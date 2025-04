Deux rassemblements contre l'islamophobie place Bellecour à Lyon : "La vie des musulmans est aujourd'hui en danger en France"

Ce mardi à 18h30, place Bellecour, devant le Veilleur de Pierre, le Conseil des institutions musulmanes d'Auvergne-Rhône-Alpes va rendre hommage à Aboubakar, tué dans la mosquée de la commune du Gard vendredi dernier.

"Nous lançons un cri d'alarme : la vie des musulmans est aujourd'hui en danger en France", écrit le CCIM dans son appel.

Présidé par le recteur de la Grande mosquée de Lyon Kamel Kabtane, il incite la communauté nationale "à se réveiller face à la montée d'un racisme anti-musulman qui menace non seulement les fidèles musulmans, mais aussi les fondements même de notre République". Et demande au gouvernement "une réaction ferme, immédiate et sans ambiguïté".

"Quand l'islamophobie est banalisée et relayée sans complexe par les hommes politiques, les passages à l'acte meurtrier deviennent une tragique fatalité", conclut le Conseil des institutions musulmanes régional.

A noter que l'extrême-gauche lyonnaise appelle plutôt à se rassembler ce lundi à 18h, toujours place Bellecour, pour demander la démission du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, ainsi que la saisine du parquet national antiterroriste concernant le meurtre d'Aboubakar.

Du côté de l'enquête, le principal suspect s'est rendu de lui-même aux autorités en Italie. Olivier H., né à Lyon et d'origine bosnienne, sera prochainement remis aux forces de l'ordre françaises.