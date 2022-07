"Tout est faux" : le maire LR de Valence dément les informations de Charlie Hebdo sur la vente d'un terrain à une école islamique radicale

La réaction du maire Nicolas Daragon :

Suite à la publication de notre article, le maire de Valence, Nicolas Daragon, a tenu à réagir. Sur l'article de Charlie Hebdo, d'où nous avons tiré nos premières informations, "tout est faux", a-t-il déclaré. "L'école a été créée en 2012 sans aucune opposition. Elle s'est installée dans la mosquée et a atteint les 80 élèves. Elle est contrôlée tous les ans par l'Education nationale et les rapports sont tous positifs", a-t-il expliqué.

En effet, le maire LR de Valence, en prenant appui sur ces rapports officiels, s'est assuré qu'aucun enseignement religieux n'était assuré et que le port du voile était interdit pour les écolières. "Dès 2020, l'école a demandé à passer sous contrat", a indiqué Nicolas Daragon. Alors, "tous les status ont changé et l'école ne s'appelle plus l'IQRA mais Valeurs et réussites".

Un accord de vente pour garder le contrôle

Sur la vente du terrain, l'élu se montre encore très critique à l'égard des informations de Charlie Hebdo. "Les dirigeants sont venus me voir afin d'obtenir des locaux (...) ils m'ont parlé de ce terrain juste à côté de la mosquée et j'ai accepté de leur vendre en posant des conditions : je veux que les fonds financiers de l'association proviennent de France et d'Europe et que les donateurs soient connus, j'exige le contrôle d'un commissaire aux comptes, le passage sous contrat et qu'il n'y ait pas plus d'une classe par niveau afin de ne pas vampiriser les autres écoles du quartier", a affirmé Nicolas Daragon.

En procédant de la sorte, Nicolas Daragon estime avoir "mis en seringue cette association" afin de contrôler ses actions, dans la limite de ce que permet ses prérogatives municipales. Il veut aussi permettre à "Valeurs et réussites" de quitter un lieu de culte. Enfin, après la parution de Charlie Hebdo, Nicolas Daragon a de nouveau questionné la préfète de la Drôme. "Si l'Etat me dit non, je stopperai tout", a-t-il conclu.

Quant à l'imam Abdalah Dliouah, accusé d'être un métronome associatif radical, "il est parti fin 2017, ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu à Valence".

Article initial :

Mais Charlie Hebdo en a décidé autrement. Jeudi dernier, le journal satirique a révélé que le maire LR de Valence (Drôme), Nicolas Daragon, avait fait voter la vente d'un terrain municipal à l'association "Valeurs et réussites" pour un montant de 500 000 euros. Une délibération approuvée par la majorité LR et l'opposition LFI lors du dernier Conseil municipal.

Cette association gère depuis 2012 une école islamique hors contrat baptisée IQRA. Ses cours sont, pour le moment, dispensés au sein de la mosquée de Valence. "Pour le moment" car avec cette acquisition de terrain, "Valeurs et réussites" a l'intention d'agrandir son institution en créant même un collège.

Seuls des élus locaux, macronistes, socialistes ou écologistes, se sont opposés au projet ou ont demandé plus d'informations, étant donné que les professeurs de l'IQRA ne sont pas obligés de suivre le programme scolaire national. De plus, les informations de Charlie Hebdo montreraient que l'école serait en partie financée par des mouvements proches des Frères Musulmans.

Le plus surprenant dans cette affaire reste que l'acquisition de terrain a reçu la bénédiction du maire Nicolas Daragon, également vice-président de la Région Auvergne-Rhône et donc suiveur de Laurent Wauquiez qu'on sait très à cheval sur ce genre de sujet. L'édile Les Républicains a expliqué que l'extension des locaux de l'IQRA permettrait de faire rentrer l'école dans les contrats de l'Education nationale, bien qu'aucune demande allant dans ce sens n'a été faite auprès du recteur d'académie.

Tandis qu'à Valence on craint l'extension d'un réseau associatif très porté sur un islam rigoureux, le groupe RN au Conseil régional affirme que le préfet de la Drôme "s'est opposé à la décision de la mairie mais ne pourra pas stopper légalement la vente du terrain".

"Il est étonnant que Nicolas Daragon, vice-président de Laurent Wauquiez à la Région, prenne une telle décision alors que de nombreuses questions restent toujours ouvertes quant à la véritable nature de cette école", conclut le groupe d'extrême.