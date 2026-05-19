Economie

Le magazine Mag2Lyon en redressement judiciaire

Le magazine Mag2Lyon en redressement judiciaire

La crise est devenue trop importante pour le magazine Mag2Lyon. Sa société éditrice Coop'Mag a été placée en redressement judiciaire.

Il y avait des signes qui ne trompaient pas. Et d'autres qui noyaient le poisson.

Depuis plus d'un an, le mensuel Mag2Lyon n'en était plus un. Outre ses parutions aléatoires, plutôt trimestrielles que mensuelles, il cumulait les factures impayées et les fournisseurs mécontents.

Mais dans le même temps, nos confrères ont eu les moyens de commander deux sondages durant la campagne des élections municipales lyonnaises, un pari onéreux.

Malgré cet écran de fumée, la réalité a rattrapé Mag2Lyon. Comme le révèle Lyon Décideurs, sa société coopérative éditrice Coop'Mag vient d'être placée en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Lyon.

Sollicité sur la situation du magazine en décembre dernier, le directeur de la rédaction de Mag2Lyon Lionel Favrot n'avait pas répondu à nos questions.

Reste à savoir si le titre, lancé par les journalistes de LyonMag, fidèles de Philippe Brunet-Lecomte, pourra se relever avec cette procédure.

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mag2lyon

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