Lyon : des affiches contre la propagande et Netanyahou, quatre activistes antipub interpellés

Quatre militants de l’association Résistance à l’Agression Publicitaire (RAP) ont été interpellés et placés en garde à vue samedi soir à Lyon, "à l’issue d’une action antipub non–violente et non–dégradante", indique l’organisation dans un communiqué.

Selon RAP, l’action consistait à recouvrir des dispositifs publicitaires aux arrêts de tram du centre-ville. "Avant leur interpellation, 24 affiches avaient été mises en place par les activistes", précise l’association. Une douzaine dénonçaient "la publicité, sa propagande, et la privatisation des services publics".

L’autre partie affichait le message : "La Cour pénale internationale recherche pour crimes de guerre et génocide. Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou", ainsi que d’autres slogans "anticoloniaux".

Les quatre interpellations ont eu lieu samedi 27 septembre à 23h15 à la station de tram Route de Vienne. "Ils sont encore actuellement en garde à vue", assure RAP. L’action s’inscrivait dans le cadre de la Marche des résistances organisée ce dimanche 28 septembre à Lyon et dans plusieurs villes de France.

Un comité de soutien est mis en place. L’association réclame "la libération immédiate des 4 militants."