Maxime Bost : "Pour La Mulatière, on sera amené à travailler avec Véronique Sarselli"

Après 80 ans de majorité de droite, La Mulatière bascule à gauche avec Maxime Bost. Vainqueur au second tour, il promet un changement de méthode.

"Mon objectif, c'est d'entretenir de bonnes relations de voisinage. Que ce soit Véronique Sarselli, ou Jérôme Moroge, et même Grégory Doucet", indique-t-il, voulant "trouver des accommodements raisonnables" pour les Mulatins.

Quid de la nouvelle présidente de la Métropole Véronique Sarselli, avec qui le ton était monté sur fond de projet présumé de fusion entre La Mulatière et Sainte-Foy-lès-Lyon ? "On a eu des désaccords avec Véronique Sarselli, ils ne me paraissent pas indépassables. On sera amenés à travailler ensemble", réplique Maxime Bost.

Mais lui maire, la fusion ne se fera probablement pas : "La Mulatière n'a pas vocation à être le supplément de logements sociaux d'une autre commune".

Plusieurs grands équipements comme l'Aquarium ou Les Grandes Locos se trouvent sur la commune. "Les Grandes Locos, c'est soit une grande nuisance, soit une opportunité. La Mulatière souffre des nuisances car elle ne s'est pas assez investie dans le projet. Demain, si on a davantage notre mot à dire, si on propose nos propres évènements qui parleront davantage aux Mulatins et aux habitants des communes voisines...", prédit Maxime Bost, qui veut aussi avancer sur le cas du quai Jean-Jacques Rousseau pour l'apaiser et renforcer son accessibilité.

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