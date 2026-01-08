Métropolitaines 2026 : après Lyon et Villeurbanne, les écologistes veulent étendre l’encadrement des loyers à huit nouvelles communes

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 8 janvier, la liste Avançons ensemble, l’union de la gauche et des écologistes avec Bruno Bernard pour les élections métropolitaines de mars 2026, annonce une nouvelle étape de son programme logement.
L’exécutif sortant propose d’étendre l’encadrement des loyers aux zones dites tendues de huit communes supplémentaires de la Métropole de Lyon : Caluire-et-Cuire, Vénissieux, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Bron, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon et Tassin-la-Demi-Lune. Jusqu’à présent, le dispositif s’applique uniquement à Lyon et Villeurbanne.
Pour les écologistes, cette extension vise à répondre à la pression immobilière croissante dans l’agglomération. "Se loger dignement est une priorité absolue dans la Métropole de Lyon", affirme la liste dans son communiqué, estimant que l’encadrement des loyers "fait la preuve de son efficacité au quotidien" là où il est déjà en vigueur.
Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne et porte-parole de la campagne, défend un outil qu’il juge protecteur pour les locataires. "L’encadrement des loyers est un outil concret de protection du pouvoir d’achat. Il permet de fixer des règles claires, quartier par quartier, pour contenir les abus et limiter les hausses excessives, sans freiner la production de logements", déclare-t-il.
Les écologistes s’appuient également sur un récent rapport parlementaire transpartisan pour étayer leur position. Selon eux, l’expérience menée depuis 2021 montre que le dispositif n’entraîne pas de baisse de l’offre locative. Villeurbanne est ainsi présentée comme un exemple, la commune ayant, selon le communiqué, "le plus construit durant ce mandat tout en appliquant strictement l’encadrement des loyers."
Certains professionnels de l’immobilier soutiennent au contraire que l’encadrement des loyers inciterait des propriétaires à laisser leurs logements vacants plutôt qu’à les proposer à la location, réduisant l’offre disponible et contribuant, selon eux, à accentuer la crise du logement.
Candidate Porte des Alpes et porte-parole de la liste, Manon Doyelle insiste sur la compatibilité entre construction et régulation. "Il n’y a aucune opposition entre construire des logements et protéger les locataires. Ce que nous défendons, c’est un développement urbain équilibré, où les habitants bénéficient réellement des investissements publics plutôt que de subir la spéculation", affirme-t-elle.
Dans un contexte de forte tension sur le logement, la liste Avançons ensemble revendique une ligne claire pour le prochain mandat métropolitain : étendre l’encadrement des loyers là où la pression locative est la plus forte, tout en poursuivant une politique de construction et de développement des transports publics. Vice-président au logement de la Métropole de Lyon et directeur de campagne, Renaud Payre résume l’ambition portée par l’exécutif sortant : "Le logement est au cœur de notre projet métropolitain. Étendre l’encadrement des loyers, c’est assumer une Métropole protectrice, qui agit avec des outils efficaces et éprouvés, au service du pouvoir d’achat et de l’intérêt général."
L'encadrement des loyers n'arrange rien, bien au contraireSignaler Répondre
En mars, ça dégage !Signaler Répondre
Il est nécessaire d'inclure MeyzieuSignaler Répondre
Cette réforme a réduit le nombre de vente et de location et surtout bloque le marché des petites surfaces .. les loyers dans ces communes sont bien plus bas qu’à lyon donc aucun intérêt d’encadrer les loyersSignaler Répondre
Les logements en location dans la métropole vont se faire rare dans les mois à venir. Trop de risques d’impayés, de squatts et de dégradations pour ne rien gagner..Signaler Répondre
presque gagné , il n'y a pratiquement plus rien a louer ; joli coups les charlotsSignaler Répondre
Quand on dit qu'il y a une forte demande, ce n'est pas qu'en location, mais en tant que premier achat de propriété. N'importe qu'elle programme qui se lance, les logements sont achetés rapidement.Signaler Répondre
Et comme les logements sont plus petits, du coup les bailleurs vendent plus cher leur logement, un T1 ou T2 en €/m2 est plus élevé qu'un T3 ou T4 donc ils s'y retrouvent largement. La partie que je ne me rends pas compte, c'est au niveau des matériaux de construction, si c'est toujours la galère ou pas.
Et aussi, le fait d'obliger la construction de garage (qui est quand même un minimum nécessaire selon moi) avec un ratio plus bas, favorise aussi leur marge
Les écologistes staliniens ne respectent pas la liberté de l'usage de la propriété privée.Signaler Répondre
Les retraités qui ont investi toute leur vie pour pouvoir compléter leurs retraites avec la location d'un bien immobilier sont déjà ponctionnez de taxes et de frais Les pensions de retraites ne sont que très peu indexé sur l'inflation. Si en plus ils ne peuvent fixer librement les montants des loyers à la signature des nouveaux baux, aucune raison d'investir un euro de plus notamment dans la rénovation ....
Le plafonnement des loyers est démagogique et électoraliste par intérêt personnel de ces quelques politicards destinés à disparaître du paysage des idées débiles.
si on encadre les loyers tout en augmentant les taxes cela fera fuir les bailleurs dans des communes moins taxées.Signaler Répondre
Un petit scoop, le souci immobilier n'est pas uniquement sur Lyon, mais dans toutes les villes attractives et encore plus dans les villes qui ont leur surface déjà bien urbaniséSignaler Répondre
Si tu n'habites plus à Lyon (si tu l'as déjà été réellement ou au moins pas un bot) ce n'est pas toi qui voteras pour les faire partir du coupSignaler Répondre
Le but de la loi SRU c'est surtout de diversifier le parc immobilier dans les villes, et ne pas avoir des villes de classe populaire et des villes de classe aisé.Signaler Répondre
Il faut bien des contraintes, Lyon ne peut pas être une ville de propriétaire investisseur, avec des prix de vente démesurés à cause de la spéculation sur les loyers !Signaler Répondre
Quand on voit que le prix de location au m2 a enflé de 50% après le passage à l'euro à Lyon rien d'étonnant. Sauf que les salaires n'ont pas suivi, toujours le mêmes qui se font avoir. Alors, oui l'encadrement des loyers est une très bonne chose à Lyon si elle est accompagnée de facilités d'expulsion rapide.Signaler Répondre
L'encadrement des loyers s'applique aussi pour les logements en colocation. Toute votre argumentation tombe à l'eau.Signaler Répondre
Etes-vous sûrs qu'il n'y a pas assez de logements ? Ne serait-ce pas plutôt dû au fait qu'il y a trop d'étrangers en France, qui entrent illégalement ???Signaler Répondre
Oui, la demande est toujours là, mais l'offre est à l'arrêt. L'offre, c'est la construction en grand nombre de logements qui permettent aux habitants de libérer des locations pour qu'une partie de la population accède à un habitat correspondant à ses besoins et laisse vacant son ancien appartement. Un cercle vertueux en somme qui freine la hausse des prix. Une des raisons de la chute de la démographie est justement due à la diminution de la surface moyenne construite. Les bailleurs publics et privés ont besoin de se retrouver financièrement pour anticiper à moyen long-terme et continuer à construire. Si, au lieu de nier les lois de l'économie, on apprenait aux Français comment cela fonctionne, il y aurait moins de problèmes, à moins que l'on souhaite habiter à La Havane ou à Caracas. Si vous lisez mon propos, il contient les causes de l'erreur du blocage des loyers. La politique nationale du logement engloutit plus de 40 milliards d'euros en pure perte hélas.Signaler Répondre
Sandrine Runel, ça vous dit quelque chose ?Signaler Répondre
Merci doudou et PayreSignaler Répondre
Vos conneries m’ont fait fuite lyon
J’ai découvert d’autres villes et villages sans écolo dogmatiques
Je n’investirais plus jamais à lyon
Règle économie : toute chose étant égale par ailleurs
Continuez à cracher sur les investisseurs privés et au final la ville va se dégrader
Ce qui est le cas dans l’offre locative à lyon
Vous allez vous faire defoncer en 26
Vous aurez le temps de prendre des cours de rattrapage en eco
De toute façon avec cinq cents milles personnes qui viennent chaque année en France il n'y aura jamais assez de logements.Signaler Répondre
La loi SRU depuis 2000 mis en place par Jospin n'a fait qu'aggraver la situation ne réglant pas le problème, les communes de plus de 3500 habitants payent des amendes à tout va si elle ne respecte pas les 25 % de logement sociaux.
La France est déjà le pays au monde où il y a le plus de logements sociaux
contraindre un marché provoque toujours plus de tensions.Signaler Répondre
Beaucoup de projets immobiliers sont à l'arrêt, et les promoteurs fuient massivement la ville. Les plus pauvres dorment dehors car on ne peut pas les loger et les écolos pensent que la solution c'est d'organiser des squats.
La solution est pourtant simple : IL FAUT CONSTRUIRE PLUS !!!
Qu'ils suppriment d'abord la loi SRU.Signaler Répondre
Pourquoi l'encadrement freinerait la construction de logements neufs ? La demande est toujours là !Signaler Répondre
Une fois encore, l'encadrement des loyers est une fausse solution qui consiste à casser le thermomètre pour masquer la fièvre. C'est une solution à très court terme qui freine encore la construction de logements neufs. Les vraies raisons de cette pénurie de logements sont: bureaucratie, lourdeur administrative, avalanche de lois stupides, impôts et taxes exorbitants, blocage de terrains, recours administratifs devenant un jeu. Si par malheur cette politique était étendue, les résultats seront encore plus dramatiques dans quatre ou cinq ans. Il est bien plus facile d'annoncer dans une campagne électorale que le blocage des loyers est la solution plutôt que d'avoir le courage de prendre le dossier dans sa totalité, entre gouvernement et élus locaux. Mais comme la France n'est plus gouvernée depuis des années et que les élus privilégient leur réélection plutôt que l'intérêt public, on n'est pas prêts de voir redémarrer la construction de logements; c'est d'autant plus regrettable que c'est une source d'emplois importante et ne met pas en danger la balance commerciale. Un excellent sujet pour 2017.Signaler Répondre
Il faut dire qu'à ne jurer que par la Presqu'île, les politiques ne font qu'amplifier le problème, la demande restant a priori supérieure à toute décence, puisque les propriétaires n'ont aucun mal à trouver pléthore de candidats pour habiter dans ces logements lamentables.Signaler Répondre
L'encadrement des loyers fait partie de ces belles utopies dont on a pas anticipé les conséquences.
Typiquement, dans les colocations qui se sont démocratisées dans mon bâtiment avec des prix franchement lunaires (500€ la chambre dans un grand appartement partagé à 4 ou 5), les propriétaires font le choix de supprimer une chambre plutôt que de baisser les loyers des autres colocataires. Résultat : les loyers n'ont pas baissé pour ceux qui restent, et il y a moins de logements disponibles sur le marché.
Plutôt les APL ce qui fera baisser le prix des loyers et le prix de l'immobilier. Ça permettrait en plus de réduire le coût social et donc les impôts.Signaler Répondre
Le communisme ça n'a jamais enrichi personne a part ceux qui sont au pouvoir... Et les verts ce sont des rouges en fait 😂
Arrêter d’attribuer les logements toujours aux memes au détriments des jeunes couples ou célibataires qui travaillent, et qui sont systématiquement très légèrement au dessus du seuil , les parasites qui vivent des aides sans contribuer et en emmerdant le monde doivent aller au turbin et suer un peu pour mériter logements, aides, gratuité des cantines, des activités etc. Et surtout ne pas oublier les nombreuses pseudos mères célibataires et pour cause la polygamie étant interdite en france c’est vachement plus lucratif d'être mère solo. Bah oui la réalité est facho, il faut museler, censurer, et hurler a la stigmatisation malgré les chiffres, les enquêtes, les rapport, décidément il ne fait pas bon oser dire une réalité qui saute aux yeux de tous. Que dire de certaines villes, certains quartiers, ou tu n’as plus mais alors plus du tout aucune mixité sociale ou religieuse ? Ce pays mérite de se noyer dans sa lâcheté et dans son fascisme de gauche,Signaler Répondre
Oui comme le père Aulas, il passe tous les jours aussi, avec des factures de 2 milliardsSignaler Répondre
Les contraintes sont surtout liées aux villes des maires qui refusent des constructions tout en réclamant un métro hors de prixSignaler Répondre
Et où les constructions vont se faire ? Dans les communes dont les maires refuse les constructions ?Signaler Répondre
Le souci est davantage lié à la spéculation immobilière qui fait monter les prix et dont les familles ne peuvent pas acheter, car en concurrence avec les investisseurs qui propose des locations avec des loyers indécents et dans un état catastrophique (allez voir en presqu'ile)
il y a une différence entre Aulas qui souhaite faire un tunnel à un prix exorbitant non réclamé par les lyonnais et gestion local qui touche la population lyonnaise sur le logement et le loyer le programme de Aulas une bulle qui est en train de faire pshitSignaler Répondre
Les Thénardier doivent cesser de marchandiser outrancièrement les logements.Signaler Répondre
C'est une proposition en l'air dans 2 mois, ils sont partis !!!!!!!!!!Signaler Répondre
Pour que les logements soient moins chers, il faut qu ils soient plus nombreux!Signaler Répondre
De nombreux projets que je connais (dont en face de chez moi) sont arrêtés depuis des années en attendant le départ des ecolos!
Quand ils partiront, la métropole mettra longtemps à retrouver un dynamisme immobilier normal et une baisse des prix … mais au moins les projets commenceront
Après histoire du mega tunnel j’ai des doutes 😞Signaler Répondre
ils degagent dans deux moisSignaler Répondre
Si les écolos étaient une solution, nous l'aurions déjà remarqué...Signaler Répondre
Le père Noël est passé depuis longtemps.Signaler Répondre
Contraindre, interdire, ne pas construire, empêcher l'initiative privée.Signaler Répondre
Les écolos font fausse route, la ville a besoin de nouveaux logements, et surtout pas de couches supplémentaires d'administration inefficace.
L'encadrement des loyers ne permettra JAMAIS de soulager le marché immobilier, au contraire. La production de logements s'est effondré comme jamais à Lyon depuis l'arrivée de ces idéologues !
Ces eux qui mettent les prix et les augmentent sans raisons et après y gueule normal y voudrais mettre les prix sans restrictions déjà qui sont éleverSignaler Répondre
De toute façon, ils seront virés dans 3 mois.Signaler Répondre
Ils veulent en faire des choses à 2 mois de se faire virer ;-)Signaler Répondre
Bande de tarés !Signaler Répondre
moi locataire à Caluire-et-Cuire je serai contentSignaler Répondre