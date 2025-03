Vénissieux : l'emprise islamiste des Comoriens

Samedi matin, 8h30. Dans les allées des immeubles 14 Maurice Thorez et 5 Léo Lagrange, à Vénissieux, des silhouettes enfantines se hâtent vers les portes d’entrée. Garçons en kamis, petites filles voilées - parfois âgées de seulement 2 ou 3 ans, d’après certains témoignages – disparaissent dans les halls. Ces enfants ne se rendent pas à une aire de jeux ni à une école ordinaire, mais à des cours coraniques organisés dans des locaux associatifs situés au sein de ces bâtiments publics.

Un peu plus tard dans la journée, ces mêmes enfants réapparaissent, arpentant les rues du quartier, des livres religieux en main. Ces scènes, selon

plusieurs habitants et observateurs, se répètent chaque week-end depuis près d’une décennie. Derrière ces rassemblements réguliers d’enfants dans les immeubles des Minguettes, c’est la communauté comorienne de Vénissieux qui est à la manœuvre. Mais que sait réellement la mairie de Vénissieux de ces pratiques ? Et pourquoi ces activités semblent-elles s’être enracinées dans un cadre aussi sensible que des HLM financés par l’argent public ?

Le 14 Maurice Thorez est un immeuble géré par Lyon Métropole Habitat. Ces cours, décrits comme des madrassas, s’y tiennent dans un local associatif, à l’abri des regards. La même organisation se retrouve au 5 Léo Lagrange,

où un appartement est utilisé à des fins similaires. Ces lieux, qui devraient être réservés à des usages associatifs neutres, semblent avoir été détournés pour accueillir ces enseignements religieux. "Il y a des petites filles voilées qui n’ont même pas 2, 3 ans. Même procédé au 5 Léo Lagrange, où un appartement sert d’école coranique," confirme Rémi Berthoux, collaborateur parlementaire de Jonathan Gery, député RN de la 8e circonscription du Rhône.

Proximité avec des institutions publiques

Ces pratiques sont en décalage avec les cours religieux habituellement organisés dans des mosquées pour des adolescents, plus âgés et mieux encadrés. Ici, le public est bien plus jeune, une évolution jugée inquiétante par plusieurs témoins locaux.

Ces cours religieux, dans des locaux publics, ne datent pas d’hier. Plusieurs anciens élèvent de ces madrassas, formés dès leur plus jeune âge, sont aujourd’hui devenus imams et perpétuent ces pratiques. Leur enracinement soulève la question des contrôles nécessaires pour éviter que des enfants ne soient soumis, sans encadrement strict, à des enseignements rigoristes.

Dans un contexte où les sensibilités communautaires et religieuses sont particulièrement exacerbées, cette situation à Vénissieux révèle des enjeux complexes : équilibre entre soutien associatif, neutralité républicaine et gestion politique. Ce qui interpelle davantage encore, c’est la proximité de ces activités avec des institutions publiques. Comme précisé précédemment, rue Maurice Thorez, les locaux appartiennent à Lyon Métropole Habitat, organisme directement lié à la Métropole de Lyon, présidée par des élus écologistes.

Plus troublant encore, certaines associations impliquées dans ces cours, seraient soutenues par la mairie de Vénissieux, dirigée par Michèle Picard (PCF). Un élu d’opposition, qui a souhaité rester anonyme, évoque une situation de clientélisme politique dans une ville où la communauté comorienne est bien organisée et influente : "Pendant les dernières élections municipales, on se battait pour empêcher les Comoriens d’entrer à plusieurs dans les bureaux de vote. Il y avait un chef qui donnait des bulletins aux gens à l’intérieur. C’est comme une armée."

Depuis des années, la mairie de Vénissieux multiplie les liens avec la communauté comorienne locale. En 2022, Michèle Picard accueillait une nouvelle fois le maire de Nioumangama lors d’un événement organisé par des associations comoriennes. Plus récemment, elle participait à des célébrations de l’indépendance des Comores, aux côtés d’élus locaux et d’habitants. Un post Facebook de Pierre-Alain Millet, conseiller métropolitain et adjoint à la maire, illustre cette proximité : "Vive l’indépendance des Comores, pour sortir de la crise à Mayotte, sortons du néocolonialisme". De nombreux projets aux Comores sont également directement financés par la mairie communiste.

Clientélisme ou gestion légitime ?

L’ensemble des associations serait dirigé par Laithe Mohameds Halifa. Ce dernier, qui semble concentrer une partie des activités communautaires, a été engagé par la Métropole de Lyon en tant que chargé d’appui et d’accompagnement juridique.

Pour certains, ce n’est pas un hasard dû au fait que l’exécutif de la mairie de Vénissieux siège au conseil de la Métropole. "Quand vous mettez le nez dans les dossiers, tout est du clientélisme", assure Rémi Berthoux. "Il y a beaucoup d’adjoints ou de membres de la majorité qui sont présidents d’associations et qui touchent des subventions."

La mairie se défendrait sans doute en affirmant qu’elle soutient toutes les associations locales sans discrimination. Mais les conditions particulières d’attribution de certains espaces ou subventions laissent planer un doute sur une gestion équitable. Récemment, Rémi Berthoux a pointé cette "instrumentalisation des associations comoriennes à des fins politiques" et dénonce un flou entre activités municipales et soutien partisan.

Enfin, cette situation questionne. Comment les autorités municipales et métropolitaines peuvent-elles ignorer ce qui s’y déroule ? Plusieurs habitants estiment qu’il est improbable que ces activités échappent complètement au radar des élus locaux. Reste à savoir si la mairie et la Métropole prendront des mesures pour encadrer ces pratiques ou si elles continueront d’entretenir un flou aux relents électoralistes.