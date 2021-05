Amar Dib : "Avec Insoumission, l’idée d’un candidat musulman démocrate à la présidentielle en France"

Avec son roman Insoumission, Amar Dib imagine le destin d’une candidate musulmane voilée à l’élection présidentielle en France. Une réponse au Soumission de Michel Houellebecq. "Ce monsieur, à moults reprises, a dit un certain nombre d’âneries concernant les musulmans et la religion musulmane. Ce roman est un pied-de-nez gentil à son encontre", indique le lyonnais

Une candidature d’un musulman au poste de Président de la République "aiderait à ce qu’une personne puisse débattre avec les hommes politiques et témoigner des attentes et des aspirations des Français musulmans. Ils sont entre 6 et 7 millions. On ne nous entend pas beaucoup et beaucoup de gens parlent à notre place, expliquent les choses en notre défaveur", selon Amar Dib, qui avait "l’idée d’un candidat musulman démocrate, inspiré par la démocratie et pas par sa religion".

"Malheureusement, on n’entend pas la majorité qui est silencieuse. On ne nous entend pas parce qu’on n’a pas toujours l’occasion de nous entendre. Dans les médias, on voit l’imam Chalghoumi qui n’a pas toujours les mots pour exprimer les choses. On a installé dans l’imaginaire des Français depuis 30 ans que le musulman est porteur de tous les dangers", poursuit Amar Dib.

