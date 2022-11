Lyon : Cédric Villani inaugure l'Université Ouverte de la Duchère

L'un de ses dirigeants, Romain Blachier, a décidé de lancer l'Université Ouverte du quartier du 9e arrondissement de Lyon, en collaboration avec le CinéDuchère.

L'idée est de faire venir "chaque mois une personnalité, connue ou moins connue, qui planchera sur un thème de fond devant les habitants de La Duchère ou venus dans le quartier depuis d'autres endroits de la Métropole de Lyon. L'idée est de faire venir le monde artistique et universitaire, en collaboration avec les établissements d'enseignements qui le souhaitent, dans ce quartier populaire et de favoriser l'échange et les ouvertures d'esprit et de perspectives. Le tout accompagné d’un court ou long métrage", explique l'ancien élu lyonnais.

Cédric Villani inaugurera l'Université Ouverte ce mercredi à 20h au 308 avenue Andrei Sakharov. Le célèbre mathématicien lyonnais diffusera un court-métrage sur les maths puis posera la question "A quoi ça sert de faire des mathématiques en ces temps informatisés et de risque d'effondrement écologique ?". Les participants tenteront avec lui d'y répondre.

Entrée gratuite mais inscription au préalable obligatoire auprès de Cineduchere – 04 72 17 00 21 –cineduchere@orange.fr.