. Les plombs ont pétés et fondus .

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quelle dette ? le 29/06/2026 à 08:21
précautions 1er a écrit le 29/06/2026 à 07h11

c est ça,le principe de précaution dont se vante la France . On devient prudent sur tout. sur la clim, la meteo les règlements debiles . Si un seul point où le principe de précaution n est pas appliqué : la DETTE.

Quand il s 'agit de faire la guerre ou de renflouer les banques comme en 2008 , la dette , a pus , mais si c'est pour des choses utiles à la collectivité elle revient !
Certains riches se sont enrichis , au delà de toute raison , avec leur président élu dans les conditions que l 'on connait et après , ils nous expliquent que l 'état est en faillite . Pour sur il préfèrent acheter de la dette , plutôt que payer leur juste part !

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Jacques20 le 29/06/2026 à 08:19
la faute a qui a écrit le 29/06/2026 à 07h14

tient selon les commentateurs de Lyonmag c’est à cause de LFI ou la nouvelle France by LFI ou la faute à Doucet et à la gauche j’ai oublié 2 autres mots magique et j’ai terminé le dictionnaire des commentaires dans Lyonmag les artistes qui devait passer sur scène m’a fait penser à l’époque de Chirac et Sarkozy la France gouverner par la droite il faut rappeler à Cnews que la France a été toujours gouverné par la droite et la droite de la droite

La France a toujours été gouvernée par la droite ? Vous avez loupé quelque chose. La France existait déjà avant vous et elle a été gouvernée par la gauche aussi et jamais par la droite de la droite (l'extrême droite) sous la 5ème République.

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ordrejuste le 29/06/2026 à 07:42
la faute a qui a écrit le 29/06/2026 à 07h14

tient selon les commentateurs de Lyonmag c’est à cause de LFI ou la nouvelle France by LFI ou la faute à Doucet et à la gauche j’ai oublié 2 autres mots magique et j’ai terminé le dictionnaire des commentaires dans Lyonmag les artistes qui devait passer sur scène m’a fait penser à l’époque de Chirac et Sarkozy la France gouverner par la droite il faut rappeler à Cnews que la France a été toujours gouverné par la droite et la droite de la droite

Votre semaine commence bien.
C'est sur que quand on voit des raisonnement de ce niveau il y a du chemin à faire.
La gauche à fait un bon lavage de cerveau

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Catalan le 29/06/2026 à 07:38

Coupe du monde foot USA , risque d orage ,stade 80000 personnes evaquees , tout le monde la ferme, France tout le monde râle . Pour Mickaël Youn , un grand nom , on rigole ,,,,,,un pitre déjanté ok mais pas un grand nom.

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johnny le 29/06/2026 à 07:36

Bizarrement la sa gueule mais a la coupe du monde 70 milles personne évacuer deux fois personne a gueulé la pour voir des gugusses chanté

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les points cardinaux le 29/06/2026 à 07:36
la faute a qui a écrit le 29/06/2026 à 07h14

tient selon les commentateurs de Lyonmag c’est à cause de LFI ou la nouvelle France by LFI ou la faute à Doucet et à la gauche j’ai oublié 2 autres mots magique et j’ai terminé le dictionnaire des commentaires dans Lyonmag les artistes qui devait passer sur scène m’a fait penser à l’époque de Chirac et Sarkozy la France gouverner par la droite il faut rappeler à Cnews que la France a été toujours gouverné par la droite et la droite de la droite

tu perds la boussole

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la faute a qui le 29/06/2026 à 07:14

tient selon les commentateurs de Lyonmag c’est à cause de LFI ou la nouvelle France by LFI ou la faute à Doucet et à la gauche j’ai oublié 2 autres mots magique et j’ai terminé le dictionnaire des commentaires dans Lyonmag les artistes qui devait passer sur scène m’a fait penser à l’époque de Chirac et Sarkozy la France gouverner par la droite il faut rappeler à Cnews que la France a été toujours gouverné par la droite et la droite de la droite

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précautions 1er le 29/06/2026 à 07:11

c est ça,le principe de précaution dont se vante la France . On devient prudent sur tout. sur la clim, la meteo les règlements debiles . Si un seul point où le principe de précaution n est pas appliqué : la DETTE.

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Vélotaf le 29/06/2026 à 07:04

Mickael Youn , un grand nom! 😂😂😂
Meilleure blague de Lyon Mac

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Powpow le 29/06/2026 à 06:50

C’est scandaleux, mettre en danger les gens avec la canicule ça ne les dérangeait pas. Vraiment de l’amateurisme ne parlons même pas des 3h pour sortir du parking. Vraiment scandaleux cette soirée.

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kurukupas le 29/06/2026 à 06:48

" les grands noms attendus comme Michaël Youn n'étaient pas encore passés sur scène. "Fatal Bazooka "
30 000 personnes pour voir cette star? 🤣🤣🤣
La décadence de la France!

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