Lyon : des affiches contre la propagande et Netanyahou, quatre activistes antipub interpellés

Des affiches dénonçant la publicité et des messages "anticoloniaux" ont été posés dans le centre-ville de Lyon.

Quatre militants de l’association Résistance à l’Agression Publicitaire (RAP) ont été interpellés et placés en garde à vue samedi soir à Lyon, "à l’issue d’une action antipub non–violente et non–dégradante", indique l’organisation dans un communiqué.

Selon RAP, l’action consistait à recouvrir des dispositifs publicitaires aux arrêts de tram du centre-ville. "Avant leur interpellation, 24 affiches avaient été mises en place par les activistes", précise l’association. Une douzaine dénonçaient "la publicité, sa propagande, et la privatisation des services publics". 

L’autre partie affichait le message : "La Cour pénale internationale recherche pour crimes de guerre et génocide. Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou", ainsi que d’autres slogans "anticoloniaux".

Les quatre interpellations ont eu lieu samedi 27 septembre à 23h15 à la station de tram Route de Vienne. "Ils sont encore actuellement en garde à vue", assure RAP. L’action s’inscrivait dans le cadre de la Marche des résistances organisée ce dimanche 28 septembre à Lyon et dans plusieurs villes de France.

Un comité de soutien est mis en place. L’association réclame "la libération immédiate des 4 militants."

avatar
Vermifuge le 29/09/2025 à 14:50
moi a écrit le 29/09/2025 à 12h23

mais oui, c est bien connu, Bibi est un saint

Se défendre contre des terroristes c'est être un "saint" ? Si vous voulez, de mon coté je dirais que c'est le devoir d'un dirigeant de défendre son peuple contre des barbares qui veulent leur destruction.

Signaler Répondre
avatar
boubacare69 le 29/09/2025 à 14:18

Benjamin Netanyahu et un criminel personne le condamne Alor il fait ce qu'il Ve et personne pour l'arrêté

Signaler Répondre
avatar
Tatin le 29/09/2025 à 14:01
Looool a écrit le 29/09/2025 à 13h44

#Je suis antisioniste !

Comme la plupart des juifs dans le monde qui ne sont pas allés vivre à sion. Les agressions des français de religion juive sont injustifiables abjectes, de surcroit dans notre pays après ce qui est arrivé durant la dernière guerre mondiale. Les politiciens de tous bords devraient se mobiliser et l'état devrait faire cause nationale contre l'antisémitisme avec des mesures sévères contre les auteurs. LFI, NPA...devrait prendre acte qu'aucun parti n'est au dessus des lois et que ce sont des associations loi 1901 qui ont des obligations morales sous peine de dissolution.

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 29/09/2025 à 13:56

Ou l'art de mélanger deux causes qui n'ont rien à voir entre elles, et par conséquent n'attirer aucun sympathisant.... Action ridicule !

Signaler Répondre
avatar
Karl pépère le 29/09/2025 à 13:51
A bon entendeur a écrit le 29/09/2025 à 13h15

C'est Louis Sarkozy qui le dit (le fils de Nico, la victime emprisonnée) : "Les palestiniens ? Qu'ils crèvent ! Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau là. Qu'ils crèvent tous".
Une apologie de crimes contre l'humanité, un délit dont il devra répondre devant un tribunal. A bon entendeur.
(source: Google, taper Louis Sarkozy + palestiniens)

Il parlait des terroristes du Hamas et du Hezbollah, pourquoi faites-vous un amalgame en faisant référence aux palestiniens ? Vous prenez les palestiniens pour des terroristes ? C'est l'idée de votre brillante intervention ?

Signaler Répondre
avatar
Looool le 29/09/2025 à 13:44

#Je suis antisioniste !

Signaler Répondre
avatar
A bon entendeur le 29/09/2025 à 13:15

C'est Louis Sarkozy qui le dit (le fils de Nico, la victime emprisonnée) : "Les palestiniens ? Qu'ils crèvent ! Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau là. Qu'ils crèvent tous".
Une apologie de crimes contre l'humanité, un délit dont il devra répondre devant un tribunal. A bon entendeur.
(source: Google, taper Louis Sarkozy + palestiniens)

Signaler Répondre
avatar
Cookie the first le 29/09/2025 à 12:48

Il faut les envoyer à Gaza pour aider leur frère palestiniens

Signaler Répondre
avatar
Inversion des valeurs le 29/09/2025 à 12:26
Ex Précisions a écrit le 29/09/2025 à 12h06

Oui on pourrait mettre aussi les affiches des terroristes, mais je ne cautionne évidemment pas ce type d'affichage qui est en plus hors la loi.

Des institutions et organisations comme Amnesty International pourraient le faire de façon légal mais quand on voit qu'ils ne sont même pas capable de réagir et apporter leur soutien aux otages du Hamas ou Boualem Sansal otage du regime algérien...

Signaler Répondre
avatar
moi le 29/09/2025 à 12:26
les pendules à l'heure a écrit le 29/09/2025 à 11h22

Je ne pense pas que se défendre d'une tuerie lâche et ignoble soit un crime de guerre. Ce qualificatif est plutôt pour le hamas.

c est marrant comme certains, même beaucoup ici, ont la mémoire courte, tout part du 7/10, et avant?? rien

Signaler Répondre
avatar
moi le 29/09/2025 à 12:23
les pendules à l'heure a écrit le 29/09/2025 à 11h22

Je ne pense pas que se défendre d'une tuerie lâche et ignoble soit un crime de guerre. Ce qualificatif est plutôt pour le hamas.

mais oui, c est bien connu, Bibi est un saint

Signaler Répondre
avatar
Tatin le 29/09/2025 à 12:11
Jacob de lyon a écrit le 29/09/2025 à 11h35

Je suis d'accord avec vous

Ce ne sera pas faux, le jour qui n'arrivera d'ailleurs jamais, ou il ordonnera de ne plus prévenir (tracts, tel, mail, bruit de pétards) la population avant un bombardement ciblé (contrairement aux bombardements à l'aveugle de l'Iran, Russie,...) et qu'il enverra des bombes au napalm voir meme une bombe atomique, là et seulement à ce moment, il aura donné raison et répondu positivement aux abrutis qui parlent de génocide.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 29/09/2025 à 12:06
Inversion des valeurs a écrit le 29/09/2025 à 11h52

Des affiches avec les dictateurs terroristes du Hamas seraient bien venu en effet pour mettre des visages sur ces barbares sanguinaires, mais avec la mentalité de ces activistes : ils dénoncent ceux qui combattent les terroristes, jamais les terroristes preneurs d'otages.

Oui on pourrait mettre aussi les affiches des terroristes, mais je ne cautionne évidemment pas ce type d'affichage qui est en plus hors la loi.

Signaler Répondre
avatar
Taisez vous le 29/09/2025 à 12:00
mimi de Lyon a écrit le 29/09/2025 à 11h31

Une fois de plus, le mot magique antisémite Bravo a toi !!!

Du racisme purement et simplement.Juifs et arabes dans le même panier!Choquant? Non réalité

Signaler Répondre
avatar
Faupa-Révé le 29/09/2025 à 11:59
A quand ? a écrit le 29/09/2025 à 11h28

A quand des affiches contre le Hamas, véritable déclencheur de cette guerre et qui se retranche lâchement derrière la population civile au lieu de se battre comme des vrais soldats.

Il ne faut pas rêver, en France l'islamo-gauchisme règne en maitre et notre pays s'enfonce jour après jour et perd ses racines. Merci à tous ces politiques sans colonne vertébrale uniquement intéressés par leurs avantages.

Signaler Répondre
avatar
Inversion des valeurs le 29/09/2025 à 11:52
Ex Précisions a écrit le 29/09/2025 à 11h26

L'affiche dans le métro avec la tête du dictateur c'est 100x plus intelligent que des graffitis Free Gazouillis de partout et des manifestations avec de la casse.
En plus ça cible le vrai responsable pas la population..
L'autre affiche sur la borne éclairée c'est n'importe quoi !

Des affiches avec les dictateurs terroristes du Hamas seraient bien venu en effet pour mettre des visages sur ces barbares sanguinaires, mais avec la mentalité de ces activistes : ils dénoncent ceux qui combattent les terroristes, jamais les terroristes preneurs d'otages.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 29/09/2025 à 11:44
Trintig a écrit le 29/09/2025 à 10h36

Ces affiches faut aller les poser à Gaza ..
lyon pourquoi ?
Propagande antisémite plutôt !

Ceux qui collent ce genre d'affiches sont également ceux qui arrachent les affiches en mémoire des victimes (Philippine, Elias, Lola ...).
Difficile pour eux de faire les allers retour Gaza / Lyon avec la navette mise en place de Mme Rima HASSAN...

Signaler Répondre
avatar
Honte ! le 29/09/2025 à 11:37

Ominbule par Israel ! alors que beaucoup de conflits dans le monde.. mais font moins le buzz ?

Signaler Répondre
avatar
Jacob de lyon le 29/09/2025 à 11:35
SuperTonton a écrit le 29/09/2025 à 11h06

Ce n'est pas faux de dire que le premier ministre israélien est recherché pour crime de guerre

Je suis d'accord avec vous

Signaler Répondre
avatar
mimi de Lyon le 29/09/2025 à 11:31
Trintig a écrit le 29/09/2025 à 10h36

Ces affiches faut aller les poser à Gaza ..
lyon pourquoi ?
Propagande antisémite plutôt !

Une fois de plus, le mot magique antisémite Bravo a toi !!!

Signaler Répondre
avatar
A quand ? le 29/09/2025 à 11:28

A quand des affiches contre le Hamas, véritable déclencheur de cette guerre et qui se retranche lâchement derrière la population civile au lieu de se battre comme des vrais soldats.

Signaler Répondre
avatar
Penser pour les autres le 29/09/2025 à 11:28

Des activistes qui dénoncent ce qu'ils interprètent comme de la propagande, pour imposer de façon illégale leur propre propagande....Mais du moment que c'est leur propagande ça passe pour eux ? Pas un peu sectaires et autoritaires ces activistes ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 29/09/2025 à 11:26

L'affiche dans le métro avec la tête du dictateur c'est 100x plus intelligent que des graffitis Free Gazouillis de partout et des manifestations avec de la casse.
En plus ça cible le vrai responsable pas la population..
L'autre affiche sur la borne éclairée c'est n'importe quoi !

Signaler Répondre
avatar
les pendules à l'heure le 29/09/2025 à 11:22
SuperTonton a écrit le 29/09/2025 à 11h06

Ce n'est pas faux de dire que le premier ministre israélien est recherché pour crime de guerre

Je ne pense pas que se défendre d'une tuerie lâche et ignoble soit un crime de guerre. Ce qualificatif est plutôt pour le hamas.

Signaler Répondre
avatar
islamo-gauchisme le 29/09/2025 à 11:15
Trintig a écrit le 29/09/2025 à 10h36

Ces affiches faut aller les poser à Gaza ..
lyon pourquoi ?
Propagande antisémite plutôt !

Tout à fait, le vocabulaire choisi va toujours dans le même sens.

Signaler Répondre
avatar
Titre bizarre le 29/09/2025 à 11:13

Activistes anti-pub ou anti-Juifs ?

Signaler Répondre
avatar
SuperTonton le 29/09/2025 à 11:06

Ce n'est pas faux de dire que le premier ministre israélien est recherché pour crime de guerre

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 29/09/2025 à 10:57

Bibi fric au teint,bibi fric hautin...qui fauche le vent récolte le blé,hautin en emporte le vent....le vent l'emportera.

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 29/09/2025 à 10:48

Pourquoi toujours accuser uniquement d'un côté ? Des actions terroristes, il y en a des 2 côtés. Le Hamas, ce ne sont pas des saints non plus alors pourquoi nous rabâcher tout ça, en permanence ?

Signaler Répondre
avatar
GAD le 29/09/2025 à 10:38

Arrachent-ils aussi les affiches pro-palestiniennes ?

Signaler Répondre
avatar
Trintig le 29/09/2025 à 10:36

Ces affiches faut aller les poser à Gaza ..
lyon pourquoi ?
Propagande antisémite plutôt !

Signaler Répondre

