Lyon 6e : deux mineurs interpellés après des tentatives d’extorsion au couteau

Les faits se sont déroulés le vendredi 3 avril, vers 22h55, dans le secteur de la rue de la Tête d'Or, dans le 6e arrondissement de Lyon.
La direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) nous précise qu'"une intervention des policiers [a eu lieu] suite à un appel 17 d'un requérant signalant plusieurs tentatives d'extorsion avec arme."
Sur place, deux mineurs ont été interpellés puis placés en garde à vue. Selon nos informations, un couteau a également été saisi lors de l’intervention.
À l’issue de leur garde à vue, les deux jeunes mis en cause ont été laissés libres. L’enquête se poursuit dans le cadre d’une procédure préliminaire, notamment dans l’attente de l’identification des victimes et du dépôt de plaintes. Le couteau saisi a été détruit.
L’intervention avait suscité des réactions en ligne. Un message circulait depuis le samedi 4 avril, évoquant une opération de police dans le 6e arrondissement. Dans ce contexte, des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour inviter les éventuelles victimes à se manifester. Celles-ci sont encouragées à se présenter à l’hôtel de police situé au 40 rue Marius Berliet (8e arrondissement) afin de déposer plainte.
le problème c est que quand vous arrivez à l hôtel de police pour déposer plainte on vous annonce 3 heures d attente … si vous revenez le lendemain c est pareil et ainsi de suite… bonne méthode pour faire baisser les chiffres de la délinquance et pour r dans mon cas la personne qui m avait renversé en trottinette sur le trottoir et cassé mes lunettes de vue avait été interpellée et identifiée par la BAC présente à côté par hasardSignaler Répondre
Et ça continue encore et encore, grâce à Doudou d accord , d accord.....laissez libre à la fin de la garde à vue , quel est le signal donné ? Recommencez.....Signaler Répondre
Une bonne raclée et ils perdront l'envie de recommencer !Signaler Répondre
merci tous les deux pour ces analysesSignaler Répondre
"À l’issue de leur garde à vue, les deux jeunes mis en cause ont été laissés libres"Signaler Répondre
Autrement dit, le système judiciaire leur offre une invitation à la récidive....
c'est l'appât du gain facile,et si les parents ne leur ont pas inculquer des valeurs,ils font n'importe quoi pour se faire du fric .Signaler Répondre
Ici vous faites entrer une notion financière ce dont je ne parlais pas. Je disais juste qu'il est idiot de dire qu'on ne peut pas critiquer la "Justice" car ce n'est qu'une décision humaine soumise à diverses passions.Signaler Répondre
Si on entre dans la logique économique cela va dans d'autres concepts. Pour ma part (réflexion partagée par beaucoup) le budget de l'Etat depuis des décennies est mal piloté. Il n'y a au final aucune voie, aucun objectif, aucune réflexion. un élu ne parlait pas d'une grosse fuite d'argent public mais de milliers de fuites à tous les étages.
Marrant en parlant de "fuites" car par exemple on impose aux distributeurs d'eau de faire des recherches de fuites dans leurs réseaux pour diminuer les pertes mais par contre notre Etat ne fait pas ce job concernant les fuites d'argent public (on arrose trop, trop de monde).
Après votre réflexion a un biais car il faut aussi regarder de près les profils des juges qui sont dans la justice des mineurs et les juges aux libertés. on se rend compte assez rapidement qu'ils ont une certaine idéologie.
La nouvelle France LFI , violente, menteuse, et sans scrupules ...Signaler Répondre
Vous philosophez mal et pour rien, car le problème est technique. Le fait est, simplement, que nous avons 62000 places de prison et qu’il en faudrait au bas mot 400000 pour que la justice puisse faire son travail. Quand les juges n’ont pas les armes, ils sont démunis, eux et toute la chaîne judiciaire, y compris la police.Signaler Répondre
Sauf que les Français sont des veaux qui ne veulent pas de fonctionnaires car ils jugent que « ça coûte trop cher »… Aussi n’a-t-on pas même les moyens humains d’ouvrir des prisons et, chaque jour, payons le prix exorbitant de l’impunité de nombre de mineurs délinquants.
Ils seront vite remis en liberté sans condamnation.Signaler Répondre
Merci au Conseil Constitutionnel qui a invalidé la Loi de réforme sur la justice des mineurs.... sans réellement faire du "droit" car ils ne font que de "l'interprétation du droit" voir encore pire de l'Interprétation de "Concept" (par exemple le terme Fraternité).
Il faudrait un jour réfléchir réellement sur le système actuel car on claironne à chaque fois "Etat de Droit"... mais on n'est pas ici dans une science exacte (ce n'est pas le poids atomique d'un élément qui est immuable)... en effet la justice reste "humaine" donc perfectible et doit être à chaque fois remise en cause.
Derrière la "Justice" il y a des hommes et des femmes, il est quasiment impossible de penser que ses gens n'ont pas d'influence (histoire personnelle, croyance, politique etc etc). La notion de Juge est à discuter la neutralité n'existant pas en ce monde. Donc sur des textes "perfectibles" on a des jugements eux même perfectibles encore plus si on rentre dans l'interprétation.
Les gens qui disent qu'il ne faut pas critiquer la Justice sont dans l'erreur totale voir dans l'inculture profonde... je rigole un peu car ses gens (souvent laïcards) font la même réflexion que des intégristes religieux qui disent qu'on ne peut pas être critique sur le concept de "Dieu" ... vous voyez un peu l'énormité de ce parallèle.
Donc oui la Justice des Hommes n'est que la Justice des Hommes et en France cela fait très longtemps que la "Balance" n'est plus à l'équilibre.
"ils sont une chance pour la France" disent les progressistesSignaler Répondre