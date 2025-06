Vigilance de mise ce mardi : le Rhône en alerte orange aux orages

La plus grande prudence sera de mise ce mardi à Lyon et dans le Rhône. En effet, une nouvelle vigilance orange a été émise par Météo France. Cinq départements de l’est du pays sont en alerte aux orages. Il s’agit de la Loire, de la Saône-et-Loire, du Jura, de l’Ain et du Rhône.

La vigilance débutera à 14h et se poursuivra jusqu’à 23h. Météo France met en avant une "situation fortement orageuse qui nécessite une vigilance particulière en raison d’un risque important de phénomènes violents".

Les premiers orages sont attendus en début d’après-midi avec de possibles chutes de grêle, d’importantes précipitations et de fortes rafales de vent.