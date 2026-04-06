Société

Lyon : le Conseil des Mosquées adresse ses vœux aux chrétiens pour Pâques

Lyon : le Conseil des Mosquées adresse ses vœux aux chrétiens pour Pâques
DR Diocèse de Lyon

À l’occasion de la fête de Pâques, le Conseil des Mosquées du Rhône a adressé un message aux chrétiens lyonnais, saluant un moment spirituel et appelant au renforcement du vivre-ensemble.

À Lyon, un message de dialogue interreligieux a été adressé ce week-end. Le Conseil des Mosquées du Rhône a présenté ses vœux aux chrétiens à l’occasion de la fête de Pâques, marquant un geste de fraternité entre les communautés.

Dans son communiqué, l’organisation souligne l’importance de cette célébration dans le calendrier chrétien, évoquant la passion, la mort et la résurrection de Jésus.

Le message insiste également sur les points de convergence entre les deux traditions. "En Islam, Jésus, fils de Marie, est honoré comme l’un des plus grands messagers d’Allah", rappelle le recteur de la Grande mosquée de Lyon, Kamel Kabtane.

Au-delà des différences théologiques, le Conseil met en avant des valeurs partagées, comme la foi, la compassion, la justice ou encore l’amour du prochain.

Un appel au vivre-ensemble

Dans un contexte souvent marqué par les tensions, l’organisation appelle à renforcer les liens entre les citoyens.

Cette célébration doit être "porteuse de paix, d’espérance et de renouveau spirituel" et contribuer à "renforcer les liens de fraternité, de respect mutuel et de vivre-ensemble".

Tags :

Pâques

musulmans

7 commentaires
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Mencco le 06/04/2026 à 11:53
papyrebel a écrit le 06/04/2026 à 11h09

Le conseil des Mosquées aurait dû également condamner toutes les agressions et détériorations faites aux Chrétiens dans leurs Eglises au " nom d Allah " ainsi que leurs auteurs !

Commence par aller à l’église avant d’alléguer des mensonges aussi stupides !!

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Un grand merci le 06/04/2026 à 11:52

Un grand merci à nos chers amis musulmans !

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ouf! le 06/04/2026 à 11:48

merci pour cette délicate attention. le vivre ensemble est LA seule solution.

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Takkia le 06/04/2026 à 11:47

Mais quels hypocrites !

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papyrebel le 06/04/2026 à 11:09

Le conseil des Mosquées aurait dû également condamner toutes les agressions et détériorations faites aux Chrétiens dans leurs Eglises au " nom d Allah " ainsi que leurs auteurs !

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Bianca le 06/04/2026 à 10:33

Bla bla bla. bla. Pense t il à ce qu'il écrit ?

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Rob le 06/04/2026 à 10:13

Merci à vous.

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