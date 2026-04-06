Lyon : le Conseil des Mosquées adresse ses vœux aux chrétiens pour Pâques

À Lyon, un message de dialogue interreligieux a été adressé ce week-end. Le Conseil des Mosquées du Rhône a présenté ses vœux aux chrétiens à l’occasion de la fête de Pâques, marquant un geste de fraternité entre les communautés.

Dans son communiqué, l’organisation souligne l’importance de cette célébration dans le calendrier chrétien, évoquant la passion, la mort et la résurrection de Jésus.

Le message insiste également sur les points de convergence entre les deux traditions. "En Islam, Jésus, fils de Marie, est honoré comme l’un des plus grands messagers d’Allah", rappelle le recteur de la Grande mosquée de Lyon, Kamel Kabtane.

Au-delà des différences théologiques, le Conseil met en avant des valeurs partagées, comme la foi, la compassion, la justice ou encore l’amour du prochain.

Un appel au vivre-ensemble

Dans un contexte souvent marqué par les tensions, l’organisation appelle à renforcer les liens entre les citoyens.

Cette célébration doit être "porteuse de paix, d’espérance et de renouveau spirituel" et contribuer à "renforcer les liens de fraternité, de respect mutuel et de vivre-ensemble".