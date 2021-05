Lyon : les mosquées du Rhône se sont réunies pour préparer les assises de l'Islam de France

Le Conseil des mosquées du Rhône souhaitait ainsi préparer les assises territoriales de l'Islam de France qui auront lieu le 26 mai à l'Institut français de civilisation musulmane dans la capitale des Gaules.

"Les débats et discussions entre les imams et recteurs des mosquées, tournaient autour de la mise en place d’une instance représentative de l’islam de France, qui soit solide, durable et indépendante", précise Kamel Kabtane, président du CMR.

Parmi les thèmes et questions abordés, les imams ont évoqué les possibles formations et chartes à réaliser pour les cadres religieux, ainsi que les modalités pour une représentation renouvelée du culte musulman.

Selon eux, il y a "nécessité de mettre fin à l'ingérence étrangère dans l'organisation de l'Islam en France" et de "faire émerger une structure démocratique, à tous les niveaux pour assurer une représentation légitime au niveau national".