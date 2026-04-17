L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry mise sur l’emploi local avec 1000 recrutements en trois ans

Trouver un job… à deux pas de chez soi. C’est l’ambition affichée par Aéroports de Lyon et France Travail, qui viennent de signer une nouvelle convention autour du dispositif "Lyon Aéro Emploi".

Installé autour de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry, ce programme vise à rapprocher les habitants des communes voisines des besoins en recrutement des entreprises de la plateforme.

Le bilan est plutôt solide. Entre 2023 et 2025, près de 1 300 offres d’emploi ont été publiées, pour environ 1000 recrutements réalisés.

Parmi les profils embauchés, près de 60% relevaient de publics en insertion : jeunes, habitants de quartiers prioritaires, bénéficiaires de dispositifs sociaux ou personnes en situation de handicap.

Une donnée que les partenaires mettent en avant pour illustrer la dimension sociale du dispositif.

Des métiers variés, du tarmac aux restaurants

Contrairement aux idées reçues, l’aéroport ne recrute pas uniquement dans l’aérien. Les besoins concernent une large palette de métiers : assistance aéroportuaire, restauration, logistique, commerce, hôtellerie ou encore sûreté.

Un écosystème qui, à lui seul, représente un important vivier d’emplois pour le territoire.

Forums de l’emploi — dont un grand rendez-vous annuel qui attire environ 800 visiteurs — ateliers, réunions d’information… Plus de 50 événements sont organisés chaque année.

La nouvelle convention, signée pour cinq ans, fixe des objectifs clairs : augmenter la part de recrutements locaux pour atteindre 40% issus des communes riveraines, et pousser encore davantage l’insertion avec un objectif de 50% de publics éloignés de l’emploi.

Pour les partenaires, l’enjeu dépasse le simple recrutement : il s’agit aussi de réduire les déplacements domicile-travail et de renforcer l’ancrage local de l’aéroport.