Métropolitaines 2026 : après Lyon et Villeurbanne, les écologistes veulent étendre l’encadrement des loyers à huit nouvelles communes

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 8 janvier, la liste Avançons ensemble, l’union de la gauche et des écologistes avec Bruno Bernard pour les élections métropolitaines de mars 2026, annonce une nouvelle étape de son programme logement.

L’exécutif sortant propose d’étendre l’encadrement des loyers aux zones dites tendues de huit communes supplémentaires de la Métropole de Lyon : Caluire-et-Cuire, Vénissieux, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Bron, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon et Tassin-la-Demi-Lune. Jusqu’à présent, le dispositif s’applique uniquement à Lyon et Villeurbanne.

Pour les écologistes, cette extension vise à répondre à la pression immobilière croissante dans l’agglomération. "Se loger dignement est une priorité absolue dans la Métropole de Lyon", affirme la liste dans son communiqué, estimant que l’encadrement des loyers "fait la preuve de son efficacité au quotidien" là où il est déjà en vigueur.

Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne et porte-parole de la campagne, défend un outil qu’il juge protecteur pour les locataires. "L’encadrement des loyers est un outil concret de protection du pouvoir d’achat. Il permet de fixer des règles claires, quartier par quartier, pour contenir les abus et limiter les hausses excessives, sans freiner la production de logements", déclare-t-il.

Les écologistes s’appuient également sur un récent rapport parlementaire transpartisan pour étayer leur position. Selon eux, l’expérience menée depuis 2021 montre que le dispositif n’entraîne pas de baisse de l’offre locative. Villeurbanne est ainsi présentée comme un exemple, la commune ayant, selon le communiqué, "le plus construit durant ce mandat tout en appliquant strictement l’encadrement des loyers."

Certains professionnels de l’immobilier soutiennent au contraire que l’encadrement des loyers inciterait des propriétaires à laisser leurs logements vacants plutôt qu’à les proposer à la location, réduisant l’offre disponible et contribuant, selon eux, à accentuer la crise du logement.

Candidate Porte des Alpes et porte-parole de la liste, Manon Doyelle insiste sur la compatibilité entre construction et régulation. "Il n’y a aucune opposition entre construire des logements et protéger les locataires. Ce que nous défendons, c’est un développement urbain équilibré, où les habitants bénéficient réellement des investissements publics plutôt que de subir la spéculation", affirme-t-elle.

Dans un contexte de forte tension sur le logement, la liste Avançons ensemble revendique une ligne claire pour le prochain mandat métropolitain : étendre l’encadrement des loyers là où la pression locative est la plus forte, tout en poursuivant une politique de construction et de développement des transports publics. Vice-président au logement de la Métropole de Lyon et directeur de campagne, Renaud Payre résume l’ambition portée par l’exécutif sortant : "Le logement est au cœur de notre projet métropolitain. Étendre l’encadrement des loyers, c’est assumer une Métropole protectrice, qui agit avec des outils efficaces et éprouvés, au service du pouvoir d’achat et de l’intérêt général."