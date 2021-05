Régionales : un candidat communautariste et ses listes musulmanes validés en Auvergne-Rhône-Alpes

Ce mardi soir, la préfecture de région a officialisé la chose en communiquant les neufs candidats validés par ses soins pour les élections régionales 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes. Et parmi eux, Farid Omeir, qui conduit des listes communautaristes et musulmanes dans tous les départements de la région. Farid Omeir a été désigné pour tenter de ravir le siège de président de la collectivité à Laurent Wauquiez. Ce Lyonnais qui se présente comme enseignant et ex-journaliste avait été candidat l’an dernier aux élections métropolitaines et avait obtenu 2,68% des voix dans la circonscription Portes du Sud.

Membre de l’Union des démocrates musulmans français, il dit dans une vidéo postée sur Youtube par le parti vouloir agir alors que le gouvernement "ferme des écoles musulmanes, des mosquées, parfois même des clubs sportifs sous des prétextes fallacieux".