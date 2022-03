Fusillade à la Duchère : Eric Zemmour "seul candidat à vouloir traiter le problème à la racine"

Suite à l’importante fusillade qui a eu lieu ce samedi dans le quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon, le parti Reconquête !, d’Éric Zemmour a décidé de réagir.

"Cet épisode nous rappelle à quel point la situation est critique dans certains quartiers. La sécurité de nos concitoyens n’est plus assurée : ils vivent dans un climat de peur et sont laissés à eux-mêmes ", décrivait le communiqué.

Face à cette situation, les militants d’Éric Zemmour se sont emparés de l’événement et appellent à voter pour le candidat, expliquant ainsi qu’il est "le seul candidat à vouloir traiter le problème à la racine".

Pour rappel, le candidat de "Reconquête !" à la présidentielle 2022 veut "renforcer tous les moyens d’actions des forces de l’ordre et bâtir un système judicaire qui sera sévère avec tous les délinquants et criminels".

En cas de victoire à la présidentielle, il serait question "d’instaurer des peines planchers pour chaque crime et délits", "de baisser l’âge de la majorité pénale de 18 à 16 ans", de "suspendre les aides sociales pour les parents de délinquants mineurs récidivistes" et de "créer une force nationale anti-drogue qui regrouperait les services de police et de justice, les douanes et l’administration fiscale pour "anéantir les réseaux".

À moins de trois semaines du premier tour de l’élection présidentielle, Éric Zemmour vient de passer sous la barre des 10% d’intention de vote, selon le baromètre Opinionway.