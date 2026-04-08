Lyon 6e : deux mineurs interpellés après des tentatives d’extorsion au couteau

Les faits se sont déroulés le vendredi 3 avril, vers 22h55, dans le secteur de la rue de la Tête d'Or, dans le 6e arrondissement de Lyon.

La direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) nous précise qu'"une intervention des policiers [a eu lieu] suite à un appel 17 d'un requérant signalant plusieurs tentatives d'extorsion avec arme."

Sur place, deux mineurs ont été interpellés puis placés en garde à vue. Selon nos informations, un couteau a également été saisi lors de l’intervention.

À l’issue de leur garde à vue, les deux jeunes mis en cause ont été laissés libres. L’enquête se poursuit dans le cadre d’une procédure préliminaire, notamment dans l’attente de l’identification des victimes et du dépôt de plaintes. Le couteau saisi a été détruit.

L’intervention avait suscité des réactions en ligne. Un message circulait depuis le samedi 4 avril, évoquant une opération de police dans le 6e arrondissement. Dans ce contexte, des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour inviter les éventuelles victimes à se manifester. Celles-ci sont encouragées à se présenter à l’hôtel de police situé au 40 rue Marius Berliet (8e arrondissement) afin de déposer plainte.