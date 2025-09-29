Lyon : des affiches contre la propagande et Netanyahou, quatre activistes antipub interpellés

Quatre militants de l’association Résistance à l’Agression Publicitaire (RAP) ont été interpellés et placés en garde à vue samedi soir à Lyon, "à l’issue d’une action antipub non–violente et non–dégradante", indique l’organisation dans un communiqué.
Selon RAP, l’action consistait à recouvrir des dispositifs publicitaires aux arrêts de tram du centre-ville. "Avant leur interpellation, 24 affiches avaient été mises en place par les activistes", précise l’association. Une douzaine dénonçaient "la publicité, sa propagande, et la privatisation des services publics".
L’autre partie affichait le message : "La Cour pénale internationale recherche pour crimes de guerre et génocide. Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou", ainsi que d’autres slogans "anticoloniaux".
Les quatre interpellations ont eu lieu samedi 27 septembre à 23h15 à la station de tram Route de Vienne. "Ils sont encore actuellement en garde à vue", assure RAP. L’action s’inscrivait dans le cadre de la Marche des résistances organisée ce dimanche 28 septembre à Lyon et dans plusieurs villes de France.
Un comité de soutien est mis en place. L’association réclame "la libération immédiate des 4 militants."
Se défendre contre des terroristes c'est être un "saint" ? Si vous voulez, de mon coté je dirais que c'est le devoir d'un dirigeant de défendre son peuple contre des barbares qui veulent leur destruction.Signaler Répondre
Benjamin Netanyahu et un criminel personne le condamne Alor il fait ce qu'il Ve et personne pour l'arrêtéSignaler Répondre
Comme la plupart des juifs dans le monde qui ne sont pas allés vivre à sion. Les agressions des français de religion juive sont injustifiables abjectes, de surcroit dans notre pays après ce qui est arrivé durant la dernière guerre mondiale. Les politiciens de tous bords devraient se mobiliser et l'état devrait faire cause nationale contre l'antisémitisme avec des mesures sévères contre les auteurs. LFI, NPA...devrait prendre acte qu'aucun parti n'est au dessus des lois et que ce sont des associations loi 1901 qui ont des obligations morales sous peine de dissolution.Signaler Répondre
Ou l'art de mélanger deux causes qui n'ont rien à voir entre elles, et par conséquent n'attirer aucun sympathisant.... Action ridicule !Signaler Répondre
Il parlait des terroristes du Hamas et du Hezbollah, pourquoi faites-vous un amalgame en faisant référence aux palestiniens ? Vous prenez les palestiniens pour des terroristes ? C'est l'idée de votre brillante intervention ?Signaler Répondre
#Je suis antisioniste !Signaler Répondre
C'est Louis Sarkozy qui le dit (le fils de Nico, la victime emprisonnée) : "Les palestiniens ? Qu'ils crèvent ! Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau là. Qu'ils crèvent tous".Signaler Répondre
Une apologie de crimes contre l'humanité, un délit dont il devra répondre devant un tribunal. A bon entendeur.
(source: Google, taper Louis Sarkozy + palestiniens)
Il faut les envoyer à Gaza pour aider leur frère palestiniensSignaler Répondre
Des institutions et organisations comme Amnesty International pourraient le faire de façon légal mais quand on voit qu'ils ne sont même pas capable de réagir et apporter leur soutien aux otages du Hamas ou Boualem Sansal otage du regime algérien...Signaler Répondre
c est marrant comme certains, même beaucoup ici, ont la mémoire courte, tout part du 7/10, et avant?? rienSignaler Répondre
mais oui, c est bien connu, Bibi est un saintSignaler Répondre
Ce ne sera pas faux, le jour qui n'arrivera d'ailleurs jamais, ou il ordonnera de ne plus prévenir (tracts, tel, mail, bruit de pétards) la population avant un bombardement ciblé (contrairement aux bombardements à l'aveugle de l'Iran, Russie,...) et qu'il enverra des bombes au napalm voir meme une bombe atomique, là et seulement à ce moment, il aura donné raison et répondu positivement aux abrutis qui parlent de génocide.Signaler Répondre
Oui on pourrait mettre aussi les affiches des terroristes, mais je ne cautionne évidemment pas ce type d'affichage qui est en plus hors la loi.Signaler Répondre
Du racisme purement et simplement.Juifs et arabes dans le même panier!Choquant? Non réalitéSignaler Répondre
Il ne faut pas rêver, en France l'islamo-gauchisme règne en maitre et notre pays s'enfonce jour après jour et perd ses racines. Merci à tous ces politiques sans colonne vertébrale uniquement intéressés par leurs avantages.Signaler Répondre
Des affiches avec les dictateurs terroristes du Hamas seraient bien venu en effet pour mettre des visages sur ces barbares sanguinaires, mais avec la mentalité de ces activistes : ils dénoncent ceux qui combattent les terroristes, jamais les terroristes preneurs d'otages.Signaler Répondre
Ceux qui collent ce genre d'affiches sont également ceux qui arrachent les affiches en mémoire des victimes (Philippine, Elias, Lola ...).Signaler Répondre
Difficile pour eux de faire les allers retour Gaza / Lyon avec la navette mise en place de Mme Rima HASSAN...
Ominbule par Israel ! alors que beaucoup de conflits dans le monde.. mais font moins le buzz ?Signaler Répondre
Je suis d'accord avec vousSignaler Répondre
Une fois de plus, le mot magique antisémite Bravo a toi !!!Signaler Répondre
A quand des affiches contre le Hamas, véritable déclencheur de cette guerre et qui se retranche lâchement derrière la population civile au lieu de se battre comme des vrais soldats.Signaler Répondre
Des activistes qui dénoncent ce qu'ils interprètent comme de la propagande, pour imposer de façon illégale leur propre propagande....Mais du moment que c'est leur propagande ça passe pour eux ? Pas un peu sectaires et autoritaires ces activistes ?Signaler Répondre
L'affiche dans le métro avec la tête du dictateur c'est 100x plus intelligent que des graffitis Free Gazouillis de partout et des manifestations avec de la casse.Signaler Répondre
En plus ça cible le vrai responsable pas la population..
L'autre affiche sur la borne éclairée c'est n'importe quoi !
Je ne pense pas que se défendre d'une tuerie lâche et ignoble soit un crime de guerre. Ce qualificatif est plutôt pour le hamas.Signaler Répondre
Tout à fait, le vocabulaire choisi va toujours dans le même sens.Signaler Répondre
Activistes anti-pub ou anti-Juifs ?Signaler Répondre
Ce n'est pas faux de dire que le premier ministre israélien est recherché pour crime de guerreSignaler Répondre
Bibi fric au teint,bibi fric hautin...qui fauche le vent récolte le blé,hautin en emporte le vent....le vent l'emportera.Signaler Répondre
Pourquoi toujours accuser uniquement d'un côté ? Des actions terroristes, il y en a des 2 côtés. Le Hamas, ce ne sont pas des saints non plus alors pourquoi nous rabâcher tout ça, en permanence ?Signaler Répondre
Arrachent-ils aussi les affiches pro-palestiniennes ?Signaler Répondre
Ces affiches faut aller les poser à Gaza ..Signaler Répondre
lyon pourquoi ?
Propagande antisémite plutôt !