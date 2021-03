"Si elle n’était pas sous protection, évidemment qu’elle serait morte", un salafiste menace Mila sur BFM TV

A visage caché, le salafiste répondait aux questions des journalistes de BFM TV. Lorsqu’il est revenu, il a déclaré : "Mila, si elle n’était pas sous protection, évidemment qu’elle serait déjà morte. Et plus vite que Samuel Paty après ce qu’il ait (sic) dit", a expliqué l’individu.

Voilà maintenant plus d’un an que la jeune Iséroise, qui fête ses 18 ans ce mardi, vit sous protection policière. En janvier 2020, Mila devenait une victime de harcèlement en ligne. Elle avait déclaré les réseaux sociaux "l’islam c’est de la merde,… votre dieu ? je lui mets un doigt dans le cul". Une phrase qui lui aura value des milliers de messages de haine et de menaces.

Une intimidation de plus donc pour Mila, qui est toujours très active sur les réseaux sociaux et qui ne montre aucune peur face à ses détracteurs.